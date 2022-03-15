Окупанти в захоплених містах оголосили набір поліцаїв. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Новій Каховці, Каховці та таврійську окупаційна адміністрація закликала українських громадян найматися працювати поліцаями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Антон Геращенко.
Топ коментарі
+37 Saskia Jansen
показати весь коментар15.03.2022 21:27
+20 ПП Уксусов
показати весь коментар15.03.2022 21:30
+20 bt Maven
показати весь коментар15.03.2022 21:35
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Находили через 40 лет и приговаривали к расстрелу.