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У Росії перестане працювати протокол https, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Росії перестане працювати протокол https, - Мінцифри

З ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, у РФ і Білорусі перестали працювати основні компанії, які видають сертифікати безпеки SSL і TLS для вебсайтів, а саме GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid. Що означає зупинку роботи протоколу https.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це заявив керівник Мінцифри Михайло Федоров.

У міністерстві зазначили, що наявність сертифікатів безпеки SSL і TLS для інтернет-сайтів (GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid) означає, що ресурси надійно захищені та можна передавати свої персональні дані.

"Наприклад, надати реквізити картки, щоб вони вводилися автоматично, коли ви щось хочете придбати", - уточнюється в повідомленні.

Так, компанії більше не будуть випускати сертифікати для російських і білоруських сайтів та оновлювати існуючі. Відповідно вони автоматично стануть небезпечними для всіх користувачів, а браузери по всьому світу їх блокуватимуть.

"Фактично це означає смерть протоколу https в Росії", - резюмували в Мінцифри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключові російські провайдери відключені від міжнародного обміну трафіком

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
А это еще один удар по их финансовой системе - кацапы прощаются с интернет-банкингом, интернет-магазинами и вообще интернет-оплатой. Теперь будут пользоваться кассами сбербанка.
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16.03.2022 00:18
+23
Може вдасться повністю ізолювати їх. Бо заклики до них все одно давно не діють, хай собі варяться у чебурнеті.
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16.03.2022 00:17
+19
Через два года их космонавты вместе с северокорейскими будут летать ночью на Солнце. Так что не о чем переживать.
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16.03.2022 00:33
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16.03.2022 00:16 Відповісти
Може вдасться повністю ізолювати їх. Бо заклики до них все одно давно не діють, хай собі варяться у чебурнеті.
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16.03.2022 00:17 Відповісти
А это еще один удар по их финансовой системе - кацапы прощаются с интернет-банкингом, интернет-магазинами и вообще интернет-оплатой. Теперь будут пользоваться кассами сбербанка.
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16.03.2022 00:18 Відповісти
Ничто не мешает им выпустить свой корневой сертификат и сделать центр сертификации по типу Thawte. Заодно товарищ майор получит неограниченный доступ к зашифрованным данным. Это всё баловство, имитация бурной деятельности от мистера Федорова. Ну, того самого, который сказал "роль кибербезопасности сильно преувеличена". Он думает, что мы это забыли...
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16.03.2022 00:26 Відповісти
Минцифры по моему прибрехало приписав себе эту заслугу. Я про это читал несколько дней назад и это была частная инициатива этих компаний , одни раньше другие позже решили так поступить
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16.03.2022 01:02 Відповісти
бугага
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16.03.2022 05:24 Відповісти
Не попрощаються, сайты будут на старом протоколе, какая там будет защита передаваемых данных, хер теперь знает. Та и деньги расиянам не нужны и так, у их страны уже отдали лярдов 500, а у них на уме бендеравцы.
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16.03.2022 00:27 Відповісти
Сертификаты обычно выдаются на два года, так что два года у кацапов впереди есть, им вообще ничего делать пока не надо, всё и так будет продолжать работать.
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16.03.2022 00:31 Відповісти
Через два года их космонавты вместе с северокорейскими будут летать ночью на Солнце. Так что не о чем переживать.
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16.03.2022 00:33 Відповісти
Это не так. Большинство сайтов сейчас используют бесплатные сертификаты let's encrypt. Они выдаются на 3 месяца. Платные на 1-2 года, но они реже используются.
