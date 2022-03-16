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Росія внесла до санкційного списку замість Байдена його покійного батька, - CNN
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія запровадила персональні санкції проти президента США Джо Байдена, однак, ймовірно, помилилася.
Про це у Twitter повідомила американська журналістка та головний кореспондент CNN в Білому домі Кейтлін Коллінз, передає Цензор.НЕТ.
"Джен Псакі жартує, що Росія, можливо, запровадила санкції проти покійного батька президента Байдена, оскільки вони запровадили санкції проти Джозефа Робінетта Байдена, а не Джозефа Робінетта Байдена-молодшого", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+43 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар16.03.2022 01:05
+22 - ШПАЕВ -
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+21 Серж Пир
показати весь коментар16.03.2022 01:06
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Будь ласка, зачекайте...
Але вона в руках рашки
А вони вже показали що навіть радянське обладнання перетворять на брухт
Ну і є надія що на посадах в стратегічних військах люди нормальні сидять.....
Хоча... Це росія.....
Якщо кацапам ******* - то це радісна, святкова, пречудова прикмета!
А для нас хороший результат
проржала Кобила
Чаво-чаво? Куда ты миня послал ?
хелло рашнхєрово покрашено
- Тупые американцы! Даже правильно назвать своего Президента не могут! А мне тут за весь рюськый народ краснеть.
ЗМІ КНР підтримують пропаганду Москви та спотворюють зображення війни в Україні.