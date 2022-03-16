53% німців побоюються, що війна в Україні переросте в Третю світову

Близько 53% опитаних у ФРН побоюються, що війна в Україні переросте в Третю світову, лише близько 19% вважають, що Путін зацікавлений у виході з ситуації, що склалася, шляхом переговорів.

Це випливає з даних соціологічної служби Forsa, яка провела опитування Trendbarometer на замовлення німецьких телекомпаній RTL та n-tv. Ці дослідження опубліковані у вівторок, 15 березня, пише Німецька хвиля, яку цитує Цензор.НЕТ.

Близько 76% респондентів у Німеччині вважають, що президент РФ Володимир Путін розраховує лише на військову перемогу в Україні.

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Говорячи про відмову ФРН від російських газу та нафти, 42% вважають, що вона має бути повною - навіть якщо це призведе до перебоїв з постачанням сировини та підвищення цін на електроенергію, газ і паливо. Більша кількість респондентів - 49%, - навпаки, вважають, що подібна відмова має бути неповною.

Проти абсолютної заборони імпорту виступають головним чином німці зі східних земель ФРН (73%), особи з невеликим доходом (62%), а також прихильники блоку ХДС/ХСС (51%), Лівої партії (59%) та "Альтернативи для Німеччини" (83%).

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При цьому 83% опитаних вважають зниження податків розумним заходом з урахуванням зростання цін на енергоносії. Тільки 12% дотримуються зворотної думки.

Опитування проводилося з 11 по 14 березня 2022 року, у ньому взяли участь 1009 осіб.