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16.03.2022 00:44 Відповісти
Ну так Let's Encrypt и отсутствует в списке. Всё, как работало, так и будет работать. Проблемы будут только у тех, кто купил сертификат в "большой пятерке".
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16.03.2022 00:49 Відповісти
Let's Encrypt американская компания. С чего это она будет рашистов поддерживать?
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16.03.2022 01:01 Відповісти
Маленькая поправка, это не компания, а международный некоммерческий фонд. У которого есть устав, и пока они не впишут в устав, что они не уважают кацапов, они не могут отказать в выдаче сертификата. У нас в стране многое объясняется революционной необходимостью, мы к этому привыкли, но на Западе истинный фетиш - всё надо делать по процедуре.
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16.03.2022 01:07 Відповісти
Это ты так решил? А у меня есть информация, что Let's Encrypt отключит рашку.
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16.03.2022 02:59 Відповісти
бугага, це тобі так хочеться козломорде
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16.03.2022 05:27 Відповісти
Сертификаты отозвали
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16.03.2022 01:03 Відповісти
а, що їм вчора їх видали, що ти за два роки розписуєшся?
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16.03.2022 05:26 Відповісти
Сильно сомневаюсь, что это отвечает действительности...
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16.03.2022 00:21 Відповісти
Почему? Это ничего не стоит. Ну практически ничего. Поэтому и легко уговорить бизнес сделать это.
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16.03.2022 00:27 Відповісти
Давайте подождем и увидим. Многие заявления сейчас не отвечают действительности. Или существуют несложные пути обхода "санкций".
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16.03.2022 00:31 Відповісти
Да я их, эти несложные пути обхода, и так знаю. Тут дело в другом, выпустить свой собственный корневой сертификат, наделать своих собственных CA, чтобы те выдавали сертификаты для сайтов - раз плюнуть, это реально несложно. Кацапы даже не заметят ничего, им один раз надо будет нажать Yes в браузере, и всё будет работать как раньше. Так что новость вполне может быть полностью правдивой, только польза от этого сомнительна.
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16.03.2022 00:35 Відповісти
Ну таки не все так просто видимо , я писал вчера или позавчера , что сами программисты с раши сообщали - это не санкции ,это похороны
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16.03.2022 01:07 Відповісти
нет, это реально просто. Особенно в свете того, что в раше строят быстрыми темпами "суверенный интернет". В рамках "суверенного интернета" кацапы ничего даже и не заметят, всё будет работать как раньше.
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16.03.2022 01:10 Відповісти
Ну так писали люди знающие , которые понимают ,что чебурнет это действительно похороны . Остальные вообще ничего не заметят кроме цен в магазине им " этот интернет и на х# й не нуЖОн"
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16.03.2022 01:18 Відповісти
Ясен пень, пока в деревнях ********** стирают одежду в речке, украинское село заматывают ВОЛС, там в глубинке интернет это редкость редкостная.
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16.03.2022 06:18 Відповісти
Прекрасная новость для хакеров. Система защиты путем шифрования данных больше не доступна.
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16.03.2022 00:21 Відповісти
Та протокол спокійно буде працювати, просто закордоні сайти не прийматимуть їхні сертифікати як безпечні, це додасть їм велику купу мороки навіть в самій росії, але це легко настроюється
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16.03.2022 00:26 Відповісти
Когда коту нечего делать, он лижет себе яйца. минцифры и лично Федоров занимаются фигней, правда, хорошо, что они вместо фигни в Украине решили делать фигню в России. Толку от этого мало, но хоть у нас не гадят своей "работой".

