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Внаслідок ракетної атаки під Нікополем постраждалих немає. Ситуація на Дніпропетровщині напружена, але контрольована, ворожих військ немає,- Резніченко
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Внаслідок ракетної атаки військ РФ під Нікополем постраждалих немає.
Про це написав у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривожна ніч. Ракетна атака під Нікополем. Люди не постраждали. Ситуація в області напружена, але стабільна та контрольована. Ворожих військ на нашій території немає. Дякуємо Збройним силам, теробороні та поліції", - написав він.
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