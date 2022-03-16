53% німців побоюються, що війна в Україні переросте в Третю світову
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Близько 53% опитаних у ФРН побоюються, що війна в Україні переросте в Третю світову, лише близько 19% вважають, що Путін зацікавлений у виході з ситуації, що склалася, шляхом переговорів.
Це випливає з даних соціологічної служби Forsa, яка провела опитування Trendbarometer на замовлення німецьких телекомпаній RTL та n-tv. Ці дослідження опубліковані у вівторок, 15 березня, пише Німецька хвиля, яку цитує Цензор.НЕТ.
Близько 76% респондентів у Німеччині вважають, що президент РФ Володимир Путін розраховує лише на військову перемогу в Україні.
Говорячи про відмову ФРН від російських газу та нафти, 42% вважають, що вона має бути повною - навіть якщо це призведе до перебоїв з постачанням сировини та підвищення цін на електроенергію, газ і паливо. Більша кількість респондентів - 49%, - навпаки, вважають, що подібна відмова має бути неповною.
Проти абсолютної заборони імпорту виступають головним чином німці зі східних земель ФРН (73%), особи з невеликим доходом (62%), а також прихильники блоку ХДС/ХСС (51%), Лівої партії (59%) та "Альтернативи для Німеччини" (83%).
При цьому 83% опитаних вважають зниження податків розумним заходом з урахуванням зростання цін на енергоносії. Тільки 12% дотримуються зворотної думки.
Опитування проводилося з 11 по 14 березня 2022 року, у ньому взяли участь 1009 осіб.
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та готові смоктати в Фуйла
Страшно тепер ?
Ну і ще Меркельша заблокувала в 2008 надання нам ПДЧ в НАТО.
А хіба Афганістан прийняли в НАТО ?
Ми ж тепер бачимо відмінності в цьому порівнянні, що нас таки треба було приймати. Можна зараз це зробити.
Мало?
Можливо, мешканці Німеччини класні люди. Принаймі вони здатні на гучні протести. Але керівництво Німеччини або ті великі корпорації які з рашкінського ринку не йдуть - то що німці з якоїсь іншої галактики?
Так що вони себе виправдали повністю.
це остання диктатура.
а диктатури потрібно знищувати.
Нас зупинили два німаки поліцаї після кордону з Польщею, вивели на якусь бічну дорогу і годину мурижили, чому і куди ми їдемо.
Та справа не в тому. Я ніколи не забуду, з якою ненавистю вони на мене дивилися. Не можу того передати, це треба відчувати. І я був страшенно здивований, чому така ненависть? За що?
Потім, пізніше, до мене дійшло. А зараз я вже точно знаю, що основний ворог сильної майбутньої України, відбудованої та розквітлої під британським патронатом, буде Німеччина.
Але то вже буде війна наступного покоління, до якої, сподіваюсь, воно буде готове.
Залишок своїх днів я присвячу тому, щоб наші нащадки були готові роздушити підлу німоту, якщо вона ще раз на нас нападе - байдуже, чиїми руками наступного разу.
Дегенератизм?