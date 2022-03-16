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Маск відповів Кадирову

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Маск відповів Кадирову

Винахідник Ілон Маск відповів главі Чечні Рамзану Кадирову, що готовий бити президента РФ Володимира Путіна навіть однією лівою

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на Twitter Ілона Маска.

Вчора Маск викликав Володимира Путіна на двобій, на кону – Україна. Після цього у Twitter йому почали відповідати різні лідери думок, у тому числі російські.

Зокрема, Кадиров написав, що Ілон (якого він зневажливо назвав Ілоною) має пройти в Чечні спеціальні тренінги, аби бути готовим до зустрічі з Путіним.

На це Маск відповів, дослівно: "Якщо він (Путін - ред.) боїться битися, я готовий використовувати лише свою ліву руку, і це я ще навіть не шульга".
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Топ коментарі
+44
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16.03.2022 00:18
+39
Достойный ответ на высер
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16.03.2022 00:08
+32
Маск красава
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16.03.2022 00:09
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Достойный ответ на высер
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16.03.2022 00:08 Відповісти
Маск красава
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16.03.2022 00:09 Відповісти
"Академик Кадыров" Пантеон Подонков#6 Академик Рамзан Кадыров возглавляет кафедру отрезания голов, имеет многотысячный штат научных сотрудников. (Семён Скрепецкий)
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16.03.2022 00:09 Відповісти
Ілон сказав - Ілон зробить...
він вміе робити.
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16.03.2022 00:09 Відповісти
дона ган дона ,вєлікого хенерала тік-тока уже обісцяли всі хто тільки хотів
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16.03.2022 00:11 Відповісти
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16.03.2022 00:18 Відповісти
рамзанка диров ліворуч?
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16.03.2022 05:47 Відповісти
І ліворуч і праворуч
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16.03.2022 06:59 Відповісти
і якого чорта хтось виставляє Україну на кон? що за довбане шоу?!
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16.03.2022 00:13 Відповісти
Так зараз у війні якраз Україна на кону.
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16.03.2022 00:18 Відповісти
Нажаль, це сьогоденна наша реальність. Подобається нам це чи ні.
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16.03.2022 01:18 Відповісти
Ілон це людина яка має команду геніїв, а ***** це істота яка має команду кегібістів...
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16.03.2022 00:14 Відповісти
Зараз кадирка від злості пербе стадо овець і посадить всю девізію на повні пляшки від «совєтського шампанського» )
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16.03.2022 00:15 Відповісти
Не везёт дырке в последнее время, что-то никто не боится и все посылают
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16.03.2022 00:16 Відповісти
Маск вообще то мог и не отвечать этому *******, потому что это ниже всякого достоинства отвечать этому чумазому уроду - *******.
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16.03.2022 00:16 Відповісти
Илон, а не пора ли назначить пару десятков лямов за голову этого овцелюба?
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16.03.2022 00:17 Відповісти
Делать ему больше нечего
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16.03.2022 02:02 Відповісти
дирков - блохер.
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16.03.2022 00:18 Відповісти
Срочно! Украинский беспилотник обнаружил местоположение Рамзанки Дырова!
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16.03.2022 00:21 Відповісти
кентавр наооборот
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16.03.2022 00:24 Відповісти
Скорее Тянитолкай или Крококот.
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16.03.2022 00:29 Відповісти
Рамзанка диров обіцяє винагороду за голову Степана Бандери🤦Цей аульний пітекантроп і овцей@ б ,
ще тупіший, ніж здавалось
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16.03.2022 00:23 Відповісти
Так в сети одна русская говорит в коменте люди ещё немного потерпите, сейчас наша армия найдёт быстро Степана Бандеру и все война закончится,не зря Кадырова на это дело послали
Лет 24 где то ей)))
Дурдом 21 века
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16.03.2022 00:54 Відповісти
РамзанкаДиров назначіл ево любімой женой .. А ти їй кидаєш виклик , Ілон !! Тому Рамзанка і психонув . .

.
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16.03.2022 00:25 Відповісти
WTF?
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16.03.2022 00:29 Відповісти
ехать (((( фу какое чм
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16.03.2022 00:48 Відповісти
Шедеврально. Давно я так не сміялася.
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16.03.2022 01:03 Відповісти
Побочка от ботокса.
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16.03.2022 01:59 Відповісти
Маск красавчик,только с фамилией ошибся рамзанКа ДЫРОВ
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16.03.2022 00:29 Відповісти
Позиція Маска щодо війни в Україні і той факт, що він відкрито активно нас підтримує (до речі, Конвой Свободи також підтримав - і матеріально, як писали, і морально + публічно; до скреготу зубів діда і боягуза в шкарпетках) - плюс до його особистості, попри будь-які персональні таргани.

Ото хай кадирка подуріє, "вєрний пєхотінєц" х**ла.
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16.03.2022 00:33 Відповісти
рамзанКа ДЫРОВ. а кто это?
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16.03.2022 00:34 Відповісти
УУУууу, какие страсти))
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16.03.2022 00:38 Відповісти
Макс мочи *******)))))
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16.03.2022 00:47 Відповісти
Так Маск викликав путлера,до чого діркин вліз, в нього висока посада-царський задоподтиральнік
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16.03.2022 00:50 Відповісти
Что не так с этим миром? Почему умственно отсталый ****** ****** дает советы человеку мечтающему покорить Марс?
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16.03.2022 00:50 Відповісти
Маск и так заложил атомную бомбу под страну-бензоколонку,
сделав рынок электромобилей наступающей реальностью.
А добьёт интернетом, доступным в любой точке Земли.
Можно отключать до упора - нравится, не нравится, а он не выключается...
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16.03.2022 01:11 Відповісти
Для получения интернета нужна станция приёма-передачи. Никто такую технику россии не продаст.
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16.03.2022 03:28 Відповісти
До речі Ілон нічого просто так не каже. Коли йому треба було підняти бабла на біткойн він публічно заявив, що купляє його. Тож це якась споямована інфориаційна атака з його боку. Можливо мета просунути меседж про те, що ***** слабак.
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16.03.2022 02:11 Відповісти
Маск может выкупить всю Чечню, и кадырку его же обезьяны и прирежут. Да что там говорить, он может даже выкупить самого кадырова как проститутку будет отсасывать. На Маска работают более 100 тысяч сотрудников.
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16.03.2022 02:30 Відповісти
РАМЗАНКА ДИРОВ-СЕРЛИВИЙ ШАКАЛ ТА БАЛАКУЧА СМЕРДЮЧА ДУПА...
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16.03.2022 06:38 Відповісти
Цирк з конями. Медійні пройдисвіти зійшлися в непримиренному заочному бою.

Бог ще трохи подивиться і стере нахер цей світ, залишивши у ньому тільки українців, які не покорилися ані вакцинації, ані москальській навалі - за розум і відвагу.
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16.03.2022 07:11 Відповісти
Рамзанка Дыров сейчас занят - он ищет Степана Бандеру.
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16.03.2022 08:03 Відповісти
Илон-ты лучший!
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16.03.2022 08:05 Відповісти
 
 