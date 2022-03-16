На вокзалі в Запоріжжі прогримів вибух

Характер вибуху поки що не відомий.

Про це повідомив у телеграмі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Характер вибуху, який стався на залізничному вокзалі Запоріжжя-2, поки що не відомий. На місці працюють відповідні служби", - написав він.

Куртєв закликав не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео з вокзалу.

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