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Росія внесла до санкційного списку замість Байдена його покійного батька, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія внесла до санкційного списку замість Байдена його покійного батька, - CNN

Росія запровадила персональні санкції проти президента США Джо Байдена, однак, ймовірно, помилилася.

Про це у Twitter повідомила американська журналістка та головний кореспондент CNN в Білому домі Кейтлін Коллінз, передає Цензор.НЕТ.

"Джен Псакі жартує, що Росія, можливо, запровадила санкції проти покійного батька президента Байдена, оскільки вони запровадили санкції проти Джозефа Робінетта Байдена, а не Джозефа Робінетта Байдена-молодшого", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Білому домі відреагували на санкції РФ: "Ніхто з нас не планував туристичних поїздок до Росії та не має там банківських рахунків"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
И ещё раз о рукожопах. Вы верите что они могут ХОТЬ ЧТО-ТО?
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16.03.2022 01:05
+22
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16.03.2022 01:12
+21
Лишняя хромосома. Это генетическое отклонение
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16.03.2022 01:06
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И ещё раз о рукожопах. Вы верите что они могут ХОТЬ ЧТО-ТО?
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16.03.2022 01:05 Відповісти
Ти вважаєш що у США гірша зброя ніж в кацапів?Враховуючи що росію оточують країни НАТО, кацапа тільки зарядить коли отримає відповідь.
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16.03.2022 01:16 Відповісти
Ядерний удар по Україні ,це як кацяпа стрельне собі у ногу,бо дууууже близько, усю Україну він не знищить,але після цього все живе на кацапі перестане існувати,бо ядерний удар єдине що стримує НАТО не втручуватися.
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16.03.2022 01:22 Відповісти
Таки так

Але вона в руках рашки

А вони вже показали що навіть радянське обладнання перетворять на брухт

Ну і є надія що на посадах в стратегічних військах люди нормальні сидять.....

Хоча... Це росія.....
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16.03.2022 01:18 Відповісти
Нит. Я служил в совецкой армии буквально на рубеже НАТО. Совецкая техника - говно. Не веришь - посмотри на "жигули" хотя бы. Кроме того, для ядерной сборки абсолютно необходимо наличие плутониевого инициатора рабочий срок которого ВЕСЬМА ограничен. И тут мы опять возвращаемся к рукожопам.
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16.03.2022 01:22 Відповісти
10 лет, и восстановление по новому
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16.03.2022 01:29 Відповісти
Сдаюсь. Говори!
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16.03.2022 01:32 Відповісти
Там твои какульки потёрли поэтому повторю: чем сбили? И ещё, тебе как охренительному специалисту должно быть известно, что на раиссии НЕТ самолетов поколения 4+
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16.03.2022 01:37 Відповісти
То есть ЧЕМ сбили ты не знаешь хотя уверено испражнялся тут своей осведомленностью. Ясно-понятно. Классический песдёшь.
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16.03.2022 01:41 Відповісти
, ви класичний спец, напевно також думаєте що Петріоти до Уралу дістають, а "кривизна землі" для ЗРК це жарт.
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16.03.2022 01:44 Відповісти
Игла на Тунгусках??? Знаешь что, козёл, иди ты за русским кораблём!
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16.03.2022 01:49 Відповісти
Тебя, дурилка, опять потёрли. Сразу видно - уважаемый форумчанин. Так что ты там опять мне какнул? Не успел прочитать.
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16.03.2022 02:11 Відповісти
І тут- "втрата боєздатності" не лише військовими, а й у МЗС- залишки мізків завершуються і прискорено відмирають! - "...росія внесла до санкційного списку замість президента Байдена його покійного батька" - CNN
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16.03.2022 07:21 Відповісти
тролят зачетно
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16.03.2022 01:06 Відповісти
Лишняя хромосома. Это генетическое отклонение
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16.03.2022 01:06 Відповісти
Зайва хромосома - це їхня скрепа)
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16.03.2022 01:09 Відповісти
Це погана прикмета, завтра кацабидлу писець
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16.03.2022 01:06 Відповісти
чому погана??
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16.03.2022 01:08 Відповісти
Нехер покійного турбувати.
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16.03.2022 01:11 Відповісти
Що значить "погана"?
Якщо кацапам ******* - то це радісна, святкова, пречудова прикмета!
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16.03.2022 01:12 Відповісти
Для них погана

