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Войска РФ нанесли удар по микрорайону Виноградарь в Киеве
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ нанесли удар по микрорайону Виноградарь в Киеве.
Об этом пишет в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Русские фашисты нанесли удар по микрорайону Виноградарь. Ублюдки! Ненавижу", - написал Геращенко.
Топ комментарии
+65 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий15.03.2022 18:53
+42 MAKAROV ddf66d11
показать весь комментарий15.03.2022 18:53
+19 Петр Иванов 637dda9f
показать весь комментарий15.03.2022 18:54
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Пожалуйста, подождите...
ведь просят не называть районы !!!!!
Але ж , требо розуміти , що поки ці довбойопи розрберуться , де той Виноградар й яка його загальна площа , то ця інфа перестане грати роль корегування вогню .
пусть об этом докладывает МЧС....а не это торопыга-звездунов!!!
Да вы Киев обстреливаете, Мать городов Руських.
Место где родился отец великого Высоцкого.
Не родись его отец в Киеве, и его бы не было.
Суки тупорылые.
Семён Владимирович (Вольфович) Высоцкий родился 17 июля 1915 года в Киеве в еврейской семье
.
-А у тебя её и нет.
Нічого людині не доходить.
дай вам місто куди влучили ? ви ж, сукі лаптерногі, таки зробите коррективи...