90% українців збіднішають, якщо війна затягнеться, - ООН
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До 90% українців можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю, якщо війна затягнеться на наступний рік.
Такою є оцінка Програми розвитку ООН (ПРООН), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
Ахім Штайнер, адміністратор ПРООН, сказав, що його агентство працює з українським урядом, щоб уникнути найгіршого сценарію колапсу економіки. Програма спрямована на надання грошових переказів сім'ям на покупку продуктів харчування, щоб ті могли вижити й залишитися в Україні.
"Якщо конфлікт буде затяжним, якщо він триватиме, ми побачимо дуже значне зростання рівня бідності", - сказав Штайнер.
"Очевидно, що крайнім кінцем сценарію є крах економіки в цілому. І це може в кінцевому підсумку призвести до того, що до 90% людей або опиняться за межею бідності, або зазнають високого ризику (бідності)", - додав він.
Межа бідності зазвичай визначається як купівельна спроможність від 5,50 до 13 доларів на людину на день. До початку російської агресії лише близько 2% українців жили нижче позначки в 5,50 долара.
"За нашими оцінками, до 18 років розвитку України можуть бути просто зведені нанівець протягом 12-18 місяців", - сказав Штайнер.
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В НЬОГО ДЕМЕНЦІЯ.
"СТАРЧЕСКОЕ СЛАБОУМИЕ"
Які місяці і роки. Вони, що все міряють війною в міських розвалинах Алеппо, яка просто перетворилась в повсякденність??
Які місяці і роки, може забезпечувати війну РФ?
Дебіли, ***...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
...
.Так певно на початках буде сутужно.але
..Допомога від країн світу..репарації від Мордору .контроль коштів ,інвестиції ,безвіз Європа та інш.країни .
Вірю в Україну та українців.
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Слава нації
Смерть москалям.
Віагру їм у вигляді ракет та арти тоді зашевеляться скоріш.
И жрать скоро в ЕС будет нечего , бо 30% продуктов вывозили с Украины европейские бизнесмены И ПРИ ЭТОМ НЕ ХОТЕЛИ БРАТЬ УКРАИНУ В ЕС.
в Германии сейчас проблемы с подсолнечным маслом .
кто то задавался вопросом откуда в соусе Хелманс помидоры
2. Мне вчера человек из Германии звонил - дают одну бутылку в руки ,
вы евро и в глаза видимо не видели
Н: всі , хто хронічно хворіє, робили запаси. тому багато позицій ліків просто тупо зникли : (
масло вершкове (200г) - 80 грн
картопля (1кг) - 25 грн
сир твердий (1кг) - 450 грн
сир м'який (200г) - 31 грн
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