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З федеральних телеканалів РФ почали звільнятися журналісти

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

З федеральних телеканалів РФ почали звільнятися журналісти

Після початку російського вторгнення в Україну з Першого каналу, ВДТРК, НТВ звільнилося кілька відомих журналістів.

Про це повідомляє російське видання "Медуза", інформує Цензор.НЕТ.

Ведуча НТВ Лілія Гільдєєва, яка працювала на телеканалі з 2006 року, повідомила, що спочатку виїхала з Росії, а потім написала заяву про звільнення. Вона звільнилася за власним бажанням. У НТВ підтвердили звільнення ведучої.

Також із НТВ звільнився кореспондент Вадим Глускер, який працював на телеканалі з 1993 року. Глускер підтвердив, що не працює на НТВ із 2 березня.

З Першого каналу звільнилася спеціальний кореспондент Жанна Агалакова, яка працювала на телеканалі з 1999 року, однак наразі підтверджень цієї інформації немає. Останні роки Агалакова працювала у Нью-Йорку та Парижі.

Один із російських журналістів також повідомив, що, за словами його знайомого співробітника ВДТРК, із цієї державної телерадіокомпанії також масово звільняються співробітники. Він повідомив про звільнення двох продюсерів, одного режисера щоденного ефіру ("пішов з роботи прямо під час ефіру") та керівника "путінського відділу" Юлії Воробйової.

Журналіст Роман Супер також стверджує, що "прямо зараз у редакції співробітникам кажуть, що з ВДТРК йде й телеведучий Сергій Брільов", який вів програму "Вєсті в суботу" на "Росії-1". Останній випуск його програми вийшов в ефір 26 лютого, в третій день війни Росії з Україною. Про звільнення Брільова офіційно не повідомлялося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російське міноборони заднім числом звільняє своїх солдат і офіцерів, які потрапили в полон в Україні, - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
Да насрать. Вряд ли совесть у них проснулась. Скорее всего почуствовали что жопа от санкций надвигается
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15.03.2022 23:16
+40
Если ты подбил вражеский корабль и видишь, что с него бегут крысы, это не значет, что они твои союзники. Они просто спасают свои шкуры.
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15.03.2022 23:20
+30
Криси тікають з коробля який йде на х
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15.03.2022 23:18
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Раньше надо было, лет десять назад минимум. Теперь гоплык!
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15.03.2022 23:16 Відповісти
Гоплык т.е. А эту провокатору Овсянникова надо ещё и сну-сну. А потом все равно посадить!
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15.03.2022 23:17 Відповісти
Кремлевська консерва вона.Подивіться що в неї на шиї..мишебратья і адінарот
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15.03.2022 23:31 Відповісти
Пусть у нее на шее будет веревка покрепче. А лучше как Канариса, то ли на струне рояля, то ли в железном ошейнике, чтобы агония продолжалась полчаса.
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15.03.2022 23:49 Відповісти
гАплик.
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16.03.2022 00:45 Відповісти
Российская власть обратилась за помощью к КНДР из-за войны против Украины. Однако диктатор Ким Чен Ын назвал российских оккупантов "слишком безумными".

Как передает британское издание Mirror, обращение Путина последовало после того, как он осознал провал своей армии и начал искать "план Б".

Северная Корея является союзником России еще со времен коммунистической эпохи СССР. Но даже несмотря на это Ким Чен Ын поспешил отказать Кремлю в помощи. "Вы слишком безумны для нас", - передают СМИ слова руководства КНДР.
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15.03.2022 23:40 Відповісти
Да, чубате поросятко радуется, теперь не КНДР самая двинутая страна))
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15.03.2022 23:50 Відповісти
ещё Никарагуа в запасе есть. Предвижу заголовки мировых СМИ: "Никарагуанские морские котики маршируют по центральной площади Шепетовки". Как известно, Шепетовка - это крайний город Земли, и об нее разбиваются волны Атлантического океана. А Никарагуа как раз на другой стороне этого самого океана
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16.03.2022 00:00 Відповісти
КНДР давно не союзник
Россия не может им дать то, что давал СССР

