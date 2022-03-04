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Новини За кордоном
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Молдова (547) Придністров'я (134) членство в ЄС (140)

Придністров’я захотіло "визнання незалежності" через заявку Молдови на вступ до ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Невизнане Придністров’я закликає Молдову до діалогу щодо визнання незалежності у зв’язку з тим, що країна подала заявку на вступ до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на молдовський ресурс NewsMaker.

У МЗС невизнаної республіки заявили, що рішення Молдови на членство в ЄС "ставить остаточну крапку" у спробах врегулювання.

"Рішення молдовської влади означає готовність до передачі суверенітету Молдови наднаціональним органам у Брюсселі та перехід до остаточного військово-політичного та економічного освоєння території Молдови заходом", - йдеться у поширеній заяві.

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Також у владі регіону наголошують, що заявка Молдови на членство "свідчить про відмову Молдови від діалогу з Придністров’ям про параметри спільного співіснування, що підтверджується теперішнім кризовим станом переговорного процесу, паралічем формату "5+2", відмовою від зустрічей на найвищому рівні, невиконанням зобов’язань у пакеті "Берлін плюс", посиленням блокувальних заходів проти Придністров’я".

У дописі зазначають, що Придністров’я звернулося до "ООН, ОБСЄ та інших посередників і спостерігачів у переговорному процесі" з проханням визнати незалежність регіону та встановити дипломатичні відносини.

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Топ коментарі
+69
Уже недолго осталось всем метастазам русско-фашистской опухоли. После поражения московитских зверей в войне с Украиной все эти помойки исчезнут.
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04.03.2022 19:43
+57
Підхуйловників не питають)))
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04.03.2022 19:41
+55
давай, Молдова, їбаш кацапню в придністров"ї. думаю ми підтримаємо!!!
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04.03.2022 19:43
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************** не питають)))
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04.03.2022 19:41 Відповісти
Да сейчас есть шанс забрать все свое ... Молдаване не бздите вперед
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04.03.2022 19:50 Відповісти
К этому все и идет, заменжовались кацапьё, там пару тысячь орков, я думаю, с Молдовой их опреходуем по быренькому, поэтому, и угрожают молдованам, намек на ОРДЛО
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04.03.2022 19:54 Відповісти
ВАЖНО!!!!!!!

Петиция по закрытию неба над Украиной

Последние 5 дней голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, больше лучше, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

Перепост кто может для более широкого участия

God bless Ukraine!!!!
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04.03.2022 20:02 Відповісти
они еще в Украине пенделя не получили а встали в новую очередь.. может Украине сразу ПМР завалить нахрен... шашлыки там всякие и прочая муня.. сегодня наши подорвали мост между ПМР и Украиной... шобы не шастали курсом русскакагого корабля..
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04.03.2022 20:19 Відповісти
не, тут такая "многоходовочка":
это "Придестровье" - исконно украинская территория, на которой киздоватый сталин для вторжения в Молдову (Румынию) создал фейковую Молдавскую автономную республику в составе Украины.

так вот, пусть объявляют независимость, а мы их потом прихлопнем и отожмем, без конфликта с Молдовой, у которой они, я думаю, уже в печенках сидят.

