Придністров’я захотіло "визнання незалежності" через заявку Молдови на вступ до ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Невизнане Придністров’я закликає Молдову до діалогу щодо визнання незалежності у зв’язку з тим, що країна подала заявку на вступ до ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на молдовський ресурс NewsMaker.
У МЗС невизнаної республіки заявили, що рішення Молдови на членство в ЄС "ставить остаточну крапку" у спробах врегулювання.
"Рішення молдовської влади означає готовність до передачі суверенітету Молдови наднаціональним органам у Брюсселі та перехід до остаточного військово-політичного та економічного освоєння території Молдови заходом", - йдеться у поширеній заяві.
Також у владі регіону наголошують, що заявка Молдови на членство "свідчить про відмову Молдови від діалогу з Придністров’ям про параметри спільного співіснування, що підтверджується теперішнім кризовим станом переговорного процесу, паралічем формату "5+2", відмовою від зустрічей на найвищому рівні, невиконанням зобов’язань у пакеті "Берлін плюс", посиленням блокувальних заходів проти Придністров’я".
У дописі зазначають, що Придністров’я звернулося до "ООН, ОБСЄ та інших посередників і спостерігачів у переговорному процесі" з проханням визнати незалежність регіону та встановити дипломатичні відносини.
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Петиция по закрытию неба над Украиной
Последние 5 дней голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, больше лучше, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
Перепост кто может для более широкого участия
God bless Ukraine!!!!
это "Придестровье" - исконно украинская территория, на которой киздоватый сталин для вторжения в Молдову (Румынию) создал фейковую Молдавскую автономную республику в составе Украины.
так вот, пусть объявляют независимость, а мы их потом прихлопнем и отожмем, без конфликта с Молдовой, у которой они, я думаю, уже в печенках сидят.
только вот зачем нам нужно это Приднестровье ?
там молдаван 32%, русскіх 30%, українців 30%.
Думаю, молдавани і українці будуть за Молдову.
Созданный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Новый банк развития (НБР)приостанавливает новые транзакции в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансового учреждения, опубликованном в пятницу на его сайте.
"В свете нарастающей неопределенности и ограничений НБР приостановил новые транзакции в России", - указывается в заявлении. "НБР будет продолжать вести бизнес в полном соответствии с самыми высокими стандартами как международное учреждение", - также отмечается в кратком сообщении
гексоген"сахар" будет в домах кацапов, типо Бандеровцы подложили
Ти сам то зрозумів що ********?
Нам чужих земель не треба.
З того часу вони стали заселятися трохи молдаванами (трохи було давно) і масово кацапами, і тепер українців там всього лиш 30-40%.
Але "Ярик Марченко" - кацапський троль, скоріш за все. Він навіть слово "кацапізм" вимовити не може.
В спам таких.
вопрос к руководству Молдовы.
Приднестровье это Молдова!
Вопрос к мировому сообществу.
Приднестровье это Молдова!
почему с территории Молдовы стреляют по Украине?
то есть Молдова воюет с Украиной?
ответ очевиден -НЕТ!
Кому Украина будет потом придъявлять претензии- к пмр или Молдове?
Конечно все понимают что там стоят рашисты и принестровьем руководят из кремля.
У Молдовы сейчас самый наилучший момент раздолбить это осиное гнездо приднестровье, молдавской армией .
Раше сейчас не до приднестровья.
Да и украина держит полную блокаду этого осиного кремлевского кодла,
поэтому они запели о признании ,понимая что им может быть пздц.