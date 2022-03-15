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ПАРЄ визнала Придністров'я зоною російської окупації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ПАРЄ визнала Придністров'я зоною російської окупації

Парламентська Асамблея Ради Європи офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації.

Про це у Telegram повідомляє ВР, інформує Цензор.НЕТ.

"ПАРЄ офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації", - йдеться в повідомленні.

Це – перше офіційне визнання Придністров’я "окупованою територією" на такому рівні. Досі у Раді Європи у якості найжорсткіших формулювань йшлося про територію "під ефективним контролем РФ". А як правило, документи РЄ та інших організації взагалі уникали формулювань щодо статусу.

Цікаво, що представники Молдови не стали співавторами поправки. Утім, виходячи з одноголосного голосування, заперечувати проти визнання окупації вони також не стали.

Також читайте: ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії та просить надати Україні засоби ППО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+58
Не прошло и 30 лет. Если бы Украина не наваляла ***** вы бы и дальше не шевелились
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15.03.2022 22:35
+37
Курилы, карелия, кенигсберг и другие - приготовится
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15.03.2022 22:37
+32
А коли Україна визнає що РПЦ є терористичною організацією й відбере всі наші святині?
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15.03.2022 22:39
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Весело. Скока лєт скока зим.
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15.03.2022 22:35 Відповісти
Не прошло и 30 лет. Если бы Украина не наваляла ***** вы бы и дальше не шевелились
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15.03.2022 22:35 Відповісти
Нарешті. Зараз повспливають всі грішки роіські і фуйла
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15.03.2022 22:35 Відповісти
Знищити всю русню! Молдова просиайся!
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15.03.2022 22:35 Відповісти
"Цікаво, що представники Молдови не стали співавторами поправки "
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15.03.2022 23:08 Відповісти
Такое впечатление, что Москва чем-то купила власти Кишинева. Есть ещё такая же Грузия, которая на фоне санкций Запада расширяет торговлю с РФ и всячески показывает, что они поддерживают войну. И даже отметелили грузинских добровольцев, которые собирались ехать в Киев, отобрали у них паспорта и взяли подписку о невыезде. Надо будет потом, после войны припомнить им это.
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15.03.2022 23:33 Відповісти
Съездит туда

Помочь братьям против шлюхо власти
А с Грузии потом можно поехать в гости к Манде кадыровому.....
За яйки повесить того. За одно поможем чеченцам освободится от этой напасти
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16.03.2022 01:13 Відповісти
Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий России.

Запрещено:

▪️Оправдывать агрессию РФ и представлять ее как "гражданскую войну";

▪️Прославлять военных РФ, наемников и членов других самопровозглашенных пророссийских групп, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми";

▪️За оправдание, отрицание и прославление агрессии РФ будет уголовная ответственность.
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15.03.2022 22:36 Відповісти
Курилы, карелия, кенигсберг и другие - приготовится
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15.03.2022 22:37 Відповісти
Сибір до байкалу китайський .
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15.03.2022 22:40 Відповісти
Там багато етнічних Українців

Так що Китай хай іде в сраку

Ну і Прусія хай теж буде Україною. Німці в сраку хай пійдут за своє анебство
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16.03.2022 01:15 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
5 ч



Две новости.
1. Мишустин: план поддержки экономики оценивается в 1 трлн. рублей (8 млрд. евро).
2. Intel инвестирует 17 млрд. евро в строительство завода микрочипов в Германии.
Понимаете? На один завод в Германии потратят больше, чем на помощь всей экономике "сверхдержавы".
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15.03.2022 22:38 Відповісти
При этом Интел потратит деньги именно на завод, а "поддержка экономики" расползется по карманам чиновников и превратится в очередные яхты и домики для уточек.
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15.03.2022 23:35 Відповісти
Короче, конец Приднестровью.
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15.03.2022 22:38 Відповісти
Схерали?
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16.03.2022 00:56 Відповісти
А коли Україна визнає що РПЦ є терористичною організацією й відбере всі наші святині?
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15.03.2022 22:39 Відповісти
Скоро на екранах тв .
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15.03.2022 22:41 Відповісти
быстро
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15.03.2022 22:39 Відповісти
Хватит ли у молдаван мужества вынести группировку засрашки? Их там вроде бы совсем не много и путей пополнить группировку на данный момент нет.
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15.03.2022 22:45 Відповісти
пусть румыны помогают
там вроде просто склады практически
поддержки нет, если только с кораблей стрелять не будут

