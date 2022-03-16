Плани РФ взяти Київ "не реалізуються ніколи", - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що плани військ Росії взяти Київ не будуть реалізовані.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Настоящее время", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогодні можу сказати чітко: плани росіян взяти Київ не реалізуються. Ніколи! Якщо вони в крайньому разі і зможуть взяти якісь будівлі, людей вони не візьмуть. Київ – це не лише будівлі, зведені тут, це в першу чергу люди", – заявив Кличко.

За його словами, обстрілами загарбники намагаються посіяти паніку в місті, але ефект виходить протилежний. "У людей виникає злість і ненависть і бажання помститися", – сказав Кличко.

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