ПАРЄ визнала Придністров'я зоною російської окупації

Парламентська Асамблея Ради Європи офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації.

Про це у Telegram повідомляє ВР, інформує Цензор.НЕТ.

"ПАРЄ офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації", - йдеться в повідомленні.

Це – перше офіційне визнання Придністров’я "окупованою територією" на такому рівні. Досі у Раді Європи у якості найжорсткіших формулювань йшлося про територію "під ефективним контролем РФ". А як правило, документи РЄ та інших організації взагалі уникали формулювань щодо статусу.

Цікаво, що представники Молдови не стали співавторами поправки. Утім, виходячи з одноголосного голосування, заперечувати проти визнання окупації вони також не стали.

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