А вот с Корее южной в тихую вполне могут работать
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16.03.2022 01:10 Відповісти
Да насрать. Вряд ли совесть у них проснулась. Скорее всего почуствовали что жопа от санкций надвигается
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15.03.2022 23:16 Відповісти
да нет не санкций они испугались - с их не малыми зарплатами они бы и при этих санкциях сравнительно не плохо бы жили тут причина в другом .......
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15.03.2022 23:23 Відповісти
Санкции , они все слиняли за границу в свои хатынкы . Просто больше они уже не заработают а эти могут отобрать , вот и слиняли до введения санкций поголовных на пропогандонов
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15.03.2022 23:30 Відповісти
ну что им особо те санкции - санкции бьют по карману а слиняли заметь не маня уборщица а ведущие и корреспонденты центральных новостных каналов и в финансовом плане у них было бы все более менее благополучно - они просто поняли что режим ху**ла захлопывается и нужно срочно как говорят сейчас "переобуваться "
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15.03.2022 23:40 Відповісти
Вы не понимаете , деньги у них в Европе и дома тоже уже заработанные, сейчас им чем платить будут если останутся - рублями килограммами по весу ? Так рубли уже не принимают в обменниках заграничных , а то что зарабатывали десять и более лет реально потерять , смысл сидеть на такой работе , они ведь жили в Европе в раше просто работали - приезжали на рабочие дни а на выходные домой
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15.03.2022 23:52 Відповісти
ну вот недопонимаешь по увольнялись не слесарь федор и сантехник вася - а ведущие главных новостных каналов и поверь эти люди уже нашли бы где обменять валюту по более менее выгодному курсу да теоретически на них могут наложить санкции подобные тем что наложили на соловьева но они не столь значительные представители медиа они не пропагандоны как он , США и запад по моему даже на говорящего бобра (скабеву) санкции не наложили а может уже и наложили да я что то пропустил
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16.03.2022 00:16 Відповісти
деревяні в європі не обміняти.а долари - дефіцит
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15.03.2022 23:42 Відповісти
Вовремя предать - это не предать, это предвидеть
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16.03.2022 00:02 Відповісти
Там не жопа от санкций, а вполне реальньіе тюремньіе сроки по примеру радиостанции "тьісяча холмов"
Поетому и бегут
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16.03.2022 04:21 Відповісти
Оця ***** їм не допоможе
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15.03.2022 23:16 Відповісти
А нам то нахрена знати? Ми що дивились ці канали?
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15.03.2022 23:16 Відповісти
Не поверите, сестра двоюродная с Одессы звонила, дескать а что ж теперь будет, дай прогноз. Выслушала, неоднократно сказала, что я в политике не разбираюсь, и что всё это идёт из-за океана (полный нарратив этих сраных пропагандонов). Короче, сказал ей, что когда рузьке игрушку посыпяться на голову-прозрение прийдёт, лишь бы оно не пришло в самый предсмертный час. Что-то дошло вроде.
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16.03.2022 00:05 Відповісти
Лили гівно і не бачили країв?
Невже обляпались?
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15.03.2022 23:17 Відповісти
Криси тікають з коробля який йде на х
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15.03.2022 23:18 Відповісти
Крысы бегут с тонущего русского военного корабля)))
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15.03.2022 23:18 Відповісти
Который к тому же ещё и идёт на х*й.
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15.03.2022 23:28 Відповісти
Они просто расчищают себе дорогу для своего будущего, это просто самые хитрожопые.
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15.03.2022 23:18 Відповісти
Сочувствую тем странам куда они поедут. Свою страну довели до фашизма, начали войну с Украиной и теперь съе...ся.
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15.03.2022 23:19 Відповісти
Хотят продолжать жить красиво
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15.03.2022 23:20 Відповісти
Падла Брылев, гражданин Великобритании. Впрочем наверное там и нет никого с рос.гражданством
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15.03.2022 23:20 Відповісти
У них кажется разрешено двойное гражданство, так что просто второй паспорт.
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15.03.2022 23:22 Відповісти
Если ты подбил вражеский корабль и видишь, что с него бегут крысы, это не значет, что они твои союзники. Они просто спасают свои шкуры.
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15.03.2022 23:20 Відповісти
...ісключітєльная інтуіция в виборє прєвосходящєй сторони включілась - корочє, пора мєнять хозяєв
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15.03.2022 23:24 Відповісти
золоті слова!
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15.03.2022 23:33 Відповісти
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15.03.2022 23:44 Відповісти
Кацапські ЗМІ винні у війні.
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15.03.2022 23:24 Відповісти