только вот зачем нам нужно это Приднестровье ?
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04.03.2022 21:46 Відповісти
в хозяйстве все пригодится и Приднестровье и Мурманск и Кубань и возврат в родную гавань Воронежской Белгородской и Ростовский областей которые тупо отрезали от Украины.. а в качестве контрибуций и репараций Краснодарский и Ставропольские края... и кое что еще.. если сравнивать с картой Киевской Руси за 300 лет до основания избушки в московских болотах...
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04.03.2022 21:51 Відповісти
Вони, просто, хочуть зірвати вступ Молодови до ЄС, от і все...
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04.03.2022 20:59 Відповісти
хай краще тихо сидять, бо Молдова може передати цю свою територию бендеровцям
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04.03.2022 21:48 Відповісти
Так вони і є бендерівці, бо мешкають в Бендерах...
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04.03.2022 21:58 Відповісти
Ха це вже якась комедія.
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04.03.2022 19:43 Відповісти
режисер всіх цих комедій сидить в кремлі - то молдовське ОРдло
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04.03.2022 21:50 Відповісти
давай, Молдова, їбаш кацапню в придністров"ї. думаю ми підтримаємо!!!
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04.03.2022 19:43 Відповісти
Уже недолго осталось всем метастазам русско-фашистской опухоли. После поражения московитских зверей в войне с Украиной все эти помойки исчезнут.
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04.03.2022 19:43 Відповісти
Одіб"ємся від кацапів і поки вони будуть "рани зализувать" разом з Молдовою роздавимо тих придурків Даром вони "підписалися" за кацапів
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04.03.2022 20:30 Відповісти
***** треба там кацапське угрупування в*бати чимось. бо як піде десант. то вони можуть в тил зайти.
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04.03.2022 19:44 Відповісти
а кудою десант туда попаде ? та вони самі той десант і поб'ть бо разом з кацапами обнулюється придністрів'я, через місяць там не буде шо жерти
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04.03.2022 19:50 Відповісти
Під Одесою морський.
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04.03.2022 19:51 Відповісти
А чого Молдова чекає і не забирає назад свою територію? Чекають коли це зроблять ЗСУ?
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04.03.2022 19:44 Відповісти
ПМРовцев можно вырезать за пару часов, там контингент кот наплакал
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04.03.2022 19:48 Відповісти
В них вже років з 10 не було жодних навчань...
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04.03.2022 20:49 Відповісти
От і я про теж. там силовики мєнти які можуть тільки кийком махать. Їх можна стрілять раді забави, як в тирі. І ***** не кине туди резерви на поміч
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04.03.2022 20:51 Відповісти
То най Молдова макітру чухає, то не наша територія, та й дебілів в нас досхочу й своїх...
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04.03.2022 21:46 Відповісти
Щас під шумок ще і Придністров'я ***** відхватить..
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04.03.2022 19:45 Відповісти
час настав
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04.03.2022 20:11 Відповісти
нычого не буде. Будуть чекати новин з України. Щоб чужими руками жар загребати
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04.03.2022 20:20 Відповісти
Цікаво, що там Калінінград... Теж ***** підтримує, чи вже до Польщі проситься?

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04.03.2022 21:49 Відповісти
Молдова, не втрачай свій шанс
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04.03.2022 19:45 Відповісти
Я б сказав,другого такого може і не бути.
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04.03.2022 20:02 Відповісти
Молдовани не спроможні навести лад на своїй землі.
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04.03.2022 19:45 Відповісти
Правильно
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04.03.2022 19:46 Відповісти
Заходили б і хєрачили ту сєпаратню.
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04.03.2022 19:47 Відповісти
А это означает, что Молдову ждёт также нападение .... Вопрос только времени Молдова ...лучше первым нанести удар .., Помните, что лучшая защита это нападение ....
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04.03.2022 19:47 Відповісти
Пора Молдові повертати собі своє придністров'я.

там молдаван 32%, русскіх 30%, українців 30%.

Думаю, молдавани і українці будуть за Молдову.
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04.03.2022 19:47 Відповісти
а шо молдавским ромам залIзо не потрIбно ?
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04.03.2022 19:47 Відповісти
в раши массово с прилавков изчезает сахар
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04.03.2022 19:48 Відповісти
«Скоро запчастей не будет никаких, ни по каким ценам,
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04.03.2022 19:49 Відповісти
Банк БРИКС приостанавливает новые транзакции в России...

Созданный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Новый банк развития (НБР)приостанавливает новые транзакции в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансового учреждения, опубликованном в пятницу на его сайте.

