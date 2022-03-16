90% українців збіднішають, якщо війна затягнеться, - ООН

До 90% українців можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю, якщо війна затягнеться на наступний рік.

Такою є оцінка Програми розвитку ООН (ПРООН), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Ахім Штайнер, адміністратор ПРООН, сказав, що його агентство працює з українським урядом, щоб уникнути найгіршого сценарію колапсу економіки. Програма спрямована на надання грошових переказів сім'ям на покупку продуктів харчування, щоб ті могли вижити й залишитися в Україні.

"Якщо конфлікт буде затяжним, якщо він триватиме, ми побачимо дуже значне зростання рівня бідності", - сказав Штайнер.

"Очевидно, що крайнім кінцем сценарію є крах економіки в цілому. І це може в кінцевому підсумку призвести до того, що до 90% людей або опиняться за межею бідності, або зазнають високого ризику (бідності)", - додав він.

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Межа бідності зазвичай визначається як купівельна спроможність від 5,50 до 13 доларів на людину на день. До початку російської агресії лише близько 2% українців жили нижче позначки в 5,50 долара.

"За нашими оцінками, до 18 років розвитку України можуть бути просто зведені нанівець протягом 12-18 місяців", - сказав Штайнер.