Придністров’я захотіло "визнання незалежності" через заявку Молдови на вступ до ЄС

Невизнане Придністров’я закликає Молдову до діалогу щодо визнання незалежності у зв’язку з тим, що країна подала заявку на вступ до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на молдовський ресурс NewsMaker.

У МЗС невизнаної республіки заявили, що рішення Молдови на членство в ЄС "ставить остаточну крапку" у спробах врегулювання.

"Рішення молдовської влади означає готовність до передачі суверенітету Молдови наднаціональним органам у Брюсселі та перехід до остаточного військово-політичного та економічного освоєння території Молдови заходом", - йдеться у поширеній заяві.

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Також у владі регіону наголошують, що заявка Молдови на членство "свідчить про відмову Молдови від діалогу з Придністров’ям про параметри спільного співіснування, що підтверджується теперішнім кризовим станом переговорного процесу, паралічем формату "5+2", відмовою від зустрічей на найвищому рівні, невиконанням зобов’язань у пакеті "Берлін плюс", посиленням блокувальних заходів проти Придністров’я".

У дописі зазначають, що Придністров’я звернулося до "ООН, ОБСЄ та інших посередників і спостерігачів у переговорному процесі" з проханням визнати незалежність регіону та встановити дипломатичні відносини.

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