"В свете нарастающей неопределенности и ограничений НБР приостановил новые транзакции в России", - указывается в заявлении. "НБР будет продолжать вести бизнес в полном соответствии с самыми высокими стандартами как международное учреждение", - также отмечается в кратком сообщении
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04.03.2022 19:52 Відповісти
Ничего, скоро гексоген "сахар" будет в домах кацапов, типо Бандеровцы подложили
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04.03.2022 19:49 Відповісти
А кого то интересует тявканье лишайной собачки? И как приднежопие собирается существовать независимо находясь в полной изоляции?
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04.03.2022 19:48 Відповісти
Грузини теж подсциківають,гаючи можливість звільнити свої землі..
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04.03.2022 19:48 Відповісти
Там зараз у Грузії влада проросійська
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04.03.2022 19:56 Відповісти
Ну то теж може отримати физди та влада...
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04.03.2022 20:54 Відповісти
Сьогодні щось грузини говорили про звільнення своєї території, тепер молдаванам потрібно підключатис
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04.03.2022 19:49 Відповісти
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На мапі тупого Бульбафюрера було вказано що рашисти будуть йти і на Молдову в тому ж числі, але вони сидять як обхезені мовчки ... мені навіть смішно стало доки допис робив ... яки би функції виконували такі знатні воїни як молдовани, якби їх взяли до НАТО ?? ... плитку б клали у казармах? .... ой пілять смішно ...
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04.03.2022 19:49 Відповісти
У Украины Обязанность перед Молдовой. Бог в помощь вам сегодня! что-бы потом, вернуть долг и жить дальше дружно как всегда и было.
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04.03.2022 19:50 Відповісти
Очканув "Тіраспаль всегда будет руssкім" - кордон закрили, контрабаса нема, рупль помирає, різні блокади. Порада - атсасивайте у миротворцев а ани у вас
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04.03.2022 19:50 Відповісти
Украина может сравнять с землей это приднестровье за 2 дня. Почему не трогают не понимаю.
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04.03.2022 19:51 Відповісти
Та тому що ми не агресори, ми граємо за правилами. Хоча прикро що весь світ ложив на правила і справедливість.
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04.03.2022 19:56 Відповісти
Мне молдаваны говорили, что пенсий они приднестровцам не платят, они на шее у России сидят. А молодые приднестровцы все в Одессе на заработках.
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04.03.2022 19:52 Відповісти
Так и есть
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04.03.2022 19:53 Відповісти
Верно. Доходная часть их типа "бюджета" на 70% - субсидия из РФ. И это при том, что они 30 лет за газ не платят, хотя с населения бабло берут.
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04.03.2022 20:02 Відповісти
А для женщин успех - выйти замуж не за приднестровца и свалить оттуда.
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04.03.2022 21:56 Відповісти
Приднестровье???? Нах.. за раССейским кораблём..
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04.03.2022 19:53 Відповісти
Можем после денафикации и курса лечения от каспизма присоединить к УКРАИНЕ..
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04.03.2022 19:55 Відповісти
Тобто, частину території Молдови що зараз тимчасово окупована рашкою, приєднати до України? Забрати у Молдови, і приєднати до України?
Ти сам то зрозумів що ********?
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04.03.2022 20:04 Відповісти
Що ти ********??? Що ти, точно не понял... но думаю даже обезьяна поняла написанное.. а тут столько вопросов..
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04.03.2022 20:11 Відповісти
Спробуй думати перед тим як писати.
Нам чужих земель не треба.
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04.03.2022 20:14 Відповісти
А то что всю жизнь там УКРАИНЦЫ жили??
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04.03.2022 20:24 Відповісти
я и кубань хочу..
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04.03.2022 20:26 Відповісти
Аргументація як у путіна, один-в-один.
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04.03.2022 20:28 Відповісти
"Стратєг", бляха-муха...
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04.03.2022 20:57 Відповісти
То у кого-то понимание как у бестолкового касапа..
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04.03.2022 20:58 Відповісти
Ну історично, це українські землі. З них була створена Молдавська АССР (ще автономна).
З того часу вони стали заселятися трохи молдаванами (трохи було давно) і масово кацапами, і тепер українців там всього лиш 30-40%.

