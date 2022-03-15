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Питання передачі літаків Україні обговорюється, - сенатор США Макконнелл
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що ідея озброїти Україну військовими літаками з Польщі все ще обговорюється.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я не зустрічав у Сенаті нікого, хто б не виступав за те, щоб ці МіГи потрапили в Україну. Як саме це зробити, все ще обговорюється", - сказав Макконнелл.
Сполучені Штати працювали над прискоренням поставок зброї в Україну. Але минулого тижня Пентагон заявив, що перспектива відправлення бойових літаків з території НАТО в зону бойових дій в Україні "викликає серйозні занепокоєння у всього НАТО".
Топ коментарі
+23 Александр Карин
показати весь коментар15.03.2022 22:11
+14 джефф картер
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+9 Benjie Lucic 01c9ec1b
показати весь коментар15.03.2022 22:16
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За яке НАТО ми гинемо?
Я вважаю підміну понять свідомою провокацією.
Ну наприклад, Польща, або США просто продають винищувачі Україні, ну скажімо по 100 000 доларів за штуку!? У світі, майже, 200 країн і дуже не багато країн, які можуть будувати літаки винищувачі. Як мінімум 90% країн світу, просто купують ці літаки в інших держав. Чому Україна їх не може купити? І як це корелюється з вступом країни, що продала літаки у війну на стороні України? До речі на самій Росії - війну Україні не оголошували, там у них спеціальна операція про ти нас, тобто з точки зору росії у нас навіть не війна. І як може вступити НАТО/Польща/США на боці України у те чого не існує? Їхня коняка (на Росії її називають міністром закордонних справ), сказала, що Росія не нападала на Україну і ніякої війни не має. Чому тоді одна незалежна держава (Україна), не може купити у іншої держави (Польща) будь-яку зброю, в даному випадку літакі-винищувачі? І як вони можуть загрожувати росії, яка "не веде війну в Україні"?
Може хтось пояснити?
Поки пацан збирався вийти у двір до друзів покататися на санчатах, уже й літо настало.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA