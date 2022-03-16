Понад 100 тисяч британців погодилися прийняти українських біженців, - Джонсон

Понад 100 тисяч британських громадян та організацій висловили готовність прийняти у себе українських біженців.

Про це у Твіттері повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ.

"Неймовірно, що понад 100 тисяч людей та організацій виявили зацікавленість у підтримці українців, які тікають від війни, через схему "Помешкання для України", - написав Джонсон.

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Він подякував усім, хто погодився допомогти.