А для нас хороший результат
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16.03.2022 01:19 Відповісти
Свинособаки бестолочи опущенные
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16.03.2022 01:06 Відповісти
Тупа алкашня , що тут скажеш
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16.03.2022 01:08 Відповісти
Іпанутиє ..пля
проржала Кобила
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16.03.2022 01:08 Відповісти
Ду ю спик инглиш ?
Чаво-чаво? Куда ты миня послал ?
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16.03.2022 01:08 Відповісти
У них нараїсі все хелло рашн хєрово покрашено
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16.03.2022 01:17 Відповісти
Це анекдот?
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16.03.2022 01:08 Відповісти
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16.03.2022 01:12 Відповісти
****, кацапы.
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16.03.2022 08:08 Відповісти
😀😀😀Анекдот дня
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16.03.2022 01:09 Відповісти
Класика-дебіли,бл...)
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16.03.2022 01:11 Відповісти
Перділи гусенята 😂😂😂 іржу вголос 🤣🤣🤣
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16.03.2022 01:13 Відповісти
Так, пане, не чіпайте милих гусенят.
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16.03.2022 01:18 Відповісти
на росие все через одно место
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16.03.2022 01:13 Відповісти
Нема нічого святого для кацапів, вже й мертвим в говень забороняють приїжджати
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16.03.2022 01:18 Відповісти
Видать кто то попросил с загробного мира ***** введи войска. Мрази..
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16.03.2022 01:19 Відповісти
Задорнов (из рая):
- Тупые американцы! Даже правильно назвать своего Президента не могут! А мне тут за весь рюськый народ краснеть.
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16.03.2022 01:21 Відповісти
Їм там по ходу РамзанкаДиров надиктовує кого наказать навсігда і на чию голову кіллєров організувать.
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16.03.2022 01:27 Відповісти
Китайські державні канали та інші види ЗМІ замовчують вторгнення путінських військ, кровопролиття, вбивство мирних мешканців.
ЗМІ КНР підтримують пропаганду Москви та спотворюють зображення війни в Україні.
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16.03.2022 01:38 Відповісти
Оправдывают свои "законные права" на Тайвань.
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16.03.2022 01:39 Відповісти
Тут цитата из Лаврова будет в самый раз.
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16.03.2022 01:38 Відповісти
Йой, лишенько, тепер і Байден не потрапить у Мухосранськ, і не зможе собі придбати новенькі лапті.)))
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16.03.2022 01:46 Відповісти
не купит он теперь себе тульский пряник и матрешку. Жалко Байдена, ведь он так мечтал жить в Сибири.
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16.03.2022 01:59 Відповісти
Несчастная страна, даже повесить не могут©
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16.03.2022 01:48 Відповісти
а вчора всплила їх методичка, де вони пишуть, що у сша їм потрібно всяко сприяти амерському журналісту такеру карлсону, бо він типу один-єдиний на їх сторні в сша і навіть там вони всрались і в методичці своїй написали 'карсон', пропустивши букву 'л'!
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16.03.2022 05:02 Відповісти
НІЧОГО ДИВНОГО-БО ЛАПАТНІКІ ВЖЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ ГЕТЬ ДУРНИМИ...
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16.03.2022 05:29 Відповісти
І проти Степана Бандери і Романа Шухевича також введіть 🤔🤦🤦🤦
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16.03.2022 08:31 Відповісти
кадыров пока его ищет а вот как найдёт че я так ржу
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16.03.2022 10:42 Відповісти
 
 