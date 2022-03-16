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На вокзалі в Запоріжжі прогримів вибух

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

На вокзалі в Запоріжжі прогримів вибух

Характер вибуху поки що не відомий.

Про це повідомив у телеграмі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Характер вибуху, який стався на залізничному вокзалі Запоріжжя-2, поки що не відомий. На місці працюють відповідні служби", - написав він.

Куртєв закликав не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео з вокзалу.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Диверсантов , после допроса расстреливать. Либо принять срочно закон о казни , либо не афишировать . Какие 15 лет ? Они убивают людей и сами заслуживают смерти ,а не длительного заключения.
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16.03.2022 08:26
+8
кацапські падли
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16.03.2022 08:21
+2
При чём охрана, прилетело, видимо очень высокоточная ракета попало между колеями, особых повреждений нет.
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16.03.2022 09:11
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Хіба там немає охорони ? Всі на Запоріжжі 1?
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16.03.2022 08:16 Відповісти
При чём охрана, прилетело, видимо очень высокоточная ракета попало между колеями, особых повреждений нет.
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16.03.2022 09:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iL93bN-InCk
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16.03.2022 08:17 Відповісти
кацапські падли
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16.03.2022 08:21 Відповісти
Падли. В сраку
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16.03.2022 08:23 Відповісти
Диверсантов , после допроса расстреливать. Либо принять срочно закон о казни , либо не афишировать . Какие 15 лет ? Они убивают людей и сами заслуживают смерти ,а не длительного заключения.
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16.03.2022 08:26 Відповісти
Удар по колії в західному напрямку.
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16.03.2022 08:34 Відповісти
місцеві любителі рускага міра
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16.03.2022 08:34 Відповісти
****** на бутылку.
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16.03.2022 08:35 Відповісти
Везде пишут снаряд.. снаряд... А какой такой снаряд если орков ближе 50 км к Запорожью вроде нет?
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16.03.2022 08:41 Відповісти
Ракета, по всей видимости.
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16.03.2022 09:13 Відповісти
Вроде нет,но прилетело.Возле соседнего Днепра тоже их нет,но и аэропорта в Днепре нет.
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16.03.2022 09:15 Відповісти
2С7 «Піон»
от ЖД2 до Васильевки 40 км по прямой
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16.03.2022 09:55 Відповісти
Я не знаю, як зараз. Проте перед війною цей вокзал майже завжди був безлюдним. Двіж відбувається на Запоріжжі-1
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16.03.2022 08:46 Відповісти
Двіж в західному напрямку з Зап-1 іде через цей вокзал.
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16.03.2022 09:01 Відповісти
Так и есть, маленький вокзальчик, транзитный в основном, зачем они туда били х.з.
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16.03.2022 09:14 Відповісти
Судячи з сили вибуху і відстані до мене то ракета
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16.03.2022 08:51 Відповісти
Нахіба повідомляти? Вже було прохання ЗСУ.
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16.03.2022 09:22 Відповісти
Может, хватит в обсуждениях корректировать удары по объектам?
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16.03.2022 09:28 Відповісти
в спам за инфу просто,может ктото не доганяет
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16.03.2022 09:41 Відповісти
Не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео з вокзалу.
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16.03.2022 09:52 Відповісти
Не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео з вокзалу.
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16.03.2022 09:55 Відповісти
 
 