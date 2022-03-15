Питання передачі літаків Україні обговорюється, - сенатор США Макконнелл

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що ідея озброїти Україну військовими літаками з Польщі все ще обговорюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не зустрічав у Сенаті нікого, хто б не виступав за те, щоб ці МіГи потрапили в Україну. Як саме це зробити, все ще обговорюється", - сказав Макконнелл.

Сполучені Штати працювали над прискоренням поставок зброї в Україну. Але минулого тижня Пентагон заявив, що перспектива відправлення бойових літаків з території НАТО в зону бойових дій в Україні "викликає серйозні занепокоєння у всього НАТО".

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