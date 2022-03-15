Оккупанты в захваченных городах объявили набор полицаев. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Новой Каховке, Каховке и Таврийске оккупационная администрация призвала украинских граждан наниматься работать полицейскими.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал Антон Геращенко.
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Находили через 40 лет и приговаривали к расстрелу.