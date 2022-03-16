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армія РФ (13510) війна (56671) Дніпропетровщина (2370) Резніченко (493) Нікополь (563)

Внаслідок ракетної атаки під Нікополем постраждалих немає. Ситуація на Дніпропетровщині напружена, але контрольована, ворожих військ немає,- Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок ракетної атаки під Нікополем постраждалих немає. Ситуація на Дніпропетровщині напружена, але контрольована, ворожих військ немає,- Резніченко

Внаслідок ракетної атаки військ РФ під Нікополем постраждалих немає.

Про це написав у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожна ніч. Ракетна атака під Нікополем. Люди не постраждали. Ситуація в області напружена, але стабільна та контрольована. Ворожих військ на нашій території немає. Дякуємо Збройним силам, теробороні та поліції", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли район біля Нікополя, виникла пожежа, - мер Саюк

Автор: Ірина Дашківська
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На оккупированных территориях кацапы насилуют женщин . И убивают мужчин и детей
МОЖЕТ КОКТЕЙЛИ ПОМОГУТ УСПОКОИТЬ ОККУПАНТОВ - пусть свои шкуры спасают , а не женщин насилуют
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16.03.2022 08:37 Відповісти
Да, только что говорил с мамой. Был пожар на 313
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16.03.2022 10:34 Відповісти
 
 