УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10749 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
21 945 17
Росія (47286) хакер (833)

"Путін - терорист №1", - хакери зламали сайти арбітражних судів РФ. СКРІНШОТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Хакери атакували сайти арбітражних судів в різних російських регіонах та розмістили на головних сторінках заклики до імпічменту президента РФ Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Тепер на сайтах опубліковані заклики до імпічменту Путіна та звільнення всіх політв’язнів.

Атаки зазнали сайти арбітражних судів Приморського, Красноярського та Хабаровського краю, Новосибірської й Курської областей, Москви та п’яти регіонів Уральського федерального округу. Всі вони розташовані на єдиній московській платформі.

Сайти судів загальної юрисдикції в Росії на іншій платформі, тож вони ще поки працюють.

Читайте: Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду

Путін - терорист №1, - хакери зламали сайти арбітражних судів РФ 01

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+20
Это интересно, но бесполезно. Ломайте в России все, что связано с транспортом.
показати весь коментар
16.03.2022 09:15
+13
ХУТИН ТЕРРОРИСТ И НАСИЛЬНИК
показати весь коментар
16.03.2022 09:15
+12
Маскалі - не люди. Ніколи ними не були і вже не будуть. Це дегенеративне відгалудження голомозих.
показати весь коментар
16.03.2022 09:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это интересно, но бесполезно. Ломайте в России все, что связано с транспортом.
показати весь коментар
16.03.2022 09:15 Відповісти
ХУТИН ТЕРРОРИСТ И НАСИЛЬНИК
показати весь коментар
16.03.2022 09:15 Відповісти
На захваченных территориях насилуют женщин
https://ria-m.tv/news/280447/nasiloval_jenschin_i_rukovodil_ubiystvami_v_seti_pokazali_komandira_rf_kotoryiy_oruduet_na_kievschine.html

СОБИРАЙТЕ ООН И ВЫГОНЯЙТЕ РАШУ
показати весь коментар
16.03.2022 09:16 Відповісти
Маскалі - не люди. Ніколи ними не були і вже не будуть. Це дегенеративне відгалудження голомозих.
показати весь коментар
16.03.2022 09:22 Відповісти
надо было на писать, русня - ********* а хутин ***** №1 у хутина очко как ведро
показати весь коментар
16.03.2022 11:09 Відповісти
Как Бен Ладен когда-то.
показати весь коментар
16.03.2022 09:16 Відповісти
Як казав Горбачьов:
-І єто правильно!!
показати весь коментар
16.03.2022 09:16 Відповісти
Якщо то касабські...то холодильник починає перемагати *********** телевізор.
показати весь коментар
16.03.2022 09:18 Відповісти
Треба зламати їхні телеканали. Увімкнути правдивий репортаж.
показати весь коментар
16.03.2022 09:18 Відповісти
скажуть це постановка, це неправда, це спеціально переодягнулися і вбили цивільних, або мертвих в кацапську форму
показати весь коментар
16.03.2022 12:14 Відповісти
Нацизм не был побежден 9 мая 1945-го года!

Сейчас он возродился в России!

Всему Миру опять нужно объединить свои армии, чтобы дать жару нацистам!
показати весь коментар
16.03.2022 09:18 Відповісти
нацизм, якраз був переможений і засуджений, але інша справа з фашизмом.... Україна внесла величезний вклад у знесення нацизму і сьогодні ЗНОВУ УКРАЇНА рятує світ, тільки вже від фашизму!
показати весь коментар
16.03.2022 09:43 Відповісти
Для нього зараз окрема назва - рашизм.
показати весь коментар
16.03.2022 11:17 Відповісти
Я надеюсь, это увидит, каждый руский
показати весь коментар
16.03.2022 09:20 Відповісти
А толку?? 150млн зомби
показати весь коментар
16.03.2022 10:21 Відповісти
Кадырова не хватает
показати весь коментар
16.03.2022 09:21 Відповісти
Гарний банер, таких не вистачало у 2014 мі після анексії Криму.
показати весь коментар
16.03.2022 11:30 Відповісти
 
 