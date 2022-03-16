Матерям російських строковиків не кажуть, що ті в Україні, - ЗМІ
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Росія масово відправляє солдатів-строковиків воювати проти України попри те, що офіційно "їх там немає".
Про це йдеться в матеріалі російської "Новой газеты", повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналістка поспілкувалася з Наталею Неронен, матір’ю солдата-строковика Ростислава Пінчука з Петрозаводську. Ростислав пішов в армію РФ у липні 2021 року, служив у танковій частині. В січні він розповів матері, що їде на навчання до Курську, а 25 лютого подзвонив сказати, що отримав зброю та їде "до України".
За словами жінки, син не виходив на зв’язок з нею майже три тижні. Кілька днів тому - подзвонив і сказав, що перебуває вже в Білгородській області.
"Він каже: (Україна. - Ред.) така країна гарна, так шкода, що я поїхав туди не відпочивати. І далі розповідає: їхали вони туди через таке село, будинки гарні, сади довкола. Назад їхали через це ж село - нікого не залишилося, село не впізнати, такий жах", - розповіла жінка.
Будь ласка, зачекайте...
Dickie
@ivb_splice
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12 год
- Ви гаварітє, што мой син умєр от короновіруса, но почему он без голови?
- Єто новий гостомельский штамм
вот и все стихотворенье.
Стать кацапу удобреньем -
все его предназначенье.
Спочатку нам демонстрували "нічого не знаючих" полонених дегенератів в соплях і вимагали співчуття. Тепер беруть інтерв'ю з їхніми страждаючими мамашками. Невдовзі будуть сюжети з малолітніми ********** московитів, які сумують за батьком-убивцею.
Стоячи по горло в крові, ці су..ки вимагають гуманізму.