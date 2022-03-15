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Гуманітарна допомога надійшла киянам від Фонду Ахметова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гуманітарна допомога надійшла киянам від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів для мешканців Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Партію гуманітарної допомоги сьогодні доставили до терцентрів соцзахисту Святошинського та Дніпровського районів. Таким чином, Фонд Ріната Ахметова вже повністю закрив потреби територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького та Деснянського районів.

Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів. До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.

Пріоритетні категорії отримувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку територіальної служби соціального захисту, а саме похилого віку та люди з особливими потребами. Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

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За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Вы шо платёжку за свет не получили? От это оно и есть
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15.03.2022 19:44
+5
Ахметов звісно гандон, що в 2014 нічого не зробив, щоб захистити Донбас.
Але зараз він в одному човні з Україною і явно робить більше ніж зе і коломойський.

Зараз всяка допомога потрібна, а гнати треба на зрадників дєрмаків, дбр та портнових.
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15.03.2022 19:44
+4
а сколько выделил фонд коломойского?
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15.03.2022 19:42
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від всіх треба допомогу приймати, дав то й добре
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15.03.2022 19:38 Відповісти
Ахметов, ты армии помогай, покупай оружие, как Порох. Боишься засветиться, на всякий случай? Мол, в войне участвовал, помогал мирным жителям. Хитришь, как всегда.
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15.03.2022 21:38 Відповісти
в Деснянському ніфіга не було.... свисток
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15.03.2022 19:40 Відповісти
Вы шо платёжку за свет не получили? От это оно и есть
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15.03.2022 19:44 Відповісти
а сколько выделил фонд коломойского?
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15.03.2022 19:42 Відповісти
А де воно взагалі,бухає в Женеві?
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15.03.2022 19:46 Відповісти
а он же невыездной.... забился под плинтус, как таракан....
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15.03.2022 19:52 Відповісти
Чи в України, чи в мордорі ховається. Для нього, як і для кацапів, світ закритий.
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15.03.2022 19:53 Відповісти
Ахметов звісно гандон, що в 2014 нічого не зробив, щоб захистити Донбас.
Але зараз він в одному човні з Україною і явно робить більше ніж зе і коломойський.

Зараз всяка допомога потрібна, а гнати треба на зрадників дєрмаків, дбр та портнових.
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15.03.2022 19:44 Відповісти
Яка вам треба інформація про бойові дії у відкритому доступі під час війни? Опам'ятайтеся!
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15.03.2022 20:17 Відповісти
ахметов - вбивця. Не можна забути Донецьк у 90х і до 2014 року. Саме він сприяв тому, що відбувається вже вісім років. Щоб він не робив - він ворог України. І повинен понести відповідальність.
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15.03.2022 19:49 Відповісти
майже весь бізнес його в Україні- може пане виділите пару мільйончиків на чвк які будуть воювати на боці нашої держави?
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15.03.2022 19:51 Відповісти
 
 