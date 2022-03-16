Путин теряет поддержку олигархов из ближайшего окружения, - Центр противодействия дезинформации

Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов. Это создает предпосылки к мятежу и принудительному изменению власти в РФ.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Карманными" остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут непосредственно общаться с ним лично", - говорится в сообщении.

В то же время, команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них Путин опасается "удара в спину".

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"Ведь Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко уже потеряли и продолжают терять свои активы и состояние из-за западных санкций.

Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к таким разрушительным последствиям для их финансового состояния. Поэтому они готовы к решительным действиям по изменению сегодняшнего положения. И если Путин не согласятся на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения", - отметили в ЦПИ.