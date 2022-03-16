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Путин теряет поддержку олигархов из ближайшего окружения, - Центр противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Путин теряет поддержку олигархов из ближайшего окружения, - Центр противодействия дезинформации

Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов. Это создает предпосылки к мятежу и принудительному изменению власти в РФ.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Карманными" остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут непосредственно общаться с ним лично", - говорится в сообщении.

В то же время, команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них Путин опасается "удара в спину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев не демонстрирует серьезного настроения на поиск взаимоприемлемых решений, - Путин

"Ведь Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко уже потеряли и продолжают терять свои активы и состояние из-за западных санкций.

Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к таким разрушительным последствиям для их финансового состояния. Поэтому они готовы к решительным действиям по изменению сегодняшнего положения. И если Путин не согласятся на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения", - отметили в ЦПИ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
зацените красотищу!
https://twitter.com/i/status/1503784342010667008
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16.03.2022 02:51
+15
Заколот це добра справа. Заколотіть його насмерть тубаретом по голові!
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16.03.2022 03:11
+14
Моє обличчя, коли починається відео зі знищенням кацапів:

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16.03.2022 03:21
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зацените красотищу!
https://twitter.com/i/status/1503784342010667008
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16.03.2022 02:51 Ответить
даа,завораживающее видео.Дякую!
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16.03.2022 02:55 Ответить
Вот интересно, мина или ПТУР?
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16.03.2022 03:21 Ответить
я думаю, с миномета жахнули....
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16.03.2022 03:32 Ответить
Моє обличчя, коли починається відео зі знищенням кацапів:

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16.03.2022 03:21 Ответить
Гарнюньо! Горить - земля дрижить.
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16.03.2022 03:33 Ответить
Вот это покрасивее будет:
https://storage2.censor.net/video/3/150322_sal.mp4
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16.03.2022 09:50 Ответить
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16.03.2022 02:54 Ответить
гостітОлє, нагрОділі. Вони мови своєї не знають, тому що для більшості з них вона чужа і насаджена штучно
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16.03.2022 06:06 Ответить
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16.03.2022 09:29 Ответить
У наближених до Путлера олігархів слабшає зір - вони перестають бачити в його очах мир .
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16.03.2022 02:56 Ответить
За оцінками Офісу президента, уряду, збитки від дій Росії в Україні вже складають близько 500 мільярдів доларів.
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16.03.2022 03:07 Ответить
і шо?виплатять все рашисти сповна..шо за паніка?
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16.03.2022 09:25 Ответить
Справа у тому, що завдяки куйлу, олігархи мали і мають змогу грабувати парашию. Тому дуже не розумно вважати, що кацапські олігархи влаштують двірцевий переворот з метою позбутися кремлефюррера. Скоріш тут працює принцип: "тєрпі моя красавіца", бо олігархи нічого не вирішують на парашиї
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16.03.2022 03:09 Ответить
Так скоро грабувать то не будет чего, да еще и санкции, им лучше этого старого ****** скинуть, да поставить что то более вменяемое
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16.03.2022 03:15 Ответить
Там вже є новий антикризовий кандидат на заміну Путіна - Рома Абрамович, думаєте він просто так в Москву приїхав.
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16.03.2022 03:22 Ответить
Заколот це добра справа. Заколотіть його насмерть тубаретом по голові!
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16.03.2022 03:11 Ответить
Шарфик , табакерка тоже подойдут , мы не привередливые, важен результат.
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16.03.2022 08:40 Ответить
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16.03.2022 03:29 Ответить
Если муйло еще живое, то про втрачае пiдтримку - это гольный вброс.
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16.03.2022 03:53 Ответить
в сраку. Не традиционным.
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16.03.2022 05:10 Ответить
***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
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16.03.2022 05:39 Ответить
Винні всі кацапи! А хорошим кацапам-хороші гроби.!
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16.03.2022 06:18 Ответить
Якось ***** ,що там ,на болотах.
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16.03.2022 06:16 Ответить
от него уже воняет трупом
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16.03.2022 08:02 Ответить
Скоро они сговорятся и его кокнут.
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16.03.2022 08:26 Ответить
Зачем олигархам такой правитель?

Он не может им гарантировать их благосостояние.
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16.03.2022 08:27 Ответить
Эти трусы-толстосумы для него не представляют никакой опасности, нужно чтоб потеряли терпение адмиралы и офицеры северного флота, а это возможно только вслучае сокрушительного разгрома военной группировки оккупантов в Украине (50 тыс. прямые боевые потери, остальные драпанут сами), применение Крысой тактического ЯО (два заряда) и вдальнейшем отдачи приказа на запуск стратегических ракет по США и странам НАТО. В этом случае они точно прибьют эту БЛЕДНУЮ МОЛЬ сами, ибо умирать вместе с ним не хотят!
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16.03.2022 09:40 Ответить
ЧЕМ БЫСТРЕЕ ,ТЕМ ЛУЧШЕ . СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.03.2022 10:38 Ответить
Если Путин *****, а он и есть - *****, то его нужно задрочить, что бы он кончил(ся).
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16.03.2022 13:06 Ответить
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16.03.2022 14:37 Ответить
 
 