УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12947 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 440 20
НАТО (5151) Столтенберг Єнс (1347)

Позачерговий саміт НАТО, пов'язаний із ситуацією в Україні, відбудеться 24 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Позачерговий саміт НАТО, пов'язаний із ситуацією в Україні, відбудеться 24 березня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував проведення позачергового саміту країн-членів НАТО 24 березня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Я скликав позачерговий Саміт 24 березня у штаб-квартирі НATO . Ми обговоримо вторгнення РФ в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати стояти разом", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може організувати операцію під фальшивим прапором із застосуванням хімічної зброї в Україні, - Столтенберг

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
24-го?... та не торопитесь, у нас еще куча времени...
показати весь коментар
15.03.2022 19:21
+14
якого року, суки?
показати весь коментар
15.03.2022 19:24
+11
Та якось пох, вже всю свою ефективність натівські стурбовані оннаністи показали...
показати весь коментар
15.03.2022 19:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
24-го?... та не торопитесь, у нас еще куча времени...
показати весь коментар
15.03.2022 19:21 Відповісти
спасибо что в марте блдь
правда, неизвестно какого года.
показати весь коментар
15.03.2022 20:09 Відповісти
Неймовірна швидкість
показати весь коментар
15.03.2022 19:22 Відповісти
якого року, суки?
показати весь коментар
15.03.2022 19:24 Відповісти
24 - eto namek na skory konec rashki ?
показати весь коментар
15.03.2022 19:24 Відповісти
не спішіт так. побудьте ше трохи занепокоєними.
показати весь коментар
15.03.2022 19:24 Відповісти
Ще би на Великдень зібралися, тримайте мене семеро, які рішучі!
показати весь коментар
15.03.2022 19:25 Відповісти
Та якось пох, вже всю свою ефективність натівські стурбовані оннаністи показали...
показати весь коментар
15.03.2022 19:25 Відповісти
Досить пиво пити що вам бл заважае зібраться сьогодні вночі вкрай завтра .за допомогу дякую але ви сцикуги
показати весь коментар
15.03.2022 19:26 Відповісти
сподіваюсь цього року...
показати весь коментар
15.03.2022 19:27 Відповісти
А в нас нічого немає щоб разок шарахнути по штаб-квартирі НАТО? Якщо росія нападе на НАТО то вони теж так будуть поспішати? Уй"бки!
показати весь коментар
15.03.2022 19:31 Відповісти
Да ну, давайте ближе к сентябрю обсудим, зачем спешить...
показати весь коментар
15.03.2022 19:35 Відповісти
стринги погладить не забудте
показати весь коментар
15.03.2022 19:40 Відповісти
Вау ! Так-так, "рішуча" підтримка через 10 днів ще.
Не розбийтеся хоч, так "поспішаєте".
показати весь коментар
15.03.2022 19:44 Відповісти
А для чого? щоб сказати що вони будуть захищати країни НАТО і далі бути зтурбованими ?
показати весь коментар
15.03.2022 19:45 Відповісти
воевать они не будут
хорошо если активнее помогать решат
это в лучшем случае
никаких закрытий неба
не ждите от них этого
мантра про развязывание 3й мировой...
хотя откуда 3я мировая?
на стороне рашки никого нет, не белорашку же считать?
китай за них не впишется, будут спокойно ждать пока территории занять

но так удобно в целом отнекиваться
так что оружие, техника и разведданные
это максиммум что будет
показати весь коментар
15.03.2022 20:16 Відповісти
Кому війна, а кому сніданок за розкладом.
показати весь коментар
15.03.2022 20:32 Відповісти
 
 