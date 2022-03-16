У Росії перестане працювати протокол https, - Мінцифри
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З ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, у РФ і Білорусі перестали працювати основні компанії, які видають сертифікати безпеки SSL і TLS для вебсайтів, а саме GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid. Що означає зупинку роботи протоколу https.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Мінцифри Михайло Федоров.
У міністерстві зазначили, що наявність сертифікатів безпеки SSL і TLS для інтернет-сайтів (GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid) означає, що ресурси надійно захищені та можна передавати свої персональні дані.
"Наприклад, надати реквізити картки, щоб вони вводилися автоматично, коли ви щось хочете придбати", - уточнюється в повідомленні.
Так, компанії більше не будуть випускати сертифікати для російських і білоруських сайтів та оновлювати існуючі. Відповідно вони автоматично стануть небезпечними для всіх користувачів, а браузери по всьому світу їх блокуватимуть.
"Фактично це означає смерть протоколу https в Росії", - резюмували в Мінцифри.
Будь ласка, зачекайте...
PS Let's Encrypt спасет кацапов, причем совершенно бесплатно.
Которые используют только сами себе злобные буратины.
Тільки от рятувати їх ніхто не буде - бо таке гiвно нікому не потрібне.
Це створює передумови до заколоту та примусової зміни влади в рф.
🔺 «Кишеньковими» залишилися: Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко, Сергій Чемезов, які можуть безпосередньо спілкуватись з ним особисто.
🔺Команда олігархів часів Єльцина демонстративно відсторонюється від особистого спілкування, і саме від них путін побоюється «удару в спину»
🔺Адже Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через західні санкції.
🔺Бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їх фінансового стану. Тому вони готові на рішучі дії зі зміни сьогоднішнього становища.
І якщо путін не погодиться на їх умови, йому загрожує примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/748
https://support.apple.com/en-us/HT208127