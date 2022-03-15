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Київська область (3133) Кулеба Олексій (136)

Кулеба розповів, де у Київській області ведуться активні бойові дії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба розповів, де у Київській області ведуться активні бойові дії

Ексголова Київської ОДА Олексій Кулеба розповів, яка зараз ситуація в області. Також він повідомив, в яких районах зараз є велика кількість ворожої техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, зараз половина Київської області в стадії активних бойових дій.

"Умовно їх можна поділити не на Лівий і Правий берег, а на захід і схід. Активні бої ведуться на Броварському напрямку, Вишгородському напрямку та на Бучанському напрямку Житомирської траси. Саме в цих районах сконцентрована велика кількість ворожої техніки та сили", - сказав Кулеба.

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Також він зазначив, що сьогодні активні бої ведуться на Вишгородському і Броварському напрямках.

На інших напрямках, як розповів ексголова, ворог зупинився і накопичує сили, тобто веде перегрупування.

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Потому что нельзя было допускать так близко к столице войска
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15.03.2022 19:40 Відповісти
Будь ви генералом, ви б вибудували лінію оборони на кордоні і втратили половину армії в перші 2 дні.
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15.03.2022 20:39 Відповісти
Боєспособна армія відіб'є територію, розбита - втратить те, що є.
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15.03.2022 21:28 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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15.03.2022 19:41 Відповісти
Голова ОДА Синєгубов: Російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом. Ворога відкинуто за межі попередніх позицій
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15.03.2022 19:41 Відповісти
Надо палить бензовозы оккупантов !!!!
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15.03.2022 19:42 Відповісти
ворог біжить, перемога, ура
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15.03.2022 20:31 Відповісти
 
 