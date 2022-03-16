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Новини Війна в Україні
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війна (56641) газ (2593) Німеччина (4543) Путін (21449)

53% німців побоюються, що війна в Україні переросте в Третю світову

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Близько 53% опитаних у ФРН побоюються, що війна в Україні переросте в Третю світову, лише близько 19% вважають, що Путін зацікавлений у виході з ситуації, що склалася, шляхом переговорів.

Це випливає з даних соціологічної служби Forsa, яка провела опитування Trendbarometer на замовлення німецьких телекомпаній RTL та n-tv. Ці дослідження опубліковані у вівторок, 15 березня, пише Німецька хвиля, яку цитує Цензор.НЕТ.

Близько 76% респондентів у Німеччині вважають, що президент РФ Володимир Путін розраховує лише на військову перемогу в Україні.

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 Говорячи про відмову ФРН від російських газу та нафти, 42% вважають, що вона має бути повною - навіть якщо це призведе до перебоїв з постачанням сировини та підвищення цін на електроенергію, газ і паливо. Більша кількість респондентів - 49%, - навпаки, вважають, що подібна відмова має бути неповною.

Проти абсолютної заборони імпорту виступають головним чином німці зі східних земель ФРН (73%), особи з невеликим доходом (62%), а також прихильники блоку ХДС/ХСС (51%), Лівої партії (59%) та "Альтернативи для Німеччини" (83%).

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При цьому 83% опитаних вважають зниження податків розумним заходом з урахуванням зростання цін на енергоносії. Тільки 12% дотримуються зворотної думки.

Опитування проводилося з 11 по 14 березня 2022 року, у ньому взяли участь 1009 осіб.
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Топ коментарі
+26
***** це креатура німців. Саме вони доклали максимум зусиль, щоб створити це чудовисько.
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16.03.2022 07:26
+21
53% побоюються
та готові смоктати в Фуйла
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16.03.2022 07:24
+17
ці шакали мають платити репарація як і орда ... а баба Меркель має сидіти в Гаазі у другому ряді, одразу за Пуйлом
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16.03.2022 07:32
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53% побоюються
та готові смоктати в Фуйла
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16.03.2022 07:24 Відповісти
***** це креатура німців. Саме вони доклали максимум зусиль, щоб створити це чудовисько.
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16.03.2022 07:26 Відповісти
Нарешті до народу дійшло...
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16.03.2022 08:16 Відповісти
НІМЕЦЬКІ СЕРЛИВІ СОСІСОЧНИКИ-МОЖЕТЕ Й НАДАЛІ СОСАТИ СОСІСКИ...
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16.03.2022 07:27 Відповісти
полюбому перерастет.
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16.03.2022 07:27 Відповісти
Че тас за миы* Кадыровцы? В сраку. сук.
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16.03.2022 07:28 Відповісти
да уж, не думал, что немцы такие ссыкливые
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16.03.2022 07:29 Відповісти
Побоюються = опасаются. Это не означает, что боятся.
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16.03.2022 07:38 Відповісти
Наївні бюргери!....Вони навіть не в курсі, що Пуцлєр вже давно трахає всю їхню лібе Дойчланд у всі дєри останні двадцять років.
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16.03.2022 07:29 Відповісти
Сypis-putin | песня ***** Путіна польська | польша | путін ***** 🇵🇱 - YouTube
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16.03.2022 07:34 Відповісти
ТАСС заявлю. Суки бегут с Украины.
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16.03.2022 07:30 Відповісти
немцев выбили во вторую мировую. остался биомусор
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16.03.2022 07:32 Відповісти
ці шакали мають платити репарація як і орда ... а баба Меркель має сидіти в Гаазі у другому ряді, одразу за Пуйлом
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16.03.2022 07:32 Відповісти
пнх чмо...
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16.03.2022 10:03 Відповісти
Його треба зупинити тут, аби були всі системи ппо і тому подобна техніка, вже все б зупинили
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16.03.2022 07:32 Відповісти
Вони бояться ! Дали б нам зброю вчасно, а не ставали поперек, то не боялись би... Та й зараз зброя потрібна!!!!! Мало ще з вас бояться....Війна вже йде, 3я світова, а вам очі застило від свого жиру грошового...
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16.03.2022 07:33 Відповісти
Пусть меньше смотрят параша-ТВ.
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16.03.2022 07:34 Відповісти
Нащадки німецьких фашистів у 21 столітті виростили москало-фашистів із фюрером у кремлі
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16.03.2022 07:34 Відповісти
Сypis-putin | песня ***** Путіна польська | польша | путін ***** 🇵🇱 - YouTube
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16.03.2022 07:36 Відповісти
Газпромшлюхен йа-йа
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16.03.2022 07:36 Відповісти
*****. Это вечность.
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16.03.2022 07:39 Відповісти
Чи більше ви боїтеся, ти більше вірогідність цього.
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16.03.2022 07:42 Відповісти
Епаные ********
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16.03.2022 07:42 Відповісти
Для нас вона вже третя світова.
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16.03.2022 07:51 Відповісти
Ви ж допомагали ******* з його намірами на нас напасти.
Страшно тепер ?
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16.03.2022 08:05 Відповісти
Говорили ж, що із завершенням будівництва ПП2, рашка нападе.
Ну і ще Меркельша заблокувала в 2008 надання нам ПДЧ в НАТО.
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16.03.2022 09:01 Відповісти
Тепер вже не запустять, але німці планували.
А хіба Афганістан прийняли в НАТО ?
Ми ж тепер бачимо відмінності в цьому порівнянні, що нас таки треба було приймати. Можна зараз це зробити.
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16.03.2022 10:11 Відповісти
Мінські угоди, проштовхування другого північного потоку, гальмування вступу до ЄС і НАТО, гальмування відключення свіфту, блокування продажу зброї Україні, нинішні поставки в рашку через білорусію, відмова від ембарго.
Мало?
Можливо, мешканці Німеччини класні люди. Принаймі вони здатні на гучні протести. Але керівництво Німеччини або ті великі корпорації які з рашкінського ринку не йдуть - то що німці з якоїсь іншої галактики?
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16.03.2022 09:23 Відповісти
Якби не було мінських угод, на нас напали би вже в 2014. А армії тоді толком не було.
Так що вони себе виправдали повністю.
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16.03.2022 10:12 Відповісти
Кацапури б встигли швидко підтягти резерви і напад був би такий як зараз? Ну-ну.
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16.03.2022 10:23 Відповісти
Побоюватись замало,ще потрібно насцяти в штани!!!
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16.03.2022 08:09 Відповісти
Если так и будут сопли жевать то и дождутся. Украина просит закрыть небо !!!!
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16.03.2022 08:16 Відповісти
Побоюється той хто викликав дві перші світові війни і фінансує до сих пір агресора в третій. Кончений народець
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16.03.2022 08:17 Відповісти
ну і що? всім світом дружно розфігачім рашку.