PS Let's Encrypt спасет кацапов, причем совершенно бесплатно.
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16.03.2022 00:22 Відповісти
Летс енкрипт параша, чего стоит недавний случай отзыва миллионов сертификатов
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16.03.2022 00:43 Відповісти
Там отзывались только те сертификаты, которые можно было использовать только совместно с TLS1.1

Которые используют только сами себе злобные буратины.
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16.03.2022 00:55 Відповісти
Єто удар и неслабій. По всем кто привік платить (как минимум ) в интернете, а также регистрироваться на форумах-сайтах-порталах.. Єто в интернете у них ну типо Сомали..
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16.03.2022 00:22 Відповісти
Какой бред, что им мешает добавить свои корневые сертификаты, своих CA, к пакетам сертификатов дистрибутивов ОС и продолжать пользоваться https ? Это как фёдоров заявлял, что не может пользоваться ЄЦП потому что у него макбук и там нет USB
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16.03.2022 00:24 Відповісти
Вот-вот.
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16.03.2022 00:28 Відповісти
а хто буде довіряти тим рутовим сертифікатам ?
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16.03.2022 00:39 Відповісти
а нахіба щоб їм хтось зовні довіряв ? Чи ви вважаєте, що зараз в ru зоні багато трафіку зовні приходить ?
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16.03.2022 00:41 Відповісти
ну і подруге, якщо вони будуть входити в стандартний пакет дистрибутиву ОС, то - всі.
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16.03.2022 00:43 Відповісти
Сами кацапы и будут себе доверять. Власти Казахстана проделывали такой фокус со своими гражданами недавно, работало. А то, что сертификаты будут недоверенными в остальном мире, никак особо и не будет мешаться. Я вот прямо себе представляю, как какой-нибудь житель Индии заходит на сайт интернет-магазина в России и покупает там... покупает ... и тут у меня фантазия просто отказала. Да ничего он там не будет покупать, и потому даже не заметит, что там недоверенный сертификат.
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16.03.2022 00:45 Відповісти
В тому то і суть, що тепер вони самі себе сертифікують, що робить їх на крок ближче до північної кореї. У них мабуть вже є всякі сміттєві Я-браузери і не дивно буде, якщо там вбудований CA ФСБ
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16.03.2022 01:14 Відповісти
Так, свинобаки опускаються на дно швидше а нiж Титанік
Тільки от рятувати їх ніхто не буде - бо таке гiвно нікому не потрібне.
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16.03.2022 00:28 Відповісти
всегда есть телеграф і лента - юстас центру тчк
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16.03.2022 00:35 Відповісти
Да и голубиную почту никто не отменял
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16.03.2022 03:57 Відповісти
!
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16.03.2022 05:58 Відповісти
!
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16.03.2022 05:59 Відповісти
а шо так можна було ?
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16.03.2022 00:36 Відповісти
ЦПД при РНБО України підтверджує, що путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів.

Це створює передумови до заколоту та примусової зміни влади в рф.

🔺 «Кишеньковими» залишилися: Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко, Сергій Чемезов, які можуть безпосередньо спілкуватись з ним особисто.
🔺Команда олігархів часів Єльцина демонстративно відсторонюється від особистого спілкування, і саме від них путін побоюється «удару в спину»
🔺Адже Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через західні санкції.
🔺Бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їх фінансового стану. Тому вони готові на рішучі дії зі зміни сьогоднішнього становища.
І якщо путін не погодиться на їх умови, йому загрожує примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/748
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16.03.2022 00:39 Відповісти
Доки працюватиме безкоштовний LetsEncrypt, це все ні про що. Показовий крок, може, когось торкнеться якоюсь мірою, але казати про "смерть https і TSL" - це перебільшення.
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16.03.2022 00:46 Відповісти
Давайте поівняємо цей список зі списком доступних рут сертифікатів хочаб в macos:
https://support.apple.com/en-us/HT208127
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16.03.2022 00:51 Відповісти
І ще питання - чи будуть відізвані проміжні сертифікати цих CA, які вікористовувались для підпису сертифікатів в ру зоні ? Відповідь я знаю - ні.
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16.03.2022 00:55 Відповісти
Щиро надіюсь, що орки самі перейдуть на чебурнет і ніхто не буде паритися з блокуванням.
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16.03.2022 00:56 Відповісти
Минцифры бредит помаленьку.
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16.03.2022 01:02 Відповісти
Ну чому, у них 100% буде SSL, сертифікований самою ФСБ, деякі їхні сміттєві браузери це підтримують вже мабуть та мають відповідний корневий сертифікат.
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16.03.2022 01:15 Відповісти
норм!
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16.03.2022 01:02 Відповісти
короче не рф превратило крым и ордло в рф, а рф стало большим ордло.
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16.03.2022 01:06 Відповісти
путин присоединил рф к лнр и днр
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16.03.2022 01:07 Відповісти
Зачёт!
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16.03.2022 03:07 Відповісти
На виготовлення лаптів це має вплив?
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16.03.2022 04:22 Відповісти
В мене вчора ввечері цензор без VPN перестав працювати. Інші українські сайти працюють.
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16.03.2022 05:57 Відповісти
Якщо це не припинить виробництво бормотухи та доступ до очка в сортірє, то кацапам пофігу
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16.03.2022 07:01 Відповісти
 
 