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ПАРЄ визнала Придністров'я зоною російської окупації
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Парламентська Асамблея Ради Європи офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації.
Про це у Telegram повідомляє ВР, інформує Цензор.НЕТ.
"ПАРЄ офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації", - йдеться в повідомленні.
Це – перше офіційне визнання Придністров’я "окупованою територією" на такому рівні. Досі у Раді Європи у якості найжорсткіших формулювань йшлося про територію "під ефективним контролем РФ". А як правило, документи РЄ та інших організації взагалі уникали формулювань щодо статусу.
Цікаво, що представники Молдови не стали співавторами поправки. Утім, виходячи з одноголосного голосування, заперечувати проти визнання окупації вони також не стали.
Топ коментарі
+58 Green sheet
показати весь коментар15.03.2022 22:35
+37 DemianBond 2cbb79cc
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+32 Vitia Ma
показати весь коментар15.03.2022 22:39
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Будь ласка, зачекайте...
Помочь братьям против шлюхо власти
А с Грузии потом можно поехать в гости к Манде кадыровому.....
За яйки повесить того. За одно поможем чеченцам освободится от этой напасти
Запрещено:
▪️Оправдывать агрессию РФ и представлять ее как "гражданскую войну";
▪️Прославлять военных РФ, наемников и членов других самопровозглашенных пророссийских групп, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми";
▪️За оправдание, отрицание и прославление агрессии РФ будет уголовная ответственность.
Так що Китай хай іде в сраку
Ну і Прусія хай теж буде Україною. Німці в сраку хай пійдут за своє анебство
@prof_preobr
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5 ч
Две новости.
1. Мишустин: план поддержки экономики оценивается в 1 трлн. рублей (8 млрд. евро).
2. Intel инвестирует 17 млрд. евро в строительство завода микрочипов в Германии.
Понимаете? На один завод в Германии потратят больше, чем на помощь всей экономике "сверхдержавы".
там вроде просто склады практически
поддержки нет, если только с кораблей стрелять не будут
официально они по "соглашениям" в 2003м году должны были вывести свои войска
че то засиделись
там на юге у рашки еще армия вроде осталась, я не думаю что они всю армию
через крым высадили в херсоне или где еще
плюс нет гарантий что им если что помогут
тогда их считай кинули, подписали бумажку какую то и все
(как всегда посредники франция и германия)
армия рашки оттуда не ушла, хотя план был похожий на "минск"
вывести войска, то да се
единственное там почти все эти годы не стреляли
(ну да, "немного" пророссийский иваношвили и его партия)
абхазия продолжала "цвести"
он же типа официально не был передан
там какая то бюрократия была с временной администрацией
(до 70х годов что ли)
типа отложим вопрос на неопредленный срок
его же не отдали как часть репараций и контрибуций
(как например часть земель германии передали польше)
І навіть бомби ще не почали падати на ЄС безпосередньо, а рашистські криваві фублі по кишенях вже не можуть купити совість депутатів ПАРЄ. Курс до бакса вже не той, напевно..