УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13280 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
11 130 8
війна (56641) Київ (13851) Кличко (2817)

Плани РФ взяти Київ "не реалізуються ніколи", - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Плани РФ взяти Київ

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що плани військ Росії взяти Київ не будуть реалізовані.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Настоящее время", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогодні можу сказати чітко: плани росіян взяти Київ не реалізуються. Ніколи! Якщо вони в крайньому разі і зможуть взяти якісь будівлі, людей вони не візьмуть. Київ – це не лише будівлі, зведені тут, це в першу чергу люди", – заявив Кличко.

За його словами, обстрілами загарбники намагаються посіяти паніку в місті, але ефект виходить протилежний. "У людей виникає злість і ненависть і бажання помститися", – сказав Кличко.

Також читайте: Війська РФ хочуть захопити Київ та не полишають спроб, небезпека зберігається постійно, - Маляр

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ-НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
показати весь коментар
16.03.2022 06:58 Відповісти
ОРки идут в ПЕКЛО - херачим всеми силами
показати весь коментар
16.03.2022 07:13 Відповісти
Ранкові вибухи...(((. Мабуть ракети з літаків. Летіли повз вікна.
показати весь коментар
16.03.2022 07:09 Відповісти
Повітряна тривога також була і ППО в Києві вночі також працювали - характерні хлопки зверху
показати весь коментар
16.03.2022 07:23 Відповісти
А де ті прем'єри шо приїхали? поводили б їх по ранковому Києву..
показати весь коментар
16.03.2022 09:27 Відповісти
Взагалі вважаю .шо треба тих ООновців ,НАТОвців "озабоченців" на єкскурсію водити по містах і бажано під обстілами...інакше вони не розуміють
показати весь коментар
16.03.2022 09:29 Відповісти
 
 