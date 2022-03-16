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"Путін - терорист №1", - хакери зламали сайти арбітражних судів РФ. СКРІНШОТ
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Хакери атакували сайти арбітражних судів в різних російських регіонах та розмістили на головних сторінках заклики до імпічменту президента РФ Володимира Путіна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
Тепер на сайтах опубліковані заклики до імпічменту Путіна та звільнення всіх політв’язнів.
Атаки зазнали сайти арбітражних судів Приморського, Красноярського та Хабаровського краю, Новосибірської й Курської областей, Москви та п’яти регіонів Уральського федерального округу. Всі вони розташовані на єдиній московській платформі.
Сайти судів загальної юрисдикції в Росії на іншій платформі, тож вони ще поки працюють.
Топ коментарі
+20 jklpqrs
показати весь коментар16.03.2022 09:15
+13 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар16.03.2022 09:15
+12 экзорцист
показати весь коментар16.03.2022 09:22
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https://ria-m.tv/news/280447/nasiloval_jenschin_i_rukovodil_ubiystvami_v_seti_pokazali_komandira_rf_kotoryiy_oruduet_na_kievschine.html
СОБИРАЙТЕ ООН И ВЫГОНЯЙТЕ РАШУ
-І єто правильно!!
Сейчас он возродился в России!
Всему Миру опять нужно объединить свои армии, чтобы дать жару нацистам!