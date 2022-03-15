Кулеба розповів, де у Київській області ведуться активні бойові дії
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Ексголова Київської ОДА Олексій Кулеба розповів, яка зараз ситуація в області. Також він повідомив, в яких районах зараз є велика кількість ворожої техніки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, зараз половина Київської області в стадії активних бойових дій.
"Умовно їх можна поділити не на Лівий і Правий берег, а на захід і схід. Активні бої ведуться на Броварському напрямку, Вишгородському напрямку та на Бучанському напрямку Житомирської траси. Саме в цих районах сконцентрована велика кількість ворожої техніки та сили", - сказав Кулеба.
Також він зазначив, що сьогодні активні бої ведуться на Вишгородському і Броварському напрямках.
На інших напрямках, як розповів ексголова, ворог зупинився і накопичує сили, тобто веде перегрупування.
Будь ласка, зачекайте...
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA