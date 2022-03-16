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Сенат США засудив Путіна як військового злочинця

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Сенат США засудив Путіна як військового злочинця

Сенат США одностайним рішення ухвалив резолюцію про засудження президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця через звірства військ окупантів під час війни проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

"Всі ми в цьому залі об'єдналися разом з демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу", - заявив перед голосуванням лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Резолюція була представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, її в підсумку підтримали сенатори обох партій одноголосно.

У документі також звучить заклик до Міжнародного кримінального суду в Гаазі та до інших країн переслідувати російських військових в будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення РФ в Україну.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Нарешти, щось почали усвідомлювати та робити.
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16.03.2022 05:34
+20
А те, що з ним тепер вже ніхто не буде панькатися. І це сигнал для тих країн, які стояли "в стороні"
Мало хто захоче підтримувати військового злочинця
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16.03.2022 06:21
+18
Доброго ранку українці
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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16.03.2022 05:37
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Нарешти, щось почали усвідомлювати та робити.
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16.03.2022 05:34 Відповісти
А то они сидели ничего не делали и молчали
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16.03.2022 06:32 Відповісти
Ну и что теперь, может Бэтмена за ним пошлют, что бы выкрал из другой страны. Если вдруг что с украинскими АЭС, то через пол года, они будут жалеть, и мечтать о машине времени. https://www.youtube.com/watch?v=sttLRas4Bps
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16.03.2022 17:12 Відповісти
Доброго ранку українці
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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16.03.2022 05:37 Відповісти
Начало положено. Теперь бы Штатам не мешало наконец начать выполнять обязательства по Будапештскому меморандуму и оказать прямую военную помощь в защите суверенитета Украины. При помощи Штатов рашистская гидра была бы уничтожена за неделю-две.
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16.03.2022 05:49 Відповісти
Ну засудив, ну військовий злочинець, ну і що!!!?
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16.03.2022 06:01 Відповісти
А те, що з ним тепер вже ніхто не буде панькатися. І це сигнал для тих країн, які стояли "в стороні"
Мало хто захоче підтримувати військового злочинця
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16.03.2022 06:21 Відповісти
Это законодательная база, открывающая другие возможности. К сожалению это не кувалда, скорее тиски.
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16.03.2022 06:29 Відповісти
это сигнал всем русишвайнам олигархам которые его поддерживают и всем тем кто с ними ведет бизнес - гнойная метка на всю жизнь
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16.03.2022 07:11 Відповісти
А то, що це тавро назавжди. Це не тату, яке можна вивести. Це тавро на всіх його поплічників, на весь режим. Найближчим часом їх будуть відловлювати по всьому Світі, як скажених тварин.
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16.03.2022 08:25 Відповісти
А то , что Лавров и другие становятся уже пособники военного преступника, с ними и преступниками никто дело иметь не будет,и вполне законно крьілатая рокете прилетит в Кремль рано или поздно, как в свое время Усаме Бен Ладену. И возможности для переговоров и договоров полностью закрьітьі. С кем теперь Украине договариваться, с военньіми преступниками , кто нас поймет ?
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16.03.2022 09:03 Відповісти
готують долю милошевича
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16.03.2022 06:04 Відповісти
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16.03.2022 06:33 Відповісти
Жаль,что тварь до суда не доживет.Свои грохнут.
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16.03.2022 07:30 Відповісти
а як терориста №1 в світі, як Бен Ладена?
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16.03.2022 08:23 Відповісти
Дисквалифицируют. Он допинг принимал
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16.03.2022 09:04 Відповісти
Аминь!
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16.03.2022 10:35 Відповісти
 
 