Войска РФ нанесли удар по микрорайону Виноградарь в Киеве.

Об этом пишет в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Русские фашисты нанесли удар по микрорайону Виноградарь. Ублюдки! Ненавижу", - написал Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники на аэродроме Херсона. ВИДЕО