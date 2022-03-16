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Втрати України через вторгнення РФ - понад $500 млрд, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Втрати України через вторгнення РФ - понад $500 млрд, - Шмигаль

Прямі одноразові втрати для України через вторгнення Російської Федерації перевищують $500 млрд.

Про це повідомив заяві для преси прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нашому уряді вже створено та працює відповідна група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії. Попередні розрахунки кажуть, що зараз прямі одноразові втрати для України становлять понад 500 млрд. дол. США. І, власне, це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу – і за рахунок коштів репатріації Російської Федерації, і за рахунок коштів наших партнерів – для того, щоб Україна відновилася і стала такою ж, як була до війни", – зазначив він.

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Автор: Ольга Лузан
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Ган...з Мордору все відшкодують.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
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16.03.2022 05:49 Відповісти
Путлер дав добро на вирубку усіх лісів в України з метою продажу деревини...
Нацисти чернозём вагонами вивозили з України, а рашисти не відстають 😡
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16.03.2022 05:50 Відповісти
Мабуть що більше....
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16.03.2022 06:30 Відповісти
Бункерная крыса вообще охамела трогать наши леса.
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16.03.2022 07:24 Відповісти
 
 