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Російські окупанти мінують сільгоспземлі, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти мінують сільгоспземлі, - МВС

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що в низці регіонів України є загроза мінувань російськими окупантами сільськогосподарських угідь.

Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Насправді, на жаль, є величезна загроза також і в низці регіонів сільському господарству, тому що мінуються не тільки промислові об’єкти, не тільки інфраструктурні об’єкти, не тільки міста, але, на жаль, сільськогосподарські угіддя", - сказав Денисенко.

За його словами, "активна фаза по розмінуванню буде справді тривати як мінімум кілька років".

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"Безумовно, такі карти ми зараз складаємо, така інформація нами збирається повністю по всіх регіонах. Перш за все там, де є зараз російські війська, причому навіть зараз збирається. І там, де вони були, а потім ми їх відкинули", - зауважив Денисенко, відповідаючи на запитання, чи складається наразі мапа мінувань російськими загарбниками українських територій.
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Топ коментарі
+48
То тоді доведеться полонених орків долучати до розмінування...
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16.03.2022 09:47
+22
Есть выход. Привлекать рашапленных для разминирования. Их более чем достаточно.
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16.03.2022 09:50
+17
Pashko Volyolubuvuy


@PashkoPolice

·
7 ч



Збройні Сили України захопили найновішу командно-штабну машину російської армії - Р-149МА1. Це є Мегатрофей! З цінною інформацією.
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16.03.2022 09:50
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То тоді доведеться полонених орків долучати до розмінування...
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16.03.2022 09:47 Відповісти
Що то за нелюди
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16.03.2022 09:47 Відповісти
Замінування орками сільськогосподарських земель, - то явна ознака того, що вони вже готуються накивати п'ятами.
Але для кацапа насрати якомога більшу купу лайна, - то святе.
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16.03.2022 11:36 Відповісти
Pashko Volyolubuvuy


@PashkoPolice

·
7 ч



Збройні Сили України захопили найновішу командно-штабну машину російської армії - Р-149МА1. Це є Мегатрофей! З цінною інформацією.
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16.03.2022 09:50 Відповісти
Есть выход. Привлекать рашапленных для разминирования. Их более чем достаточно.
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16.03.2022 09:50 Відповісти
Орків по полях ганять , іх же ногами і розмінування проводить
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16.03.2022 09:52 Відповісти
Есть проблема - противотанковые мины не реагируют на ноги, вес не тот.
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16.03.2022 10:54 Відповісти
Їх як на поле виведуть, в штанях поважчають
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16.03.2022 11:03 Відповісти
а ДЕ бурятські трактарісти? Нехай орють-сіють...
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16.03.2022 11:03 Відповісти
Вот и пленые пригодится
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16.03.2022 09:53 Відповісти
Да-да..Давно об этом хотел спросить : а ВСУ минировало предполагаемые направления атак вс рф... или полным ходом перставало с трелять ?
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16.03.2022 09:56 Відповісти
К сожалению...не заминирован был даже Чонгар, хотя это было очевидно, что там должен был быть заминирован каждый метр...
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16.03.2022 12:45 Відповісти
Полонені є? Чим не протимінні тральщики??
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16.03.2022 10:02 Відповісти
"Попытки политиков начать объединение народов на славянской основе - славянизации - обречены на провал, «поскольку главный составляющий компонент славянизации - украинцы - никогда не смирятся с русификацией и русизмом". Джохар Дудаев.
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16.03.2022 10:09 Відповісти
Є в нас полонені. Хай розміновують.
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16.03.2022 10:11 Відповісти
своїми ногами
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16.03.2022 11:00 Відповісти
а ДЕ бурятські трактарісти? Нехай орють-сіють...
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16.03.2022 10:59 Відповісти
Andriy Magera

2 hrs ·

Хочу попередити окремих персонажів, які можуть мати плани щодо територіальних поступок Терористичній Федерації.

По-перше, міжнародний договір з територіальних питань підлягає ратифікації Верховною Радою України. Без ратифікації він не набере чинності.

По-друге, укладення міжнародного договору, що суперечить Основному Закону (як і надання згоди на його обов'язковість нашим парламентом), є можливими лише після внесення змін до Конституції України (частина друга статті 9 Основного Закону).

По-третє, в умовах дії воєнного стану зміни до Конституції України заборонені (частина друга статті 157 Конституції України). Так само під час воєнного стану заборонені референдуми, зокрема щодо зміни території України.

По-четверте, зміни до Конституції України забороняються, якщо вони порушують територіальну цілісність України (частина перша статті 157 Конституції України). Тобто будь-яка гіпотетична зміна території України можлива, висловлюючись простою мовою, лише в сторону збільшення.

Майте також на увазі, що понад 2/3 українських респондентів за соціологією виступають за повернення контролю Украіни над усіма без винятку територіями, визнаними міжнародним співтовариством, тобто - з АР Крим, Севастополем, Донецькою і Луганською областями. Тому можете і без мене передбачити реакцію суспільства на можливі авантюри.

І нарешті останнє. Ще раз прочитайте статтю 111 Кримінального кодексу України. Може знадобитися.
Жодні наперсточні і очевидно неконституційні ідеї з дистанційним голосуванням для парламенту і КСУ вам не допоможуть. Так само як не допоможуть ініціативи на законодавчому рівні зняти юридичну відповідальність з політиків і державних службовців. Ми ж усі знаємо, для чого ви це робите, правда?

Тому не раджу.
Навіть не намагайтеся.
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16.03.2022 11:34 Відповісти
 
 