Після війни з Росією Україні знадобиться кілька років на розмінування - Монастирський
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Після війни з Росією Україні знадобиться кілька років лише на період розмінування, адже без цього неможливе відновлення об’єктів.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив під час брифінгу міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава МВС України уточнив, що спілкується з усіма 27 міністрами внутрішніх справ Європейського Союзу, а також з міністрами деяких інших наших сусідів, зокрема – Туреччини. За його словами, вони сприяють тому, щоб ті евакуйовані з України громадяни, які перебувають на їхніх територіях, отримували необхідну допомогу.
"Вони (посадовці – ред.), безперечно, сприяють щодо необхідних гуманітарних вантажів, у першу чергу, у нашій частині – це те, що необхідно для рятувальників. Це медичне обладнання і обладнання для проведення рятувальних робіт, обладнання для розмінування. Бо ми розуміємо і маємо бути свідомими, що по завершенню цієї страшної війни ми будемо мати кілька років лише періоду розмінування", - сказав міністр.
Монастирський уточнив, що він уже звертається до своїх колег-міністрів з тим, щоб вони готували свої групи, своїх фахівців і техніку з усієї Європи і світу для того, щоб вони могли приїхати і допомогти Україні у розмінуванні об’єктів.
"Тому що жодне відновлення будь-якого об’єкта неможливе без етапу розмінування. Очевидно, що тих сил, що є в українських рятувальників, не вистачить, щоб у короткий період це зробити. Тому колеги готують зараз вже таку допомогу - масштабний десант власне з рятувальників всіх країн, Європейського Союзу зокрема, і США, і Британії, щоб допомогти у цей період", - наголосив Монастирський.
За його словами, серед тих країн, які нам активно у цьому допомагають, є Франція, Польща, Греція, Німеччина, Литва, Австрія, Швеція та Швейцарія, Бельгія, Естонія, Нідерланди, Канада, Румунія, США та інші країни.
"Це я назвав ті країни, від яких ми вже маємо конкретну допомогу. Щодо того, що надається – це і пожежні автомобілі, і медичні шпиталі, і засоби захисту – бронежилети, каски. А по лінії Міноборони – вони також визначаються окремим напрямком", - уточнив він.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/babaikit/status/1503631461185953793?s=20&t=9Ps1Nwh60Uqq76pXQUfWVQ
Слово "паляниця" не пройде
Щодо можливих дій ДРГ у м.Київ
- ДРГ «Вагнер» (нова назва «Ліга») планують проникнення до м.Київ
- ДРГ заг. чис. 200-300 осіб проникатимуть до м.Київ групами на авто групами по 1-4 ос. (у т.ч. жінки)
- До складу ДРГ входять жителі України (Луг. обл, Дон. обл., Зах. Укр.). Вільно володіють укр. мовою
- Основні маршрути просування - Старообухівська, Новообухівська, Одеська траси. Їх легенда - забрати речі родичів з Києва.
- Житло - конспіративні квартири
- Зброя - може завозитися з гум. допомогою
- Мета - захоплення будь-якого «центру управління» (РДА, інші адмінбудівлі). Далі - вивісити прапор РФ для фото/відео фіксації.
- Цілі та завдання ДРГ
Потрапити, як персонал на пункти приготування їжі для підрозділів
Приготування прихованих вибухових пристроїв (бідони з їжею, посилений боєкомплект) для підвозу на БП структур
Створити у відповідний момент «коридор проникнення» (підрив, фіз. усунення, отруєння, біологічне ураження)
- Ймовірний план дій:
Активізація декількох моб. груп ДРГ для створення «коридорів проникнення»
Прорив ДРГ у «коридор проникнення»
Вогневе ураження ОС з тилу блок-посту
Переміщення по місту і та стрільба по об'єктах (у т.ч. цивільних), щоб створити «хаос»
- Хід операції може змінюватися залежно від обставин та наявних сил.
#StrongTogether
#UkrainiansWillResist
https://t.me/operativnoZSU/13770
https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
10 hrs ·
ТОЛЬКО ЧТО ОТ СВИДЕТЕЛЯ СОБЫТИЙ.
(орфографию не трогал)
"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)
3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
Треба гнати в північному напрямку, звідки ця ода прийшла!
Війна в Югославії в 1998 році завершилась, а в Боснії військові досі міни знаходять
хай розміновують!