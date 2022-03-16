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Міжнародну олімпіаду з шахів перенесли з Росії в Індію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міжнародну олімпіаду з шахів перенесли з Росії в Індію

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) змінила місце проведення Всесвітньої шахової олімпіади 2022 року. Замість Росії змагання будуть в Індії.

Відповідна заява опублікована на сайті федерації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Через реакцію ФІДЕ на війну в Україні 44-та Олімпіада, яка мала відбутися в москві та Ханти-Мансійську, була перенесена з росії", - йдеться у повідомленні.

Всесвітня шахова олімпіада 2022 року буде проведена в Ченнаї, столиці індійського штату Таміл-Наду, яке за кількістю населення є четвертим містом Індії.

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Напередодні президент Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадій Дворкович засудив війну, яку російська федерація розв'язала проти України та повідомив про дискваліфікацію шахістів росії та білорусі - поки не закінчиться війна і українські гравці не повернуться до шахів.

Автор: Ольга Лузан
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Міжнародним шахістам стало соромно, коли побачили, який з пуцина "многоходовочник" і вони зрозуміли, що шахи і кацапія - речі взаємно протилежні. Не вміти порахувати наступний хід - це аньба для людини, яка цікавиться шахами.
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16.03.2022 09:22 Відповісти
поки що ні.

цікаво,як у Індії будуть уживатись кацапські і наші шахісти...

хоча і у 2015

Минфин США расширил в среду санкции по Сирии - в список попали, в частности, банк "Русский финансовый альянс" и президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.

Санкции накладываются за контакты с сирийским правительством
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16.03.2022 09:26 Відповісти
Які ще оркам шахи'? Хай організовують чемпіонат з гри в "чапаєва"
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16.03.2022 09:27 Відповісти
В лапті краще...
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16.03.2022 09:32 Відповісти
відтепер там будуть проводитись лише чемпіонати не з шахів, а з "нахів"...
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16.03.2022 09:46 Відповісти
Дискваліфікація мордорців має бути не до закінчення війни, а до виводу військ мордора з усієї України.
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16.03.2022 09:43 Відповісти
Шах и Мат!!!
Все Буде Україна
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16.03.2022 09:44 Відповісти
Москву переименуют в Нью-Васюки.
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16.03.2022 09:48 Відповісти
 
 