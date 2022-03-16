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Щосекунди одна українська дитина стає біженцем, - ЮНІСЕФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Щосекунди одна українська дитина стає біженцем, - ЮНІСЕФ

З початку війни Росії проти України біженцями стали близько 1,5 млн українських дітей.

Про це заявив представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джеймс Елдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

Він зазначив: щодня за останні 20 днів в Україні понад 70 тисяч дітей стають біженцями, а щохвилини з країни тікають 55 дітей.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вже 2,7 млн українців виїхали з країни через війну з РФ. Більша частина з них вирушили до Польщі.

Читайте: Від початку війни в Україні загинули 97 дітей, поранені понад 100, - Офіс Генпрокурора

Автор: Ольга Лузан
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Аналогії очевидні. Звичайний фашизм.

https://twitter.com/babaikit/status/1503819751579078657?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:04 Відповісти
Віділлються сторицею Мордору сльози українських дітей.
Прийдешне назавше передасть в гени майбутніх поколінь про одвічного "сусіда - ворога".
Але...Московії вже не буде існувати.
..

Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
16.03.2022 06:04 Відповісти
 
 