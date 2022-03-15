"Запад тогда совершил ужасную ошибку", - Джонсон о реакции на оккупацию Крыма
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Великобритании раскритиковал реакцию мирового сообщества на аннексию Россией Крыма в 2014 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии Telegraph.
"Мероприятие тогда совершило ужасную ошибку. Лидер РФ совершил акт насильственной агрессии и отобрал значительную часть территории суверенного государства - и мы дали ему остаться с этими достижениями. Мы думали, что можем как-то вернуться в нормальное положение дел", - заявил Джонсон.
Он подчеркнул, что после этого торговля с РФ не только продолжалась, но и усиливалась, а европейские страны стали еще более зависимы от российского газа.
"И когда Путин решил начать свою жестокую войну против Украины, он знал, что миру будет очень трудно наказать его - он знал, что создал эту зависимость. Поэтому он позволяет себе бомбить роддома, чувствует, что может неизбирательно обстреливать убегающие от семьи войны", - подчеркнул Джонсон.
Британский премьер обратил внимание на то, что "бомбы падают, а цены на нефть и газ взлетают еще выше" - что означает "еще меньше денег в вашем кармане и еще больше - у Путина".
"Так не может продолжаться. Мир не может постоянно жить в таком шантаже. И пока Запад будет экономически зависим от Путина, он может и будет использовать эту зависимость. Поэтому эта зависимость должна прекратиться – и она прекратится", – констатировал Джонсон.
По его словам, большие запасы энергоресурсов России одновременно являются и силой, и слабостью Путина, поскольку "больше у него ничего нет" того, что можно было бы успешно экспортировать, и если РФ оставить без доходов от продажи нефти и газа, это создаст для нее значительные проблемы.
"США уже объявили эмбарго на импорт российской нефти. Британия сделает это самое. ЕС договорился отказаться от российских энергоресурсов как можно быстрее. И мы будем максимально сотрудничать с ними и всеми сторонниками свободного мира, чтобы действовать сообща и упростить этот переход для всех нас", - заявил Джонсон.
Он добавил, что основой стратегии должны стать возобновляемые источники энергии.
"Британия планирует презентовать Стратегию британской энергобезопасности позже этого месяца - чтобы сделать Британию "более самодостаточной и независимой от прихотей таких заусенцев как Путин", - резюмировал Джонсон.
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Вырастили, выкормили фюрера 2.0
Бачили очі, що купували, а тепер жеріть, хоч повилазьте! А Україна вистоїть. І переможе!
Все буде Україна!
та лугандону
та припинити годувати агресора
та перекрити перший північний поток...
небо закрити...
кароч, пять тьісяч вьодєр і ключік у нас в карманє
Борис - великий політик, тільки сильна людина може визнавати таки серьозні помилки і робити з цього висновки. Браво, Борис Джонсон!
Как вы прокомментируете упавший беспилотник в Хорватии, мирно пролетевший через страны НАТО?? И в польшу еще что-то залетело недавно. И все молчат...А конченая венгрия, которая не дает пройти оружию к Украине??
В странах НАТО большие проблемы между собой как я вижу, и пока они будут думать, отвечать например, на "провокацию" в Латии или нет, за это время русские могут только пепел от нее оставить.
Легче вам от этого будет?
В странах НАТО проблемы вежду собой. Разве? В Украине тоже гризлись между фракциями в Раде. И где всё это сейчас? Нигде ибо война. Вот так и в НАТО. Да, была некая грызня межде Брюселлем и Варшавом. Ибо Дуда упертый в лоб а бюрократы - они такие. Переживём и это. Меркель, слава Богу, уже в отставке и остальные ярые путинофилы типа Шредера тоже. Венгрия вобщем-то особый случай. Там сейчас у руля Орбан, который такой восходящий недоЛукашенко. Росатом в Венгрии сейчас строит АЭС и газ/нефть только из России поставляется. Наверное поставки из алтернативных источников плохо организованы и если сразу отказатся от российских, будет жуткий трындец. И Орбан, как Лукашенко, не может признать что не прав. С прошлого года у венгров нарисовалась такая ничего оппозиция. Посмотрим, что будет.
Чтобы оставить пепел из Латвии, её ещё надо закидать ядерными бомбами. Уверен что у России столько действующих ядерных бомб/ракет просто не имеется в наличии. То что орки может сравнить с землёй пару городов, вполне уверен. Но это мало что изменит. Причём тогда они буквально убёт почти всю свою пятую колонну, что не может не радовать. А остальной вате очень не проздоровается. Ватные нахалы с своими выходками за последние 20 лет у нас уже поперёк горла стоит. Про остальное не очень сомневаюсь. Если руссофашисты тут залезет, их быстро перемешает с землёй. Частичный уход Псковской дивизии к Кобзону на концерт в последние дни это ещё облегчает.
каждый день - разрушенные дома и города! и миллионы новых беженцев!!
НАТО активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны
Похоже там будет всё что нужно с надбавкой Это хорошо что не упомянули точно что. Оркам не надо знать с чем их будет сбивать. И потому что в верхах ЕС похоже забили первое правило ведения войны - не болтай.
я не хочу ні в ЄС ні в НАТО.
я хочу жити на своїй рідній укріїнській землі.
так - зараз війна, так треба вижити.
Хватить скиглити - ніхто за Україну це не вирішить, максимум - дадуть гроші і зброю.
Друге - що таке НАТО - вас як члена нато будуть втягувати у вирішення різних конфліктів по всьому світу - ви хочете своїх чоловіків,дітей і т.п. відправляти в Сирію чи інші гарячі точки з-за НАТО?
НАТО і ЄС - просто сцикуни, хоча техніку і зброю мають.
А той хто має, знає і нічого не робить - такий самий відповідальний у морі крові дітей, жінок, народу, бо бачив і ніц не зробив. Хоч біженців взяли.
Бо із вторгнення до Криму і до тепер ЄС, ОБСЄ, ООН дуже стурбовані і не більше.
Треба було ще за Криму дати по зубах - тоді б і не лізли, бо знали б що на чужу землю свою ногу ставити не можна і тепер би не було стільки лиха і крові.
Закон має дотримуватися, а коли пускаєш свиню під стіл, звісно, що вона захоче і далі лізти.
Так что с добрым утром, Джонсон.
Мы рады, что наконец до вас дошло...
"Запад тогда сделал ужасную ошибку" . . . ", но теперь настало время эту ошибку исправить"
Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні
Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.