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Велика Британія (3683) Крим (12757) Джонсон Борис (533)

"Захід тоді зробив жахливу помилку", - Джонсон про реакцію на окупацію Криму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Премєр-міністр Великої Британії розкритикував реакцію світової спільноти на окупацію Росією Криму 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коменті Telegraph.

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"Захід тоді зробив жахливу помилку. Лідер РФ скоїв акт насильницької агресії та відібрав значну частину території суверенної держави - і ми дали йому залишитися з цими здобутками. Ми думали, що можемо якось повернутися до нормального стану справ", - заявив Джонсон.

Він наголосив, після цього торгівля з РФ не лише тривала, а й посилювалася, а європейські країни стали ще більш залежними від російського газу.

"І коли Путін вирішив почати свою жорстоку війну проти України, він знав, що світу буде дуже важко покарати його - він знав, що створив цю залежність. Тому він дозволяє собі бомбардувати пологові будинки, відчуває, що може невибірково обстрілювати родини, що втікають від війни", - підкреслив Джонсон.

Британський прем'єр звернув увагу на те, що "бомби падають, а ціни на нафту й газ злітають ще вище" - що означає "ще менше грошей у вашій кишені і ще більше - у Путіна".

"Так не може тривати. Світ не може постійно жити в такому шантажі. І доки Захід буде економічно залежним від Путіна, він може і буде використовувати цю залежність. Тому ця залежність повинна припинитися - і вона припиниться", - констатував Джонсон.

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За його словами, великі запаси енергоресурсів Росії одночасно є і силою, і слабкістю Путіна, оскільки "більше він нічого не має" того, що можна було б успішно експортувати, і якщо РФ залишити без прибутків від продажу нафти й газу, це створить для неї значні проблеми.

"США вже оголосили ембарго на імпорт російської нафти. Британія зробить це саме. ЄС домовився відмовитись від російських енергоресурсів якнайшвидше. І ми будемо максимально співпрацювати з ними та усіма прихильниками вільного світу, щоб діяти спільно і спростити цей перехід для всіх нас", - заявив Джонсон.

Він додав, що основою стратегії мають стати відновлювані джерела енергії.

"Британія планує презентувати Стратегію британської енергобезпеки пізніше цього місяця - щоб зробити Британію "більш самодостатньою та незалежною від примх таких задирак як Путін", - резюмував Джонсон.
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Топ коментарі
+47
Нет. Все случилось раньше, когда Запад проглотил вторжение в Грузию.
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15.03.2022 14:54
+31
Все через німців.
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15.03.2022 14:53
+16
і через жадібних та тупих крисчан.
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15.03.2022 14:54
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15.03.2022 14:50 Відповісти
Евнухи разжиревшие....
Вырастили, выкормили фюрера 2.0
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15.03.2022 15:02 Відповісти
тепер шкробаються..адже ж попереджали
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15.03.2022 14:51 Відповісти
За помилки платять кров'ю
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15.03.2022 14:51 Відповісти
Украинской кровью???
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15.03.2022 14:52 Відповісти
ошибки их, а кровь - наша.
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15.03.2022 17:27 Відповісти
Все через німців.
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15.03.2022 14:53 Відповісти
і через жадібних та тупих крисчан.
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15.03.2022 14:54 Відповісти
севастопіль, це місце скупченного проживання парашкінських пенсіонерів, як і Керчь
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15.03.2022 15:25 Відповісти
Тобто наші люди повинні були почати гинути масово, щоби хтось там у Європі зрозумів очевидне???
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15.03.2022 14:53 Відповісти
Нет. Все случилось раньше, когда Запад проглотил вторжение в Грузию.
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15.03.2022 14:54 Відповісти
якби ж то! все почалось ще з московського улусу золотої орди, який повільно розростається, як ракова пухлина вже сотні років.
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15.03.2022 15:00 Відповісти
Грузию? Да эти с*ки с комиссией Тальявини вынесли вывод что да, Россия переборщила конечно, но я че так грузины стрелять в русских решили?! Им только повод дай обвинить Украину в чем-либо, с удовольствием подпишутся. Наверно путя думает как он лоханулся что на Тбилиси не пошел
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15.03.2022 16:58 Відповісти
Так дай подсрачник этому шольцу плешивому, чтобы он баблом ***** не спонсировал, а то будете потом разгребать такое дерьмо что вам и не снилось. Жаль что в Европе это понимает только Бориска да страны Балтии, все остальные только хотят вернуть бизнес эз южуал, на понимая что реально имеют дело с кровавым маньяком.
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15.03.2022 14:55 Відповісти
основою стратегії мають стати відновлювані джерела енергії. Грета Тумберг казала
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15.03.2022 14:56 Відповісти
А вам про те з України криком кричали в тому ж 2014-му. Але ж "нічєго лічного - просто бізнес" (с)

