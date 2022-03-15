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Молдова (1296) ПАРЄ (809) Придністров'я (370)

ПАРЄ хоче офіційно визнати Придністров'я окупованою Росією територією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ПАРЄ хоче офіційно визнати Придністров'я окупованою Росією територією

Парламентська асамблея Ради Європи у вівторок розгляне резолюцію, частиною якої є визнання російської збройної агресії РФ проти Молдови у 1992 році, а також російської окупації Придністров’я.

Про це йдеться у документі, який є у розпорядженні "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ

Йдеться про проєкт рішення, що має на меті ініціювати остаточне виключення Росії з Ради Європи та буде винесений на голосування у вівторок ввечері.

До цього проєкту депутати подали низку поправок, одна з яких стосується Придністров’я.

Члени ПАРЄ від Румунії, України, Франції, Естонії, Великої Британії, Грузії, Туреччини запропонували асамблеї офіційно визнати російську окупацію частини Молдови. Рішення пропонує задекларувати, що раніше "РФ вчинила акт військової агресії проти Республіки Молдова та, відповідно, окупацію її Придністровського регіону".

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За даними ЄП, на засіданні комітету, який розглядав проєкт рішення, ця поправка була ухвалена одноголосно – а отже, вона напевне увійде у фінальний текст.

Це – перше офіційне визнання Придністров’я "окупованою територією" на такому рівні. Досі у Раді Європи у якості найжорсткіших формулювань йшлося про територію "під ефективним контролем РФ". А як правило, документи РЄ та інших організації взагалі уникали формулювань щодо статусу.

Цікаво, що представники Молдови не стали співавторами поправки. Утім, виходячи з одноголосного голосування, заперечувати проти визнання окупації вони також не стали.
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Топ коментарі
+27
Почалося...
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15.03.2022 21:24
+26
И тридцати лет не прошло.
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15.03.2022 21:25
+18
Короче скотоматушка не выберется из санкций никогда.
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15.03.2022 21:25
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15.03.2022 21:24 Відповісти
И тридцати лет не прошло.
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15.03.2022 21:25 Відповісти
Короче скотоматушка не выберется из санкций никогда.
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15.03.2022 21:25 Відповісти
Не уже ли как же так. Доброе утро ПАСЕ!
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15.03.2022 21:26 Відповісти
"... а на третий год Орлиный Глаз заметил, что у тюремной камеры нет одной стены."
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15.03.2022 21:27 Відповісти
З добрим ранком, Європа. Саме там все починалося, якби одразу зробили те, що треба, багато чого можна було б уникнути.
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15.03.2022 21:28 Відповісти
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15.03.2022 21:35 Відповісти
Делаем ставки, раздуплятся или решат не обижать путена, чтобы он не напал.
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15.03.2022 21:38 Відповісти
Молдова вже озброюється, ввела військовий стан, мобілізовує війська, підтягує їх до терористів, склала план звільнення своїх територій?
Чи чекає, що на українському горбі їм виїхати вдасться до щасливого життя?
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15.03.2022 21:38 Відповісти
без наших гнилих чинуш Придністровська язва була б неможливою
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15.03.2022 21:52 Відповісти
Якщо через наших чинуш і вони чекають нашої згоди, то нехай починають.
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15.03.2022 22:00 Відповісти
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15.03.2022 21:44 Відповісти
Хорошая обложка , но почему глаза узкоглазые ? Такими американцы видят украинцев ? Они не видят отиличий украинцев от россиян ?
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15.03.2022 21:45 Відповісти
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15.03.2022 21:47 Відповісти
30 лет. ****, проснулись.
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15.03.2022 21:49 Відповісти
А до этого эта территория как считалась? Отдельным государством что ли?
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15.03.2022 21:53 Відповісти
"Доброго ранку ПАРЄ! Як спалося 30 років?"
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15.03.2022 21:58 Відповісти
Осталось вынести решение по Кённингсбергу. Он, кстати, легко блокируется со всех сторон.
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15.03.2022 22:17 Відповісти
Всі сусіди проти окупації частини Молдови.
Крім Молдови...😬
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15.03.2022 22:26 Відповісти
А як же Абхазія і Північна Осетія? Чи це на наступному засіданні?
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15.03.2022 22:35 Відповісти
Проснулись, ***...
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16.03.2022 08:56 Відповісти
 
 