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Окупанти в захоплених містах оголосили набір поліцаїв. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Новій Каховці, Каховці та таврійську окупаційна адміністрація закликала українських громадян найматися працювати поліцаями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Антон Геращенко. 

Окупанти в захоплених містах оголосили набір поліцаїв 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
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15.03.2022 21:27
+20
Гниды, ваш звездный час!
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15.03.2022 21:30
+20
Надеюсь, все помнят что делали с пособниками окупантам в столь любимым россиянцам СССР?
Находили через 40 лет и приговаривали к расстрелу.
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15.03.2022 21:35
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15.03.2022 21:27 Відповісти
🤡 цирк, треба Подоляку ще сказати, щоб не піарив цю курв
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15.03.2022 21:29 Відповісти
тільки повний мудак не розуміє, що хоча б через часові пояси в мордорі всі новини йдуть у записі. їй навіть знаки там робили: " відійди убік, вівця, плакат не видно" сьогодні весь день пояснюю це міжнародним медіа
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15.03.2022 22:20 Відповісти
"Найсиніша" армія світу
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15.03.2022 21:27 Відповісти
за сухпай 2004 года и как бонус брендовую шапку ушанку.
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15.03.2022 21:28 Відповісти
Гниды, ваш звездный час!
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15.03.2022 21:30 Відповісти
Так всю ватку и пощелкают.
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15.03.2022 21:44 Відповісти
Всіх на олівець.
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15.03.2022 22:31 Відповісти
Потім - на кілок!
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15.03.2022 23:25 Відповісти
15 лет тюрьмы потом всем кто пойдет
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15.03.2022 21:31 Відповісти
Пожизненное
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15.03.2022 22:38 Відповісти
Больно на голову касап не исправим поэтому их надо только уничтожать.
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15.03.2022 21:32 Відповісти
Положительно себя зарекомендовавшие перейдут в рюзке армию и станут мясцом
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15.03.2022 21:35 Відповісти
Надеюсь, все помнят что делали с пособниками окупантам в столь любимым россиянцам СССР?
Находили через 40 лет и приговаривали к расстрелу.
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15.03.2022 21:35 Відповісти
Піар акція. Думаю що з дири і луганди є бажаючі і не мало. Тим більше поліцаї на раісє то каста верховна. І наврядчи туди з вулиці беруть.
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15.03.2022 21:36 Відповісти
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15.03.2022 21:40 Відповісти
Здається, це вже було

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15.03.2022 21:40 Відповісти
Да не совсем. Здесь получается, что фашисты правильных и честных пытались отобрать. Кацапы точно такие задачи не ставят.
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15.03.2022 21:53 Відповісти
Якшо будуть одразу видавити зброю-треба йти, і нею ж одразу тих ********* стріляти
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15.03.2022 21:43 Відповісти
Я думаю просто так оружие полицаям не дадут. Потребуют пройти проверку, убить там соседей, маму...
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15.03.2022 21:45 Відповісти
походу, будет, черная форма, белые повязки на рукаве, вооружение - винтовка Мосина или шмайссер?
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15.03.2022 21:43 Відповісти
Да ладно я сам милиционер
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15.03.2022 21:44 Відповісти
А гарненьку форму дадуть? Тоді лугандонці можуть погодитись.
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15.03.2022 21:44 Відповісти
Ничего нового: Гестапо, шутцманшафты..
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15.03.2022 21:46 Відповісти
Ну, походу сваі паліцаї нє даєхалі...
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15.03.2022 21:58 Відповісти
А оружие выдадут? Если да, то есть один вариант...
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15.03.2022 22:13 Відповісти
не розумію чому цей аркуш паперу називають ДОКУМЕНТОМ
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15.03.2022 22:20 Відповісти
Смішно. Який ще буде конкурсний відбір?
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15.03.2022 23:04 Відповісти
Как жили полицаи после войны?
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15.03.2022 23:35 Відповісти
И желающих будет по десятку на место.
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16.03.2022 00:14 Відповісти
вешать их на столбах как пособника врага!
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16.03.2022 14:56 Відповісти
 
 