Бачили очі, що купували, а тепер жеріть, хоч повилазьте! А Україна вистоїть. І переможе!
Все буде Україна!
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15.03.2022 14:57 Відповісти
Пане Джонсон, ви продовжуєте їх робити і зараз, не закривши небо над Україною.
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15.03.2022 14:58 Відповісти
Вчора Франція визнала, що з 2015 по 2020 надала па-раші військову допомогу на 158 млн. єврів. Матеріали для танків, військових літаків та гелікоптерів.

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15.03.2022 14:58 Відповісти
Через кілька місяців вони будуть казати що зробили жахливу помилку бо не закрили небо! Одне й те саме бекання-мекання!
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15.03.2022 14:59 Відповісти
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15.03.2022 14:59 Відповісти
ну залишилося їм визнати провтик щодо обох північних потоків,
та лугандону
та припинити годувати агресора
та перекрити перший північний поток...
небо закрити...

кароч, пять тьісяч вьодєр і ключік у нас в карманє
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15.03.2022 15:01 Відповісти
бережіть себе, пане джонсон. 100% ***** якихсь петрових з башировими не проти послати в ваш бік, якщо вже не послав.
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15.03.2022 15:04 Відповісти
Крим є результатом виборів 2010.
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15.03.2022 15:07 Відповісти
Захід тоді ще не освідомив, що Україна і раZєя - це різні країни. Мабуть вирішили, що яка різниця, кому належить Крим на колишньому постсовковому просторі. Головне, щоб не було через нього війни.

Борис - великий політик, тільки сильна людина може визнавати таки серьозні помилки і робити з цього висновки. Браво, Борис Джонсон!
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15.03.2022 15:13 Відповісти
ага, біден був якраз на підхваті в абізяни. пам'ятаємо
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15.03.2022 15:13 Відповісти
«Ага бідЕн абізяни» - руZке курво, йди за руZкім військовим кораблем!
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15.03.2022 15:20 Відповісти
як здоров'я, істеричко ?
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15.03.2022 15:28 Відповісти
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15.03.2022 15:34 Відповісти
Захід і сьогодні її не поспішає виправляти...
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15.03.2022 15:19 Відповісти
Рождение нацизма советско-имперского разлива проспали ещё в 2000-ые. Тогда единственные, кто вовсю орали что орки, если их не остановить, накроет всё медным тазом, были страны Балтии и Польша. Нас тогда не слушались ибо российские денюшки шредерам, оландам и берлускони нравились больше. Получили дерибан Грузию в 2008 и Украины в 2014. Это не Бушу младшему в Мюнхене 2007 надо было смотреть Путину в глаза, а закрить прокаженных козлов за забором как сейчас уже в 2008.
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15.03.2022 15:22 Відповісти
вы думаете вас сейчас послушают? будет что-то типа "конфликт в далекой стране, о которой мы к тому же ничего не знаем".
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15.03.2022 17:02 Відповісти
Вас же услышали. А у нас уже полно военных и техники из других стран НАТО. Что то не верится что если ордынцы станет палить по американским военным у нас, те свернётся клубочком и полезет в сторону ближайшего кладвища.
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15.03.2022 17:09 Відповісти
14 тысяч с нацгвардией вы считаете это много против навалы ордынцев?
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15.03.2022 17:17 Відповісти
у нас сложилось впечатление, что НАТО боится россию гораздо больше чем россия -НАТО.
Как вы прокомментируете упавший беспилотник в Хорватии, мирно пролетевший через страны НАТО?? И в польшу еще что-то залетело недавно. И все молчат...А конченая венгрия, которая не дает пройти оружию к Украине??
В странах НАТО большие проблемы между собой как я вижу, и пока они будут думать, отвечать например, на "провокацию" в Латии или нет, за это время русские могут только пепел от нее оставить.
Легче вам от этого будет?
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15.03.2022 17:33 Відповісти
Про Польшу ничего не слышал. Яровский полигон находится уже 25км вглубь Украины. Наблюдательный дрон, который свалился а Загребе, проворонили, это да. Сейчас с этим разбирается, сбежал ли он или был запущен специально. В ближайшие дни узнаем.

