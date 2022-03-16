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90% українців збіднішають, якщо війна затягнеться, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

90% українців збіднішають, якщо війна затягнеться, - ООН

До 90% українців можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю, якщо війна затягнеться на наступний рік.

Такою є оцінка Програми розвитку ООН (ПРООН), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Ахім Штайнер, адміністратор ПРООН, сказав, що його агентство працює з українським урядом, щоб уникнути найгіршого сценарію колапсу економіки. Програма спрямована на надання грошових переказів сім'ям на покупку продуктів харчування, щоб ті могли вижити й залишитися в Україні.

"Якщо конфлікт буде затяжним, якщо він триватиме, ми побачимо дуже значне зростання рівня бідності", - сказав Штайнер.

"Очевидно, що крайнім кінцем сценарію є крах економіки в цілому. І це може в кінцевому підсумку призвести до того, що до 90% людей або опиняться за межею бідності, або зазнають високого ризику (бідності)", - додав він.

Читайте: Втрати України через вторгнення РФ - понад $500 млрд, - Шмигаль

Межа бідності зазвичай визначається як купівельна спроможність від 5,50 до 13 доларів на людину на день. До початку російської агресії лише близько 2% українців жили нижче позначки в 5,50 долара.

"За нашими оцінками, до 18 років розвитку України можуть бути просто зведені нанівець протягом 12-18 місяців", - сказав Штайнер.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Война не затянется, если не будет никаких переговоров, договорённостей, временных администраций и пр... Можно ли вывести в квартире тараканов, если начать вести с ними переговоры?
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16.03.2022 08:51
+22
Росія звернулась за допомогою до Північної Кореї: Кім Чен Ин назвав РФ "божевільною"
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16.03.2022 08:45
+10
тому треба поскоріше вибивати російські війська, доходити до кордонів і приглашати миротворчу місію нато, щоб вони стали на кордоні і більше не пускали кацапів в Україну.
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16.03.2022 08:51
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Росія звернулась за допомогою до Північної Кореї: Кім Чен Ин назвав РФ "божевільною"
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16.03.2022 08:45 Відповісти
ЦЕ ПУТІН БОЖЕВІЛЬНИЙ.

В НЬОГО ДЕМЕНЦІЯ.

"СТАРЧЕСКОЕ СЛАБОУМИЕ"
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16.03.2022 08:53 Відповісти
у одного меня ощущение, что в детстве над юным вовой надругался какой-то залетный моряк, и теперь он мстит за это всей планете?...
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16.03.2022 08:55 Відповісти
ООН идите за руцким кораблем Не все меряется деньгами бараны
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16.03.2022 08:55 Відповісти
Скоро так і до Бангладеша діло дійде.
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16.03.2022 09:11 Відповісти
ООН страусы.
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16.03.2022 08:49 Відповісти
Та ні. Насправді це - комерційна структура, яка займається перерозподіл бабла - внески, які роблять багаті і які часто є поганою спробою відкупитися від проблем і заспокоїти совість, чи що там від неї залишилося розподіляють між бідними, не забуваючи значну частину залишити собі за послуги. Як би це цинічно е звучало, вони - прагматики. Тому прийде час, коли вони зрозуміють, що втрутитися у війну в Україні безпосередньо миротворчими військами буде дешевше, ніж годувати 40 -мвльцонну збіднілу країну. Тоді і буде прийняте рішення про введення миротворців. Як би це цинічно не звучало, але це - реальність.
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16.03.2022 09:04 Відповісти
Якась маячня.
Які місяці і роки. Вони, що все міряють війною в міських розвалинах Алеппо, яка просто перетворилась в повсякденність??
Які місяці і роки, може забезпечувати війну РФ?
Дебіли, ***...
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16.03.2022 08:50 Відповісти
Война не затянется, если не будет никаких переговоров, договорённостей, временных администраций и пр... Можно ли вывести в квартире тараканов, если начать вести с ними переговоры?
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16.03.2022 08:51 Відповісти
про тараканов очень тонко...
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16.03.2022 09:00 Відповісти
Крысы и тараканы, это - то, с чем у меня, в первую очередь, ассоциируются кацапы. И инстинктивное желание - давить их!
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16.03.2022 09:57 Відповісти
тому треба поскоріше вибивати російські війська, доходити до кордонів і приглашати миротворчу місію нато, щоб вони стали на кордоні і більше не пускали кацапів в Україну.
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16.03.2022 08:51 Відповісти
Які пля...миротворці !?
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 08:53 Відповісти
Пока параша в ООН, то она тут же наложит вето на решение ввести миротворческие войска в Украину.
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16.03.2022 09:14 Відповісти
Тупізна .Сцять забугорні.
...
.Так певно на початках буде сутужно.але
..Допомога від країн світу..репарації від Мордору .контроль коштів ,інвестиції ,безвіз Європа та інш.країни .
Вірю в Україну та українців.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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16.03.2022 08:51 Відповісти
капітан очевидність - уже збідніли. І кінця поки що не видно. Соляра вже по сорок. Як сіятися?
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16.03.2022 08:51 Відповісти
Что такое ООН,нах.й оно нужно?
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16.03.2022 08:52 Відповісти
щоб видавати тупі цифри в процентах
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16.03.2022 14:54 Відповісти
лядь... еще одни оптимисты... если (чего не случится) война затянется на следующий год, она будет уже не только на территории Украины. Так что лучше этой конторе не заниматься заявлениями и прогнозами, а делать свое прямое дело - трахать во все дыры агрессора доступными им средствами...
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16.03.2022 08:52 Відповісти
Поки вони...імпотенти
Віагру їм у вигляді ракет та арти тоді зашевеляться скоріш.
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16.03.2022 08:55 Відповісти
ну вот нэ нада нас пугать! Первый раз, что ли....
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16.03.2022 08:54 Відповісти
люди, нужна помощь, где-то читала новость, что тех, кто пытается вырваться из Мариуполя заставляют звонить знакомым и рассказывать про ЯКОБЫ зверства Азова в Марике, пожалуйста, мож кто-то эту новость тоже читал, скиньте ссылку, столкнулись сейчас с похожей ситуацией, новостей очень много, не могу найти
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16.03.2022 08:54 Відповісти
ВОЙНА ЗАТЯНЕТСЯ - ЕСЛИ НАТО НЕ ОТКРОЕТ ВТОРОЙ ФРОНТ .
И жрать скоро в ЕС будет нечего , бо 30% продуктов вывозили с Украины европейские бизнесмены И ПРИ ЭТОМ НЕ ХОТЕЛИ БРАТЬ УКРАИНУ В ЕС.

