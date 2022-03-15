РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12559 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
21 690 31
Каховка (94) Новая Каховка (147) коллаборационизм (682)

Оккупанты в захваченных городах объявили набор полицаев. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Новой Каховке, Каховке и Таврийске оккупационная администрация призвала украинских граждан наниматься работать полицейскими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал Антон Геращенко.

Оккупанты в захваченных городах объявили набор полицаев 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
показать весь комментарий
15.03.2022 21:27
+20
Гниды, ваш звездный час!
показать весь комментарий
15.03.2022 21:30
+20
Надеюсь, все помнят что делали с пособниками окупантам в столь любимым россиянцам СССР?
Находили через 40 лет и приговаривали к расстрелу.
показать весь комментарий
15.03.2022 21:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.03.2022 21:27 Ответить
🤡 цирк, треба Подоляку ще сказати, щоб не піарив цю курв
показать весь комментарий
15.03.2022 21:29 Ответить
тільки повний мудак не розуміє, що хоча б через часові пояси в мордорі всі новини йдуть у записі. їй навіть знаки там робили: " відійди убік, вівця, плакат не видно" сьогодні весь день пояснюю це міжнародним медіа
показать весь комментарий
15.03.2022 22:20 Ответить
"Найсиніша" армія світу
показать весь комментарий
15.03.2022 21:27 Ответить
за сухпай 2004 года и как бонус брендовую шапку ушанку.
показать весь комментарий
15.03.2022 21:28 Ответить
Гниды, ваш звездный час!
показать весь комментарий
15.03.2022 21:30 Ответить
Так всю ватку и пощелкают.
показать весь комментарий
15.03.2022 21:44 Ответить
Всіх на олівець.
показать весь комментарий
15.03.2022 22:31 Ответить
Потім - на кілок!
показать весь комментарий
15.03.2022 23:25 Ответить
15 лет тюрьмы потом всем кто пойдет
показать весь комментарий
15.03.2022 21:31 Ответить
Пожизненное
показать весь комментарий
15.03.2022 22:38 Ответить
Больно на голову касап не исправим поэтому их надо только уничтожать.
показать весь комментарий
15.03.2022 21:32 Ответить
Положительно себя зарекомендовавшие перейдут в рюзке армию и станут мясцом
показать весь комментарий
15.03.2022 21:35 Ответить
Надеюсь, все помнят что делали с пособниками окупантам в столь любимым россиянцам СССР?
Находили через 40 лет и приговаривали к расстрелу.
показать весь комментарий
15.03.2022 21:35 Ответить
Піар акція. Думаю що з дири і луганди є бажаючі і не мало. Тим більше поліцаї на раісє то каста верховна. І наврядчи туди з вулиці беруть.
показать весь комментарий
15.03.2022 21:36 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2022 21:40 Ответить
Здається, це вже було

показать весь комментарий
15.03.2022 21:40 Ответить
Да не совсем. Здесь получается, что фашисты правильных и честных пытались отобрать. Кацапы точно такие задачи не ставят.
показать весь комментарий
15.03.2022 21:53 Ответить
Якшо будуть одразу видавити зброю-треба йти, і нею ж одразу тих ********* стріляти
показать весь комментарий
15.03.2022 21:43 Ответить
Я думаю просто так оружие полицаям не дадут. Потребуют пройти проверку, убить там соседей, маму...
показать весь комментарий
15.03.2022 21:45 Ответить
походу, будет, черная форма, белые повязки на рукаве, вооружение - винтовка Мосина или шмайссер?
показать весь комментарий
15.03.2022 21:43 Ответить
Да ладно я сам милиционер
показать весь комментарий
15.03.2022 21:44 Ответить
А гарненьку форму дадуть? Тоді лугандонці можуть погодитись.
показать весь комментарий
15.03.2022 21:44 Ответить
Ничего нового: Гестапо, шутцманшафты..
показать весь комментарий
15.03.2022 21:46 Ответить
Ну, походу сваі паліцаї нє даєхалі...
показать весь комментарий
15.03.2022 21:58 Ответить
А оружие выдадут? Если да, то есть один вариант...
показать весь комментарий
15.03.2022 22:13 Ответить
не розумію чому цей аркуш паперу називають ДОКУМЕНТОМ
показать весь комментарий
15.03.2022 22:20 Ответить
Смішно. Який ще буде конкурсний відбір?
показать весь комментарий
15.03.2022 23:04 Ответить
Как жили полицаи после войны?
показать весь комментарий
15.03.2022 23:35 Ответить
И желающих будет по десятку на место.
показать весь комментарий
16.03.2022 00:14 Ответить
вешать их на столбах как пособника врага!
показать весь комментарий
16.03.2022 14:56 Ответить
 
 