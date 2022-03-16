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Понад 100 тисяч британців погодилися прийняти українських біженців, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 100 тисяч британців погодилися прийняти українських біженців, - Джонсон

Понад 100 тисяч британських громадян та організацій висловили готовність прийняти у себе українських біженців.

Про це у Твіттері повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ.

"Неймовірно, що понад 100 тисяч людей та організацій виявили зацікавленість у підтримці українців, які тікають від війни, через схему "Помешкання для України", - написав Джонсон.

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Він подякував усім, хто погодився допомогти.

Понад 100 тисяч британців погодилися прийняти українських біженців, - Джонсон 01
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А виз 3000
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16.03.2022 08:53 Відповісти
І візовий режим з брітами
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16.03.2022 08:56 Відповісти
краще до німців
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16.03.2022 09:07 Відповісти
є категорії чоловіків від 18 до 60, яких вільно випускають - непридатні до служби за станом здоров'я, одинокі батьки 2х і більше дітей, батьки 3х дітей, опікуни інвалідів і т.д. Чому їх не випускати? У нас немає недостачі в бажаючих захищати Батьківщину, у воєнкоматах черги з людей з досвідом. Тому заспокойтесь, не треба хейтити всіх навколо.
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16.03.2022 09:38 Відповісти
І знову туди потраплять закарпатці. Я вибачаюся перед тими закарпатцями, які воюють на фронті
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16.03.2022 10:38 Відповісти
 
 