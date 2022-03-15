Позачерговий саміт НАТО, пов'язаний із ситуацією в Україні, відбудеться 24 березня
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував проведення позачергового саміту країн-членів НАТО 24 березня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Я скликав позачерговий Саміт 24 березня у штаб-квартирі НATO . Ми обговоримо вторгнення РФ в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати стояти разом", - написав він.
Топ коментарі
+21 piligrim
показати весь коментар15.03.2022 19:21
+14 Тетяна Тать
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+11 ODNAKO
показати весь коментар15.03.2022 19:25
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Будь ласка, зачекайте...
правда, неизвестно какого года.
Не розбийтеся хоч, так "поспішаєте".
хорошо если активнее помогать решат
это в лучшем случае
никаких закрытий неба
не ждите от них этого
мантра про развязывание 3й мировой...
хотя откуда 3я мировая?
на стороне рашки никого нет, не белорашку же считать?
китай за них не впишется, будут спокойно ждать пока территории занять
но так удобно в целом отнекиваться
так что оружие, техника и разведданные
это максиммум что будет