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Путін втрачає підтримку олігархів з найближчого оточення, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Путін втрачає підтримку олігархів з найближчого оточення, - Центр протидії дезінформації

Путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів. Це створює передумови до заколоту та примусової зміни влади в РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Кишеньковими" залишилися: Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко, Сергій Чемезов, які можуть безпосередньо спілкуватись з ним особисто", - йдеться в повідомленні.

Водночас команда олігархів часів Єльцина демонстративно відсторонюється від особистого спілкування, і саме від них путін побоюється "удару в спину".

"Адже Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через західні санкції.

Бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їх фінансового стану. Тому вони готові на рішучі дії зі зміни сьогоднішнього становища. І якщо путін не погодиться на їх умови, йому загрожує примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення", - зазначили в ЦПД.

Також читайте: Путін та Шойгу планують масову вирубку українських лісів, - ГУР Міноборони. ДОКУМЕНТ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
зацените красотищу!
https://twitter.com/i/status/1503784342010667008
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16.03.2022 02:51
+15
Заколот це добра справа. Заколотіть його насмерть тубаретом по голові!
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16.03.2022 03:11
+14
Моє обличчя, коли починається відео зі знищенням кацапів:

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16.03.2022 03:21
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зацените красотищу!
https://twitter.com/i/status/1503784342010667008
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16.03.2022 02:51 Відповісти
даа,завораживающее видео.Дякую!
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16.03.2022 02:55 Відповісти
Вот интересно, мина или ПТУР?
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16.03.2022 03:21 Відповісти
я думаю, с миномета жахнули....
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16.03.2022 03:32 Відповісти
Моє обличчя, коли починається відео зі знищенням кацапів:

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16.03.2022 03:21 Відповісти
Гарнюньо! Горить - земля дрижить.
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16.03.2022 03:33 Відповісти
Вот это покрасивее будет:
https://storage2.censor.net/video/3/150322_sal.mp4
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16.03.2022 09:50 Відповісти
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16.03.2022 02:54 Відповісти
гостітОлє, нагрОділі. Вони мови своєї не знають, тому що для більшості з них вона чужа і насаджена штучно
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16.03.2022 06:06 Відповісти
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16.03.2022 09:29 Відповісти
У наближених до Путлера олігархів слабшає зір - вони перестають бачити в його очах мир .
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16.03.2022 02:56 Відповісти
За оцінками Офісу президента, уряду, збитки від дій Росії в Україні вже складають близько 500 мільярдів доларів.
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16.03.2022 03:07 Відповісти
і шо?виплатять все рашисти сповна..шо за паніка?
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16.03.2022 09:25 Відповісти
Справа у тому, що завдяки куйлу, олігархи мали і мають змогу грабувати парашию. Тому дуже не розумно вважати, що кацапські олігархи влаштують двірцевий переворот з метою позбутися кремлефюррера. Скоріш тут працює принцип: "тєрпі моя красавіца", бо олігархи нічого не вирішують на парашиї
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16.03.2022 03:09 Відповісти
Так скоро грабувать то не будет чего, да еще и санкции, им лучше этого старого ****** скинуть, да поставить что то более вменяемое
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16.03.2022 03:15 Відповісти
Там вже є новий антикризовий кандидат на заміну Путіна - Рома Абрамович, думаєте він просто так в Москву приїхав.
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16.03.2022 03:22 Відповісти
Заколот це добра справа. Заколотіть його насмерть тубаретом по голові!
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16.03.2022 03:11 Відповісти
Шарфик , табакерка тоже подойдут , мы не привередливые, важен результат.
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16.03.2022 08:40 Відповісти
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16.03.2022 03:29 Відповісти
Если муйло еще живое, то про втрачае пiдтримку - это гольный вброс.
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16.03.2022 03:53 Відповісти
в сраку. Не традиционным.
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16.03.2022 05:10 Відповісти
***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
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16.03.2022 05:39 Відповісти
Винні всі кацапи! А хорошим кацапам-хороші гроби.!
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16.03.2022 06:18 Відповісти
Якось ***** ,що там ,на болотах.
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16.03.2022 06:16 Відповісти
от него уже воняет трупом
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16.03.2022 08:02 Відповісти
Скоро они сговорятся и его кокнут.
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16.03.2022 08:26 Відповісти
Зачем олигархам такой правитель?

Он не может им гарантировать их благосостояние.
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16.03.2022 08:27 Відповісти
Эти трусы-толстосумы для него не представляют никакой опасности, нужно чтоб потеряли терпение адмиралы и офицеры северного флота, а это возможно только вслучае сокрушительного разгрома военной группировки оккупантов в Украине (50 тыс. прямые боевые потери, остальные драпанут сами), применение Крысой тактического ЯО (два заряда) и вдальнейшем отдачи приказа на запуск стратегических ракет по США и странам НАТО. В этом случае они точно прибьют эту БЛЕДНУЮ МОЛЬ сами, ибо умирать вместе с ним не хотят!
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16.03.2022 09:40 Відповісти
ЧЕМ БЫСТРЕЕ ,ТЕМ ЛУЧШЕ . СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.03.2022 10:38 Відповісти
Если Путин *****, а он и есть - *****, то его нужно задрочить, что бы он кончил(ся).
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16.03.2022 13:06 Відповісти
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16.03.2022 14:37 Відповісти
 
 