Російські окупанти мінують сільгоспземлі, - МВС

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що в низці регіонів України є загроза мінувань російськими окупантами сільськогосподарських угідь.

Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Насправді, на жаль, є величезна загроза також і в низці регіонів сільському господарству, тому що мінуються не тільки промислові об’єкти, не тільки інфраструктурні об’єкти, не тільки міста, але, на жаль, сільськогосподарські угіддя", - сказав Денисенко.

За його словами, "активна фаза по розмінуванню буде справді тривати як мінімум кілька років".

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"Безумовно, такі карти ми зараз складаємо, така інформація нами збирається повністю по всіх регіонах. Перш за все там, де є зараз російські війська, причому навіть зараз збирається. І там, де вони були, а потім ми їх відкинули", - зауважив Денисенко, відповідаючи на запитання, чи складається наразі мапа мінувань російськими загарбниками українських територій.