Робити списки ціх уродів з матеріалами з підтримкою куйла і війни, з їх брехнею про Україну. А потім в міжнародний розшук, щоб не одне падло не сховалося.
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15.03.2022 23:24 Відповісти
плювати - най самоліквідуються.
вони вже все зробили шо би ця війна сталася - ненависть і більше нічого.
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15.03.2022 23:24 Відповісти
Уволится-уволился, а вслед за русским кораблем иди...
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15.03.2022 23:25 Відповісти
Про шлюпку Брилева особенно смешно. Когда запахло санкциями и проблемами с британским гражданством
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15.03.2022 23:26 Відповісти
Ясное дело, что совестью там не пахнет. Зато жопа у них соображает прекрасно - лучше, чем голова
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15.03.2022 23:26 Відповісти
Тепер все це лайно почне давати інтерв'ю, та розказувати що вони завжди були противниками режиму *****, а західні змі почнуть робити з них великіх борців за демократію!
А потім, з часом, ці мерзотники почнуть розповідати всім, що винен у всьому лише ***** і не правильно звинувачувати інших росіян!
Бо ж вони нічого не могли зробить!
Люди!
Схаменіться!
Якщо кацапи починають жалібно скавчати, та бігти мов щури з потопаючого корабля, то це лише ознака того, що санкції почали діяти!
І єдине що потрібно робити, це тиснути далі, щоб розчавити гниду кацапську!
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15.03.2022 23:27 Відповісти
Журналисты уволились давно, теперь увольняются журнашлюхи, которые потом скажут - это все не мы, нас подставили, гореть вам в аду так же как и вашим солдатам, твари.
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15.03.2022 23:27 Відповісти
Давити цапів всім світом! Цапія має зникнути з планети Земля!
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15.03.2022 23:28 Відповісти
помирати будуть з голодухи - собаці хліб віддам.
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15.03.2022 23:28 Відповісти
Сергій Брільов опроверг свое увольнение
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15.03.2022 23:29 Відповісти
Да, сказал, что сейчас он в Бразилии.
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15.03.2022 23:32 Відповісти
Корабль тонет крысы бегут.
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15.03.2022 23:34 Відповісти
Украина просто обязана объявить их пособниками в приступление против человечности
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15.03.2022 23:37 Відповісти
Коротко. империю ждет демилитаризация ( ВСУ работает) и денацификация ( падения режима Гитлера 2.0 ). Муссолини 2.0 ( совхозный дуче), ждет судьба первоисточника. "Вся остальная рать", ближний круг режима, чиновники, вот и эти пропагандисты, делают , что могут- заметают следы, т.с. "Мы ни причем - пу тин во всем виноват. История делает еще один виток, все это уже было в нацисткой Германии.
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15.03.2022 23:37 Відповісти
Доставити їх до Гааги за гебельсівську пропаганду війни та ненависті
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15.03.2022 23:42 Відповісти
Они там все готовились к празднику и нашему горю для нас .пробки на шампусиках уже слетали а тут такое.крысы .а ну *****. давай. трави своих крысенышей .иш разбежались. ср*ли с экранов в те неокрепшие головы полоумным на проперженных диванах с водкой на столе и пеной у рта от радости взахлеб победабесием .кровавыми войнами и горем для миллионов людей 25/8 . Твари.*****. лови своих чертей.
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15.03.2022 23:50 Відповісти
У ціх гнид немає а ні совісті ні честі, дави цю мерзоту де бачиш у світі.
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15.03.2022 23:58 Відповісти
Это им не поможет, все они пособники ***** и ответят как соучастники
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16.03.2022 00:19 Відповісти
Может, они в первый раз в жизни открыли учебник истории и к своему ужасу узнали, за что англичане повесили простого пропагандона лорда Хау-Хау
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16.03.2022 00:37 Відповісти
Пізно вср*лися
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16.03.2022 00:42 Відповісти
Що, втомилися брехати ?

Чи втікаєте, бо настало те життя, яке ви активно наближали ?
Але чомусь вам так жити не хочеться ?
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16.03.2022 00:44 Відповісти
Відправити цих всіх сук взад до кацапастану. Нема чого засмічувати світ всякими ***********.
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16.03.2022 04:01 Відповісти
Це ж вони розпалювали цю війну
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16.03.2022 04:28 Відповісти
Вот что санкции животворящие делают

Штатные пропагандисты античеловечности и братоубийственной войны со стажем за элитную недвижимость свою на Западе дрожат и за шкурки свои крысячьи.
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16.03.2022 05:17 Відповісти
Так гроші "осваівать" з бюджету вони готові а отримувати пі***й за х**ла не хочуть(нє могут на єто пойтіть)
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16.03.2022 05:51 Відповісти
А доведеться ...
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16.03.2022 06:15 Відповісти
 
 