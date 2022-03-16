Маск відповів Кадирову
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Винахідник Ілон Маск відповів главі Чечні Рамзану Кадирову, що готовий бити президента РФ Володимира Путіна навіть однією лівою
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на Twitter Ілона Маска.
Вчора Маск викликав Володимира Путіна на двобій, на кону – Україна. Після цього у Twitter йому почали відповідати різні лідери думок, у тому числі російські.
Зокрема, Кадиров написав, що Ілон (якого він зневажливо назвав Ілоною) має пройти в Чечні спеціальні тренінги, аби бути готовим до зустрічі з Путіним.
На це Маск відповів, дослівно: "Якщо він (Путін - ред.) боїться битися, я готовий використовувати лише свою ліву руку, і це я ще навіть не шульга".
Telegram post by Ramzan Kadyrov, head of Chechen Republic! pic.twitter.com/UyByR9kywq— Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022
Будь ласка, зачекайте...
він вміе робити.
ще тупіший, ніж здавалось
Лет 24 где то ей)))
Дурдом 21 века
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Ото хай кадирка подуріє, "вєрний пєхотінєц" х**ла.
сделав рынок электромобилей наступающей реальностью.
А добьёт интернетом, доступным в любой точке Земли.
Можно отключать до упора - нравится, не нравится, а он не выключается...
Бог ще трохи подивиться і стере нахер цей світ, залишивши у ньому тільки українців, які не покорилися ані вакцинації, ані москальській навалі - за розум і відвагу.