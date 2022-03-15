З федеральних телеканалів РФ почали звільнятися журналісти
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Після початку російського вторгнення в Україну з Першого каналу, ВДТРК, НТВ звільнилося кілька відомих журналістів.
Про це повідомляє російське видання "Медуза", інформує Цензор.НЕТ.
Ведуча НТВ Лілія Гільдєєва, яка працювала на телеканалі з 2006 року, повідомила, що спочатку виїхала з Росії, а потім написала заяву про звільнення. Вона звільнилася за власним бажанням. У НТВ підтвердили звільнення ведучої.
Також із НТВ звільнився кореспондент Вадим Глускер, який працював на телеканалі з 1993 року. Глускер підтвердив, що не працює на НТВ із 2 березня.
З Першого каналу звільнилася спеціальний кореспондент Жанна Агалакова, яка працювала на телеканалі з 1999 року, однак наразі підтверджень цієї інформації немає. Останні роки Агалакова працювала у Нью-Йорку та Парижі.
Один із російських журналістів також повідомив, що, за словами його знайомого співробітника ВДТРК, із цієї державної телерадіокомпанії також масово звільняються співробітники. Він повідомив про звільнення двох продюсерів, одного режисера щоденного ефіру ("пішов з роботи прямо під час ефіру") та керівника "путінського відділу" Юлії Воробйової.
Журналіст Роман Супер також стверджує, що "прямо зараз у редакції співробітникам кажуть, що з ВДТРК йде й телеведучий Сергій Брільов", який вів програму "Вєсті в суботу" на "Росії-1". Останній випуск його програми вийшов в ефір 26 лютого, в третій день війни Росії з Україною. Про звільнення Брільова офіційно не повідомлялося.
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Как передает британское издание Mirror, обращение Путина последовало после того, как он осознал провал своей армии и начал искать "план Б".
Северная Корея является союзником России еще со времен коммунистической эпохи СССР. Но даже несмотря на это Ким Чен Ын поспешил отказать Кремлю в помощи. "Вы слишком безумны для нас", - передают СМИ слова руководства КНДР.
Россия не может им дать то, что давал СССР
А вот с Корее южной в тихую вполне могут работать
Поетому и бегут
Невже обляпались?
вони вже все зробили шо би ця війна сталася - ненависть і більше нічого.
А потім, з часом, ці мерзотники почнуть розповідати всім, що винен у всьому лише ***** і не правильно звинувачувати інших росіян!
Бо ж вони нічого не могли зробить!
Люди!
Схаменіться!
Якщо кацапи починають жалібно скавчати, та бігти мов щури з потопаючого корабля, то це лише ознака того, що санкції почали діяти!
І єдине що потрібно робити, це тиснути далі, щоб розчавити гниду кацапську!
Чи втікаєте, бо настало те життя, яке ви активно наближали ?
Але чомусь вам так жити не хочеться ?
Штатные пропагандисты античеловечности и братоубийственной войны со стажем за элитную недвижимость свою на Западе дрожат и за шкурки свои крысячьи.