официально они по "соглашениям" в 2003м году должны были вывести свои войска
че то засиделись
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15.03.2022 22:52 Відповісти
Молдова не особенно настаивает именно на выводе войск. Они давно уже не войска, а вахтеры на складах. Молдова требует убрать всё старое советское железо и боеприпасы, а на это потребуется десятки миллионов денег. Там туча всего просто гниет под открытым небом и его попросту уже опасно трогать. А против подрыва на месте категорически выступает Украина, через реку у нас довольно плотно населенные места, а это устроит там экологическую катастрофу.
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15.03.2022 23:40 Відповісти
Молдавани мають подякувати Україні і готовити кошторис на виплату рашистом молдаванам репарації за 30 років окупації частини Молдавії.Дальше підтягнеться Грузія
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15.03.2022 22:51 Відповісти
открывается соревнование, кто сцыкливей, молдоване или грузины....
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15.03.2022 22:54 Відповісти
грузии сложнее
там на юге у рашки еще армия вроде осталась, я не думаю что они всю армию
через крым высадили в херсоне или где еще

плюс нет гарантий что им если что помогут
тогда их считай кинули, подписали бумажку какую то и все
(как всегда посредники франция и германия)
армия рашки оттуда не ушла, хотя план был похожий на "минск"
вывести войска, то да се
единственное там почти все эти годы не стреляли
(ну да, "немного" пророссийский иваношвили и его партия)
абхазия продолжала "цвести"
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15.03.2022 22:59 Відповісти
уточняю, это про их правительство...
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16.03.2022 10:27 Відповісти
а че там с кенигсбергом?
он же типа официально не был передан
там какая то бюрократия была с временной администрацией
(до 70х годов что ли)
типа отложим вопрос на неопредленный срок
его же не отдали как часть репараций и контрибуций
(как например часть земель германии передали польше)
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15.03.2022 22:55 Відповісти
І що це дає?
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15.03.2022 22:57 Відповісти
Там огромный склад боеприпасов, которые нам очень нужны и было бы неплохо его освободить. Но орки могут его взорвать, пол Молдовы разнесет.
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15.03.2022 22:58 Відповісти
Там ничего нет, что вам нужно. Боеприпасы в непонятно каком состоянии, торчат там начиная с 40-х годов. Самое новое, даже теоретически - из 80-х. Опасность в том, что он и без орков может рвануть.
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16.03.2022 00:50 Відповісти
А рашка как раз оттуда вышла. Значит не просто можно, а нужно пердолить
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15.03.2022 23:01 Відповісти
Нууууу лучше позже ,чем никогд
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15.03.2022 23:05 Відповісти
Там вже можна всю Молдову визнавати такою зоною. І Білорусь.
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15.03.2022 23:11 Відповісти
Молдавани за нашими спинами ховаючись отриимають назад Придністров'я... Ще в давні часи Боплан казав що в українських козаків найкраща в світі піхота... І війна проти російських орків це підтверджує...
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15.03.2022 23:19 Відповісти
Молдаване уже ноют, что не надо было признавать - теперь Россия на них нападет и их подставляют. Типа, не буди лихо.
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15.03.2022 23:26 Відповісти
как красиво молчит пророссийское руководство Грузии,чья половина территории оккупированак и созданы незаконные и непризнанные "квази-республики"..
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15.03.2022 23:24 Відповісти
Те саме зробити щодо Північної Осетії, Абхазії, Білорусі
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15.03.2022 23:39 Відповісти
Цапія має зникнути з планети Земля!
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15.03.2022 23:40 Відповісти
Не пройшло іпать й якихось 30 років..
І навіть бомби ще не почали падати на ЄС безпосередньо, а рашистські криваві фублі по кишенях вже не можуть купити совість депутатів ПАРЄ. Курс до бакса вже не той, напевно..
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16.03.2022 01:28 Відповісти
Ну і що далі? Я так розумію,що Молдова повинна забрати свої території? Тоді вперед до перемоги!!!
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16.03.2022 07:43 Відповісти
Прийшла наша черга висловлювати глибоке занепокоєння!
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16.03.2022 07:54 Відповісти
 
 