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Питання передачі літаків Україні обговорюється, - сенатор США Макконнелл

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Питання передачі літаків Україні обговорюється, - сенатор США Макконнелл

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що ідея озброїти Україну військовими літаками з Польщі все ще обговорюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не зустрічав у Сенаті нікого, хто б не виступав за те, щоб ці МіГи потрапили в Україну. Як саме це зробити, все ще обговорюється", - сказав Макконнелл.

Сполучені Штати працювали над прискоренням поставок зброї в Україну. Але минулого тижня Пентагон заявив, що перспектива відправлення бойових літаків з території НАТО в зону бойових дій в Україні "викликає серйозні занепокоєння у всього НАТО".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Як це зробити? Мовчки. В прямому сенсі. Наші їм потім тризуби домалюють і скажуть, що знайшли в українських шахтах.
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15.03.2022 22:11
+14
Столтенберг зараз знову висловить занепокоєння
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15.03.2022 22:09
+9
Блин, ну как можно так ссаться от этого х*йла
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15.03.2022 22:16
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Столтенберг зараз знову висловить занепокоєння
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15.03.2022 22:09 Відповісти
Дадите самолёты на парад победы над фашисткой росией.
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15.03.2022 22:10 Відповісти
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15.03.2022 22:11 Відповісти
Як це зробити? Мовчки. В прямому сенсі. Наші їм потім тризуби домалюють і скажуть, що знайшли в українських шахтах.
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15.03.2022 22:11 Відповісти
Кожен з тих літаків завадив бі зруйнуванню якогось багатоповерхового будинка вже в цей час.Але ж ви в Сенаті не хвилюйтесь,хай час триває...
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15.03.2022 22:12 Відповісти
если вы намерены до конца помогать Украине , то обязательно сделаете это , так как гнать рашистов без наступательного вооружения будет тяжело и стоить жизни многим украинцам ...не тяните , помагайте !
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15.03.2022 22:14 Відповісти
Блин, ну как можно так ссаться от этого х*йла
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15.03.2022 22:16 Відповісти
Ви не з дерева впали?
За яке НАТО ми гинемо?
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15.03.2022 22:22 Відповісти
А я завжди думала що ми воюємо за право бути українцями .
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15.03.2022 22:29 Відповісти
Основна мета не НАТО і ЄС.
Я вважаю підміну понять свідомою провокацією.
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15.03.2022 22:39 Відповісти
За бажання Українців відірватись від цієї варварської Підорашки чухонсько-мордовської.
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15.03.2022 22:30 Відповісти
маразм міцніє
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15.03.2022 22:23 Відповісти
за это время уже б разобрали их, перевезли фурами и наново собрали в Украине...еще бы успели перекрасить их в цвета ВВС Украины
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15.03.2022 22:25 Відповісти
В чём проблема? Продайте мне по доллару за штуку, а я их подарю ВСУ.
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15.03.2022 22:25 Відповісти
Кожен день обговорення це тисячі зруйнованих життів або розбитих сімей.Імпотенти кончені..
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15.03.2022 22:27 Відповісти
Я знаю як передати літакі Україні, вони злітають у Польщі і сідають в Україні. Як тебе такий варіант Макконелл?
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15.03.2022 22:28 Відповісти
Стінгер не викликає слава богу?А літак викликає??Дивна логіка.
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15.03.2022 22:29 Відповісти
Подарите их Турции, а турки нам "продадут" с очередной партией Байрактаров. Турки хоть не сцутся. Или Швеции, а шведы в нагрузку с гранатометами подарят...
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15.03.2022 22:30 Відповісти
Це не потреба - це хайп. Потреба - у засобах ППО потужніших за ПЗРК
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15.03.2022 22:30 Відповісти
А хто в темі, поясніть, а чому ці літаки не можно просто продати Україні?
Ну наприклад, Польща, або США просто продають винищувачі Україні, ну скажімо по 100 000 доларів за штуку!? У світі, майже, 200 країн і дуже не багато країн, які можуть будувати літаки винищувачі. Як мінімум 90% країн світу, просто купують ці літаки в інших держав. Чому Україна їх не може купити? І як це корелюється з вступом країни, що продала літаки у війну на стороні України? До речі на самій Росії - війну Україні не оголошували, там у них спеціальна операція про ти нас, тобто з точки зору росії у нас навіть не війна. І як може вступити НАТО/Польща/США на боці України у те чого не існує? Їхня коняка (на Росії її називають міністром закордонних справ), сказала, що Росія не нападала на Україну і ніякої війни не має. Чому тоді одна незалежна держава (Україна), не може купити у іншої держави (Польща) будь-яку зброю, в даному випадку літакі-винищувачі? І як вони можуть загрожувати росії, яка "не веде війну в Україні"?
Може хтось пояснити?
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15.03.2022 22:35 Відповісти
Мабуть так і планують зробити)
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15.03.2022 23:52 Відповісти
А вирішувати поскоріше не можна?
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15.03.2022 22:46 Відповісти
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15.03.2022 22:51 Відповісти
Пам'ятаю. "Єралаш".
Поки пацан збирався вийти у двір до друзів покататися на санчатах, уже й літо настало.
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15.03.2022 23:25 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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15.03.2022 22:56 Відповісти
Не ужели некому открыть ,,военторг,, в Польше???
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15.03.2022 23:03 Відповісти
или выкопать их в Львовских шахтах..
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15.03.2022 23:27 Відповісти
Не думайте,що вони бояться передавати літаки,ні вони просто тягнуть гуму щоб раша ще більше погрузла в беззаконня і звірства і щоб війна продовжувалась подовше! Це називається дуже просто і цинічно-загрібання жару чужими руками,повірте ні одним ані другим не жалко наших людей і міст!!!
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16.03.2022 07:35 Відповісти
 
 