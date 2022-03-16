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Матерям російських строковиків не кажуть, що ті в Україні, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Матерям російських строковиків не кажуть, що ті в Україні, - ЗМІ

Росія масово відправляє солдатів-строковиків воювати проти України попри те, що офіційно "їх там немає".

Про це йдеться в матеріалі російської "Новой газеты", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка поспілкувалася з Наталею Неронен, матір’ю солдата-строковика Ростислава Пінчука з Петрозаводську. Ростислав пішов в армію РФ у липні 2021 року, служив у танковій частині. В січні він розповів матері, що їде на навчання до Курську, а 25 лютого подзвонив сказати, що отримав зброю та їде "до України".

За словами жінки, син не виходив на зв’язок з нею майже три тижні. Кілька днів тому - подзвонив і сказав, що перебуває вже в Білгородській області.

Читайте: Українські війська перейшли у контрнаступ на окремих напрямках – оперативна інформація Генштабу на 6:00 16 березня

"Він каже: (Україна. - Ред.) така країна гарна, так шкода, що я поїхав туди не відпочивати. І далі розповідає: їхали вони туди через таке село, будинки гарні, сади довкола. Назад їхали через це ж село - нікого не залишилося, село не впізнати, такий жах", - розповіла жінка.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Єдине що шкода, що він живий вийшов.
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16.03.2022 07:37
+21
там нет матерей-там тупорылые самки
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16.03.2022 07:37
+18
жалко ей. **** родила выродка. уничтожать всех без жалости.
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16.03.2022 07:37
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жалко ей. **** родила выродка. уничтожать всех без жалости.
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16.03.2022 07:37 Відповісти
Не треба побрасуватись цінним матеріалом для трансплантації, нагадаю, згідно з Конвенцією ніякі дії з найманцями не призводять до відповідальності.
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16.03.2022 09:29 Відповісти
там нет матерей-там тупорылые самки
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16.03.2022 07:37 Відповісти
ЛАПАТНІКІ-І НІХТО НЄ УЗНАЄТ ГДЄ МАГІЛКА ТВАЯ...
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16.03.2022 07:37 Відповісти
буряти, шешени, араби, військовий оркестр, гітлерюгенд ... що далі?
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16.03.2022 07:37 Відповісти
З лайна будуть ліпити
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16.03.2022 07:55 Відповісти
тут имена и фамилии кацапен зольдатен читать тяжело - сотону вызвать боюсь
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16.03.2022 08:15 Відповісти
Єдине що шкода, що він живий вийшов.
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16.03.2022 07:37 Відповісти
Та й хрен на їх.Чим більше здохне тим краще.
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16.03.2022 07:38 Відповісти
Все вони знають. Сарафанне радіо працює.
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16.03.2022 07:38 Відповісти
Свиноматки нарожают...
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16.03.2022 07:38 Відповісти
А вони знову припруться до нас. Краще без них.
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16.03.2022 08:06 Відповісти
Учєнія? то знову будуть втирати ,що на учєнія? Брехливі паскуді..
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16.03.2022 07:45 Відповісти
ахахахаха
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16.03.2022 07:52 Відповісти
Ослоёбы вместо того,чтобы скинуть многовековое кацапское ярмо припёрлись в Украину. Конченые.
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16.03.2022 08:08 Відповісти
Якщо судити з прослуханих розмов, перехоплених нашими, то самки не дуже то й побиваються за своїми ослАбодітелями. Навпаки заохочують на звірства та мародерства.
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16.03.2022 07:54 Відповісти
Баблос..кредити потрібно платити
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16.03.2022 07:56 Відповісти
Бо їм таке не цікаво, цим інкубаторам цікаво лише як отримати зарплатню, або виплати, якщо цей приплід зашкварять
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16.03.2022 07:58 Відповісти
Плевать на кацапских матерей и плевать на их сыновей. Ботва. Мусор. Сорняки. Всем страдать.
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16.03.2022 08:05 Відповісти
Підтримую! Нічого путнього з них не буде, вбивці.
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16.03.2022 08:12 Відповісти
рашн мазерс выбирают сыновей героев вместо сыновей "мам ,подай утку я срать хочу"...Д-духовность
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16.03.2022 08:06 Відповісти
Шкода, що не в мішку повернувся до матері
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16.03.2022 08:17 Відповісти
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16.03.2022 08:34 Відповісти
Та вони самі дзвонять і кажуть.
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16.03.2022 08:19 Відповісти


Dickie


@ivb_splice

·
12 год



- Ви гаварітє, што мой син умєр от короновіруса, но почему он без голови?
- Єто новий гостомельский штамм
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16.03.2022 08:24 Відповісти
🤣🤣
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16.03.2022 08:33 Відповісти
🤣🤣🤣 это пять бллов
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16.03.2022 11:54 Відповісти
Если вы не найдёте своего сына в списках погибших и пленных орков на сайте МО, то посылайте запрос своим заградотрядам
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16.03.2022 08:33 Відповісти
Используй цапов правильно!
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16.03.2022 09:21 Відповісти
Стал кацапчик удобреньем -
вот и все стихотворенье.
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16.03.2022 11:38 Відповісти
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16.03.2022 11:46 Відповісти
На правах автора ( ) запускаю в жизнь и такой вариант:

Стать кацапу удобреньем -
все его предназначенье.
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16.03.2022 12:21 Відповісти
Яка, бл..ть, цікава тенденція.
Спочатку нам демонстрували "нічого не знаючих" полонених дегенератів в соплях і вимагали співчуття. Тепер беруть інтерв'ю з їхніми страждаючими мамашками. Невдовзі будуть сюжети з малолітніми ********** московитів, які сумують за батьком-убивцею.
Стоячи по горло в крові, ці су..ки вимагають гуманізму.
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16.03.2022 11:00 Відповісти
 
 