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На вокзалі в Запоріжжі прогримів вибух
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Характер вибуху поки що не відомий.
Про це повідомив у телеграмі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Характер вибуху, який стався на залізничному вокзалі Запоріжжя-2, поки що не відомий. На місці працюють відповідні служби", - написав він.
Куртєв закликав не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео з вокзалу.
Топ коментарі
+9 Leshek
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+8 Палиця Василь
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+2 Андрей Антипов d3e2dc35
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