це остання диктатура.

а диктатури потрібно знищувати.
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16.03.2022 08:18 Відповісти
Під час Євро-2012, коли не було черг на кордоні, я вперше їхав у Німеччину з сім'єю в гості до родичів на 2 тижні.

Нас зупинили два німаки поліцаї після кордону з Польщею, вивели на якусь бічну дорогу і годину мурижили, чому і куди ми їдемо.

Та справа не в тому. Я ніколи не забуду, з якою ненавистю вони на мене дивилися. Не можу того передати, це треба відчувати. І я був страшенно здивований, чому така ненависть? За що?
Потім, пізніше, до мене дійшло. А зараз я вже точно знаю, що основний ворог сильної майбутньої України, відбудованої та розквітлої під британським патронатом, буде Німеччина.
Але то вже буде війна наступного покоління, до якої, сподіваюсь, воно буде готове.

Залишок своїх днів я присвячу тому, щоб наші нащадки були готові роздушити підлу німоту, якщо вона ще раз на нас нападе - байдуже, чиїми руками наступного разу.
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16.03.2022 08:25 Відповісти
*****...закрой вафельницу!
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16.03.2022 10:07 Відповісти
Проедься по Берлину где увидиш немца?
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16.03.2022 08:29 Відповісти
Ердоган, введи войска
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16.03.2022 10:31 Відповісти
путлер капут
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16.03.2022 08:33 Відповісти
53% побоюються, а 47% переконані, що маємо третю Світову
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16.03.2022 08:55 Відповісти
Смішні та дурні німці, війна розпочалася у лютому 2014, чи навіть 2008 з війни проти Грузії. Те що на твій дім не падають бомби ще не значить що нема світової рійни. Я к тільки було порушено світовий порядок. Війна у гарячій фазі була питанням часу. Про що як не дивно попереджав ще 1995 року Джохар Дудаєв.
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16.03.2022 09:01 Відповісти
Пособники...вы немцы взрастили этого монстра!
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16.03.2022 10:09 Відповісти
Нездатність розуміти,того,що Є.
Дегенератизм?
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16.03.2022 10:27 Відповісти
 
 