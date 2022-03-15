200 тисяч споживачів перебувають без світла на Київщині - представник ДТЕК

Понад 600 населених пунктів Київської області, Маріуполь та Чернігів залишаються без світла через дії російського агресора..

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук, повідомляє Цензор.НЕТ.

15 березня енергетикам вдалось відновити електропостачання у 43 тисячах будинків, з них у 23 тисячах будинків це зробили енергетики ДТЕК. В основному світло повернули в Київській та Донецькій областях.

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"На жаль, часто одразу після відновлення світло відключається знову, бо там ведуться бойові дії", - зазначив Сахарук. Крім того, для енергетиків немає зелених коридорів - вони працюють на свій страх і ризик. Одного з працівників сьогодні поранило осколком.

За словами Старуха, найскладніша ситуація зараз зі світлом у Маріуполі, де його немає з 3 березня та на Київщині, де його немає у 600 населених пунктах, а це 200 тисяч споживачів. У Донецькій області відключені 120 населених пунктів, додав керівник ДТЕК Енерго. Також без світла лишається Чернігів.

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