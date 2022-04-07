"Захід тоді зробив жахливу помилку", - Джонсон про реакцію на окупацію Криму
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Премєр-міністр Великої Британії розкритикував реакцію світової спільноти на окупацію Росією Криму 2014 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коменті Telegraph.
"Захід тоді зробив жахливу помилку. Лідер РФ скоїв акт насильницької агресії та відібрав значну частину території суверенної держави - і ми дали йому залишитися з цими здобутками. Ми думали, що можемо якось повернутися до нормального стану справ", - заявив Джонсон.
Він наголосив, після цього торгівля з РФ не лише тривала, а й посилювалася, а європейські країни стали ще більш залежними від російського газу.
"І коли Путін вирішив почати свою жорстоку війну проти України, він знав, що світу буде дуже важко покарати його - він знав, що створив цю залежність. Тому він дозволяє собі бомбардувати пологові будинки, відчуває, що може невибірково обстрілювати родини, що втікають від війни", - підкреслив Джонсон.
Британський прем'єр звернув увагу на те, що "бомби падають, а ціни на нафту й газ злітають ще вище" - що означає "ще менше грошей у вашій кишені і ще більше - у Путіна".
"Так не може тривати. Світ не може постійно жити в такому шантажі. І доки Захід буде економічно залежним від Путіна, він може і буде використовувати цю залежність. Тому ця залежність повинна припинитися - і вона припиниться", - констатував Джонсон.
За його словами, великі запаси енергоресурсів Росії одночасно є і силою, і слабкістю Путіна, оскільки "більше він нічого не має" того, що можна було б успішно експортувати, і якщо РФ залишити без прибутків від продажу нафти й газу, це створить для неї значні проблеми.
"США вже оголосили ембарго на імпорт російської нафти. Британія зробить це саме. ЄС домовився відмовитись від російських енергоресурсів якнайшвидше. І ми будемо максимально співпрацювати з ними та усіма прихильниками вільного світу, щоб діяти спільно і спростити цей перехід для всіх нас", - заявив Джонсон.
Він додав, що основою стратегії мають стати відновлювані джерела енергії.
"Британія планує презентувати Стратегію британської енергобезпеки пізніше цього місяця - щоб зробити Британію "більш самодостатньою та незалежною від примх таких задирак як Путін", - резюмував Джонсон.
Будь ласка, зачекайте...
Вырастили, выкормили фюрера 2.0
Бачили очі, що купували, а тепер жеріть, хоч повилазьте! А Україна вистоїть. І переможе!
Все буде Україна!
та лугандону
та припинити годувати агресора
та перекрити перший північний поток...
небо закрити...
кароч, пять тьісяч вьодєр і ключік у нас в карманє
Борис - великий політик, тільки сильна людина може визнавати таки серьозні помилки і робити з цього висновки. Браво, Борис Джонсон!
Как вы прокомментируете упавший беспилотник в Хорватии, мирно пролетевший через страны НАТО?? И в польшу еще что-то залетело недавно. И все молчат...А конченая венгрия, которая не дает пройти оружию к Украине??
В странах НАТО большие проблемы между собой как я вижу, и пока они будут думать, отвечать например, на "провокацию" в Латии или нет, за это время русские могут только пепел от нее оставить.
Легче вам от этого будет?
В странах НАТО проблемы вежду собой. Разве? В Украине тоже гризлись между фракциями в Раде. И где всё это сейчас? Нигде ибо война. Вот так и в НАТО. Да, была некая грызня межде Брюселлем и Варшавом. Ибо Дуда упертый в лоб а бюрократы - они такие. Переживём и это. Меркель, слава Богу, уже в отставке и остальные ярые путинофилы типа Шредера тоже. Венгрия вобщем-то особый случай. Там сейчас у руля Орбан, который такой восходящий недоЛукашенко. Росатом в Венгрии сейчас строит АЭС и газ/нефть только из России поставляется. Наверное поставки из алтернативных источников плохо организованы и если сразу отказатся от российских, будет жуткий трындец. И Орбан, как Лукашенко, не может признать что не прав. С прошлого года у венгров нарисовалась такая ничего оппозиция. Посмотрим, что будет.
Чтобы оставить пепел из Латвии, её ещё надо закидать ядерными бомбами. Уверен что у России столько действующих ядерных бомб/ракет просто не имеется в наличии. То что орки может сравнить с землёй пару городов, вполне уверен. Но это мало что изменит. Причём тогда они буквально убёт почти всю свою пятую колонну, что не может не радовать. А остальной вате очень не проздоровается. Ватные нахалы с своими выходками за последние 20 лет у нас уже поперёк горла стоит. Про остальное не очень сомневаюсь. Если руссофашисты тут залезет, их быстро перемешает с землёй. Частичный уход Псковской дивизии к Кобзону на концерт в последние дни это ещё облегчает.
каждый день - разрушенные дома и города! и миллионы новых беженцев!!
НАТО активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны
Похоже там будет всё что нужно с надбавкой Это хорошо что не упомянули точно что. Оркам не надо знать с чем их будет сбивать. И потому что в верхах ЕС похоже забили первое правило ведения войны - не болтай.
я не хочу ні в ЄС ні в НАТО.
я хочу жити на своїй рідній укріїнській землі.
так - зараз війна, так треба вижити.
Хватить скиглити - ніхто за Україну це не вирішить, максимум - дадуть гроші і зброю.
Друге - що таке НАТО - вас як члена нато будуть втягувати у вирішення різних конфліктів по всьому світу - ви хочете своїх чоловіків,дітей і т.п. відправляти в Сирію чи інші гарячі точки з-за НАТО?
НАТО і ЄС - просто сцикуни, хоча техніку і зброю мають.
А той хто має, знає і нічого не робить - такий самий відповідальний у морі крові дітей, жінок, народу, бо бачив і ніц не зробив. Хоч біженців взяли.
Бо із вторгнення до Криму і до тепер ЄС, ОБСЄ, ООН дуже стурбовані і не більше.
Треба було ще за Криму дати по зубах - тоді б і не лізли, бо знали б що на чужу землю свою ногу ставити не можна і тепер би не було стільки лиха і крові.
Закон має дотримуватися, а коли пускаєш свиню під стіл, звісно, що вона захоче і далі лізти.
Так что с добрым утром, Джонсон.
Мы рады, что наконец до вас дошло...
"Запад тогда сделал ужасную ошибку" . . . ", но теперь настало время эту ошибку исправить"
Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні
Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.