В странах НАТО проблемы вежду собой. Разве? В Украине тоже гризлись между фракциями в Раде. И где всё это сейчас? Нигде ибо война. Вот так и в НАТО. Да, была некая грызня межде Брюселлем и Варшавом. Ибо Дуда упертый в лоб а бюрократы - они такие. Переживём и это. Меркель, слава Богу, уже в отставке и остальные ярые путинофилы типа Шредера тоже. Венгрия вобщем-то особый случай. Там сейчас у руля Орбан, который такой восходящий недоЛукашенко. Росатом в Венгрии сейчас строит АЭС и газ/нефть только из России поставляется. Наверное поставки из алтернативных источников плохо организованы и если сразу отказатся от российских, будет жуткий трындец. И Орбан, как Лукашенко, не может признать что не прав. С прошлого года у венгров нарисовалась такая ничего оппозиция. Посмотрим, что будет.

Чтобы оставить пепел из Латвии, её ещё надо закидать ядерными бомбами. Уверен что у России столько действующих ядерных бомб/ракет просто не имеется в наличии. То что орки может сравнить с землёй пару городов, вполне уверен. Но это мало что изменит. Причём тогда они буквально убёт почти всю свою пятую колонну, что не может не радовать. А остальной вате очень не проздоровается. Ватные нахалы с своими выходками за последние 20 лет у нас уже поперёк горла стоит. Про остальное не очень сомневаюсь. Если руссофашисты тут залезет, их быстро перемешает с землёй. Частичный уход Псковской дивизии к Кобзону на концерт в последние дни это ещё облегчает.
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15.03.2022 18:30 Відповісти
после бомбардировки Харькова и т.п. я берусь осторожно утверждать, что 5ой колонны у нас больше нет. Но это не мешает кацапам ровнять нас с землей. И это пока без яо
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15.03.2022 18:52 Відповісти
Вас ровняет с землёй ибо ошиблись в расчётах. Сразу взять не удалось, теперь действует по схеме тотального уничтожения как с Сирии. По земле вас не возмёт. То что вам действителтно надо - больше ПВО и ПРО чтобы сбить то что летает в вашу сторону. Завтра у НАТО большое собрание с присутствием Зеленского. Надеюсь что там порешит как это организовать.
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15.03.2022 19:11 Відповісти
мы за это ПВО/ПРО уже 2 нед кричим! и где оно??
каждый день - разрушенные дома и города! и миллионы новых беженцев!!
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15.03.2022 19:23 Відповісти
Знаю. Мне как гражданину страны НАТО действительно стыдно что про это не решили раньше. Но есть хорошие новости. В верхах НАТО сегодня наконец то решились.

НАТО активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны

Похоже там будет всё что нужно с надбавкой Это хорошо что не упомянули точно что. Оркам не надо знать с чем их будет сбивать. И потому что в верхах ЕС похоже забили первое правило ведения войны - не болтай.
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15.03.2022 21:03 Відповісти
дай Бог! и поскорее бы! И спасибо за поддержку!
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15.03.2022 22:55 Відповісти
це шо гугл перекладач?
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15.03.2022 15:22 Відповісти
Це зробила МЕРКЕЛЬ
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15.03.2022 15:26 Відповісти
У фрау меркель анд шредер все гаразд
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15.03.2022 15:29 Відповісти
шМеркель просто виконувала завдання. Зараз на пенсії в "пєрєдєлкіно". Буде колись похована в крЄмлЬОвской стєнє...
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15.03.2022 15:40 Відповісти
Джонсон все правильно говорить.

я не хочу ні в ЄС ні в НАТО.
я хочу жити на своїй рідній укріїнській землі.
так - зараз війна, так треба вижити.
Хватить скиглити - ніхто за Україну це не вирішить, максимум - дадуть гроші і зброю.