Але "Ярик Марченко" - кацапський троль, скоріш за все. Він навіть слово "кацапізм" вимовити не може.
В спам таких.
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04.03.2022 20:24 Відповісти
Я ж і кажу - не важливо що там і коли було. Совок розвалився, на момент розпаду всі зафіксували кордони? - ок, так далі і живемо. Всі оці ревізії кордонів тільки крок до наступних воєн.
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04.03.2022 20:30 Відповісти
Поддерживаю. Честно - задолбали "присоединятели." Все, договорились - признаем границы бывших союзных республик на момент обретения независимости в 1991 г. Мы тоже в Молдове может бы хотели вернуть весь правый берег Днестра, но такие мечты приведут только к горю. Маємо те, що маємо.
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04.03.2022 21:40 Відповісти
А немцам можно Калининград вернуть под шумок.
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04.03.2022 19:53 Відповісти
Кьоніхсберг (чи як там його в біса правильно писати) мав бути звільнений масковією ще у 1995 році, у 1945 там вводилася тимчасова окупаційна влада терміном на 50 років
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04.03.2022 20:00 Відповісти
У грузинов, молдаван, японцев, немцев есть возможность забрать свои территории.
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04.03.2022 19:53 Відповісти
думаю що так, якщо відкрити другий фронт
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04.03.2022 20:03 Відповісти
А тепер цікаво, якщо наступальних війск пуйлостану 95% в Україні,то чому б Грузії не звільнити свої територіі, Японія може забирати острова свої, та й зрештою Китай може собі сміливо забрати скільки треба,ми дозволяємо
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04.03.2022 19:53 Відповісти
Зашивилились суки!
вопрос к руководству Молдовы.
Приднестровье это Молдова!
Вопрос к мировому сообществу.
Приднестровье это Молдова!
почему с территории Молдовы стреляют по Украине?
то есть Молдова воюет с Украиной?
ответ очевиден -НЕТ!
Кому Украина будет потом придъявлять претензии- к пмр или Молдове?
Конечно все понимают что там стоят рашисты и принестровьем руководят из кремля.
У Молдовы сейчас самый наилучший момент раздолбить это осиное гнездо приднестровье, молдавской армией .
Раше сейчас не до приднестровья.
Да и украина держит полную блокаду этого осиного кремлевского кодла,
поэтому они запели о признании ,понимая что им может быть пздц.
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04.03.2022 19:55 Відповісти
Ми для багатьох країн зараз створили хорошу нагоду, відновити справедливісь,забрати в рашки своє,що вона вкрала. Ми тримаємо війско рашки в себе а їм то яка нагода діяти))
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04.03.2022 20:00 Відповісти
В П И З ДУ
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04.03.2022 19:56 Відповісти
Ж/д мост через реку кучурган на приднестровском сегменте границы между Молдовой и Украиной взорван. Вот это я понимаю, на упреждение работа
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04.03.2022 20:00 Відповісти
так шевелитесь братья, выметайте рашенскую мразь запоребрик
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04.03.2022 20:03 Відповісти
Я думаю, что наши сейчас очень крепко координируют действия по приднестровью с Украиной. Мост тому свидетельство. Первый пошел по отрезанию дорог
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04.03.2022 20:12 Відповісти
Після пермоги України, буде звільнення Молдови і Грузії, а далі буде
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04.03.2022 20:00 Відповісти
До них еще не дошло, что подсоса с мордора больше не будет? А кацапы воинских частей пусть молдавский язык учат, убраться оттуда они не смогут, они в кольце
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04.03.2022 20:01 Відповісти
Теряюсь в догадках. До 14-го, Молдова заявляла о наличии 2-х батарей Ураганов.. Теперь уже нет... И куда-же они могли уехать......?
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04.03.2022 20:03 Відповісти
мы даже не представляем, что там может быть накоплено за 30 лет
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04.03.2022 20:14 Відповісти
Нажаль я стратег тільки на дивані, але, якби підкинути ідею молдованам що зараз час вї&&ти по ПМР, а ще з боку Україні увійдуть "вежливие люди" потім нам Кам'янський р-н по Рашково (це все українські землі, а Рибніця, Дубосари та Тираспіль їм. 15 000 місцевих гуронів та десь 4 000 кацапур. Зараз час
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04.03.2022 20:44 Відповісти
Молдавани,Грузини,Казахи,Фіни,Японці вперед відбирати що кацапи у вас брутально віджали.
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04.03.2022 21:08 Відповісти
Давай Молдавія!!! Розпрягайтесь--це шанс,як тільки ми повалемо цю тварину,питань по Придністров*ю вже не буде,АЛЕ для цього і нам потрібно ПІДСОБИТИ!!!!
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04.03.2022 21:45 Відповісти
От зараз війська Придністров'я полізуть на Одесу і врешті решт Україна знищить війська Придністров'я. Проблема зникне сама собою.
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04.03.2022 22:09 Відповісти
 
 