в Германии сейчас проблемы с подсолнечным маслом .
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16.03.2022 08:54 Відповісти
А почему Украину было не выгодно элитам брать в ЕС - потому , что так можно ее дурить и обдирать и за копейки покупать продукты и перепродавать дороже в ЕС.

кто то задавался вопросом откуда в соусе Хелманс помидоры
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16.03.2022 08:58 Відповісти
Это томатная паста из херсонской области- вывозимая в металлических больших банках
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16.03.2022 08:59 Відповісти
Нет проблем с олией у них. И украинская олия в ихних супермаркетах стоит 1 ойро за литр. Почему?
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16.03.2022 09:20 Відповісти
1. Вы - нулёвка , потому Ваша инфа сомнительная
2. Мне вчера человек из Германии звонил - дают одну бутылку в руки ,
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16.03.2022 09:22 Відповісти
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16.03.2022 09:42 Відповісти
1 ойро - ЭТО у вас в кацапии так евро пишут

вы евро и в глаза видимо не видели
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16.03.2022 09:24 Відповісти
Это немцы их так называют. Сам слышал.
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16.03.2022 09:32 Відповісти
Спасибо ООН но идите в сторону русского корабля.
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16.03.2022 08:54 Відповісти
Капитан очевидность 🤪
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16.03.2022 08:55 Відповісти
Уже збідніли, а тільки три тижні війна.
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16.03.2022 08:55 Відповісти
всі товари на які держава не стримує ціни здорожчали вдвічі на хвилі паніки.
Н: всі , хто хронічно хворіє, робили запаси. тому багато позицій ліків просто тупо зникли : (
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16.03.2022 11:26 Відповісти
Зайдіть в мережу "Мегамаркет":
масло вершкове (200г) - 80 грн

картопля (1кг) - 25 грн

сир твердий (1кг) - 450 грн

сир м'який (200г) - 31 грн
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16.03.2022 12:06 Відповісти
ООН ідіть ***** зі свїми прогнозами. Ви мабуть сама найнепотрібніша та імпотентніша оргнізація у Європі.
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16.03.2022 08:58 Відповісти
У світі, а не Європі.
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16.03.2022 09:19 Відповісти
Ті українці, які в 1917-20 не хотіли воювати за власну незалежну державу, в 30-х померали з голоду, були розстріляні кацапньою чи згнили в таборах гулагу. Тому у нас вибір невеликий:або здохнути рабами на галєрах сибіру втративши державу, або вибороти незалежність пожертвувавши власним добробутом. Інших варіантів немає.
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16.03.2022 09:03 Відповісти
Помирати від голоду також не варіант, щось потрібно думати.
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16.03.2022 09:32 Відповісти
Если бы ,войска ООН зашли бы в Крым в 14-м году , то войны бы ,вообще не было
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16.03.2022 09:40 Відповісти
таке трапляється, якщо народ вибирає керувати людину з іменем 'вол де мор', що з французької перекладається, як 'політ смерті'. Зараз один 'політ смерті' збільшив напад на Україну (почав його в 2014-ому), а інший типу її рятує.... Вгадайте, що буде далі.

https://translate.google.com/?sl=auto&tl=uk&text=vol%20de%20mort&op=translate
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16.03.2022 09:49 Відповісти
І це ж полюбе сидить в ООН якийсь мега-економіст і отримує мега-зарплатню за прогнози, які здатна зробити будь-яка бабуся з забитого села.
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16.03.2022 10:31 Відповісти
Якщо Європа не роздерибанить між собою арештовані активи рф+відшкодування збитків,то ми можемо стати однією з найбагатших країн Європи.
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16.03.2022 11:02 Відповісти
спочатку вижити потрібно, а НАТО щось затягує питання з наданням нам літаків та ПВО, очевидно щоб довше війна продовжувалась, бо зараз в основному росіяни обстрілюють наші міста, знищуючи нашу економіку.
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16.03.2022 11:31 Відповісти
Та ні, бо офшори наших можновладців не в Європі. Це: Панама, Кіпр, Оман і т.і.
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16.03.2022 13:25 Відповісти
Спасибо что посчитали. Там прям все капитаны очевидность
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16.03.2022 11:15 Відповісти
 
 