Друге - що таке НАТО - вас як члена нато будуть втягувати у вирішення різних конфліктів по всьому світу - ви хочете своїх чоловіків,дітей і т.п. відправляти в Сирію чи інші гарячі точки з-за НАТО?
НАТО і ЄС - просто сцикуни, хоча техніку і зброю мають.

А той хто має, знає і нічого не робить - такий самий відповідальний у морі крові дітей, жінок, народу, бо бачив і ніц не зробив. Хоч біженців взяли.

Бо із вторгнення до Криму і до тепер ЄС, ОБСЄ, ООН дуже стурбовані і не більше.
Треба було ще за Криму дати по зубах - тоді б і не лізли, бо знали б що на чужу землю свою ногу ставити не можна і тепер би не було стільки лиха і крові.

Закон має дотримуватися, а коли пускаєш свиню під стіл, звісно, що вона захоче і далі лізти.
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15.03.2022 15:33 Відповісти
если бы тогда ввели такие же санкции за крым, как ввели сейчас - то не было бы ни ЛДНР, ни войны сейчас.
Так что с добрым утром, Джонсон.
Мы рады, что наконец до вас дошло...
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15.03.2022 17:36 Відповісти
Нагадайте Джонсонові, що про помилку говорив його давній попередник, сер Черчил.
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15.03.2022 15:38 Відповісти
Так же вы ******** позже скажете о том, что сейчас суки отказались закрыть небо над Украиной! Черти импотентные!
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15.03.2022 15:39 Відповісти
Кровожерливе чудовисько путлера породили батько - безхребетна обама і мати - продажна меркельша.
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15.03.2022 15:40 Відповісти
Думайте не за минуло, а за сьогодення! Та зараз, не повторюйте минулі помилки...
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15.03.2022 15:43 Відповісти
Борис, надо договаривать . . .

"Запад тогда сделал ужасную ошибку" . . . ", но теперь настало время эту ошибку исправить"
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15.03.2022 15:56 Відповісти
це була Свідома помилка, яка була зроблена Навмисно
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15.03.2022 15:58 Відповісти
Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
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15.03.2022 16:11 Відповісти
Хорошо его прозрение …только сколько человеческих жизней оно стоило и стоит…
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15.03.2022 16:13 Відповісти
Идиоты. Вы еще в 2008 году с Грузией ошибку сделали, а не только с Крымом.
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15.03.2022 16:13 Відповісти
запад повёлся за двумя мировыми лидерами-МЕРКЕЛЬ и ОБАМА,которые ПО ЛИЧНЫМ мотивам решили не втягиваться в конфликт.У обоих "на носу" были выборы.Кроме того уже было подозрение.что НАТО по-настоящему не готово к войне с достаточно сильным противником.Не готово не столько технически.сколько морально и организационно.Огромные деньги,траченные впустую на картинные "учения".цель которых -запугать потенциального агрессора,растаскивались по военным компаниям и организациям.хорошо оплачиваемые вакансии-вот и всё,что могло предоставить НАТО. естественно,в москве это хорошо проанализировали,подогрели Меркель и 2предостерегли" Обаму.А заодно Путин 2прощупал" НАТО на кавказе и бл. Востоке,закрепив опыт в Лат. Америке.Поняв.что НАТО беззубо и мировые лидеры побоятся взять ответственность вмешиваться в воен. конфликт,они спокойно вошли в Крым.К этому времени Меркель и другие европейские лидеры убедили временную власть в украине,чтобы те не оказывали военного сопротивления.а Крым.мол.вернётся сам.потому как Россия "захлебнётся санкциями и отдаст сама крым".Естественно.громкие санкции так и не ввелись и евролидеры просто отвернулись спиной от пострадавшей Украины.предпочитая "воевать дипломатически" (читай.просто трепаться на ассамблеях и сесссиях)
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15.03.2022 16:18 Відповісти
Бо тоді обама-імпотент не знав взагалі, що робити, ну і Меркельша - вірна **** *****.
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15.03.2022 17:44 Відповісти
Меркель тра судити так само як пуйла і його кліку.
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15.03.2022 17:57 Відповісти
 
 