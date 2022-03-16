Російські окупанти мінують сільгоспземлі, - МВС
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Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що в низці регіонів України є загроза мінувань російськими окупантами сільськогосподарських угідь.
Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Насправді, на жаль, є величезна загроза також і в низці регіонів сільському господарству, тому що мінуються не тільки промислові об’єкти, не тільки інфраструктурні об’єкти, не тільки міста, але, на жаль, сільськогосподарські угіддя", - сказав Денисенко.
За його словами, "активна фаза по розмінуванню буде справді тривати як мінімум кілька років".
"Безумовно, такі карти ми зараз складаємо, така інформація нами збирається повністю по всіх регіонах. Перш за все там, де є зараз російські війська, причому навіть зараз збирається. І там, де вони були, а потім ми їх відкинули", - зауважив Денисенко, відповідаючи на запитання, чи складається наразі мапа мінувань російськими загарбниками українських територій.
Будь ласка, зачекайте...
Але для кацапа насрати якомога більшу купу лайна, - то святе.
@PashkoPolice
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7 ч
Збройні Сили України захопили найновішу командно-штабну машину російської армії - Р-149МА1. Це є Мегатрофей! З цінною інформацією.
2 hrs ·
Хочу попередити окремих персонажів, які можуть мати плани щодо територіальних поступок Терористичній Федерації.
По-перше, міжнародний договір з територіальних питань підлягає ратифікації Верховною Радою України. Без ратифікації він не набере чинності.
По-друге, укладення міжнародного договору, що суперечить Основному Закону (як і надання згоди на його обов'язковість нашим парламентом), є можливими лише після внесення змін до Конституції України (частина друга статті 9 Основного Закону).
По-третє, в умовах дії воєнного стану зміни до Конституції України заборонені (частина друга статті 157 Конституції України). Так само під час воєнного стану заборонені референдуми, зокрема щодо зміни території України.
По-четверте, зміни до Конституції України забороняються, якщо вони порушують територіальну цілісність України (частина перша статті 157 Конституції України). Тобто будь-яка гіпотетична зміна території України можлива, висловлюючись простою мовою, лише в сторону збільшення.
Майте також на увазі, що понад 2/3 українських респондентів за соціологією виступають за повернення контролю Украіни над усіма без винятку територіями, визнаними міжнародним співтовариством, тобто - з АР Крим, Севастополем, Донецькою і Луганською областями. Тому можете і без мене передбачити реакцію суспільства на можливі авантюри.
І нарешті останнє. Ще раз прочитайте статтю 111 Кримінального кодексу України. Може знадобитися.
Жодні наперсточні і очевидно неконституційні ідеї з дистанційним голосуванням для парламенту і КСУ вам не допоможуть. Так само як не допоможуть ініціативи на законодавчому рівні зняти юридичну відповідальність з політиків і державних службовців. Ми ж усі знаємо, для чого ви це робите, правда?
Тому не раджу.
Навіть не намагайтеся.