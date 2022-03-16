Внаслідок ракетної атаки під Нікополем постраждалих немає. Ситуація на Дніпропетровщині напружена, але контрольована, ворожих військ немає,- Резніченко

Внаслідок ракетної атаки військ РФ під Нікополем постраждалих немає.

Про це написав у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожна ніч. Ракетна атака під Нікополем. Люди не постраждали. Ситуація в області напружена, але стабільна та контрольована. Ворожих військ на нашій території немає. Дякуємо Збройним силам, теробороні та поліції", - написав він.

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