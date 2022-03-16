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Российские оккупанты минируют сельхозземли, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты минируют сельхозземли, - МВД

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что в ряде регионов Украины есть угроза минирований российскими оккупантами сельскохозяйственных угодий.

Об этом он сказал в эфире единого телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле, к сожалению, есть огромная угроза также и в ряде регионов сельскому хозяйству, поскольку минируются не только промышленные объекты, не только инфраструктурные объекты, не только города, но, к сожалению, сельскохозяйственные угодья", - сказал Денисенко. .

По его словам, "активная фаза по разминированию будет действительно длиться как минимум несколько лет".

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"Безусловно, такие карты мы сейчас составляем, такая информация собирается полностью по всем регионам. Прежде всего там, где сейчас есть российские войска, причем даже сейчас собирается. И там, где они были, а потом мы их отбросили", - заметил Денисенко, отвечая на вопрос, составляется ли в настоящее время карта минирований российскими захватчиками украинских территорий.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+48
То тоді доведеться полонених орків долучати до розмінування...
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16.03.2022 09:47
+22
Есть выход. Привлекать рашапленных для разминирования. Их более чем достаточно.
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16.03.2022 09:50
+17
Pashko Volyolubuvuy


@PashkoPolice

·
7 ч



Збройні Сили України захопили найновішу командно-штабну машину російської армії - Р-149МА1. Це є Мегатрофей! З цінною інформацією.
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16.03.2022 09:50
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То тоді доведеться полонених орків долучати до розмінування...
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16.03.2022 09:47 Ответить
Що то за нелюди
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16.03.2022 09:47 Ответить
Замінування орками сільськогосподарських земель, - то явна ознака того, що вони вже готуються накивати п'ятами.
Але для кацапа насрати якомога більшу купу лайна, - то святе.
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16.03.2022 11:36 Ответить
Pashko Volyolubuvuy


@PashkoPolice

·
7 ч



Збройні Сили України захопили найновішу командно-штабну машину російської армії - Р-149МА1. Це є Мегатрофей! З цінною інформацією.
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16.03.2022 09:50 Ответить
Есть выход. Привлекать рашапленных для разминирования. Их более чем достаточно.
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16.03.2022 09:50 Ответить
Орків по полях ганять , іх же ногами і розмінування проводить
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16.03.2022 09:52 Ответить
Есть проблема - противотанковые мины не реагируют на ноги, вес не тот.
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16.03.2022 10:54 Ответить
Їх як на поле виведуть, в штанях поважчають
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16.03.2022 11:03 Ответить
а ДЕ бурятські трактарісти? Нехай орють-сіють...
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16.03.2022 11:03 Ответить
Вот и пленые пригодится
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16.03.2022 09:53 Ответить
Да-да..Давно об этом хотел спросить : а ВСУ минировало предполагаемые направления атак вс рф... или полным ходом перставало с трелять ?
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16.03.2022 09:56 Ответить
К сожалению...не заминирован был даже Чонгар, хотя это было очевидно, что там должен был быть заминирован каждый метр...
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16.03.2022 12:45 Ответить
Полонені є? Чим не протимінні тральщики??
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16.03.2022 10:02 Ответить
"Попытки политиков начать объединение народов на славянской основе - славянизации - обречены на провал, «поскольку главный составляющий компонент славянизации - украинцы - никогда не смирятся с русификацией и русизмом". Джохар Дудаев.
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16.03.2022 10:09 Ответить
Є в нас полонені. Хай розміновують.
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16.03.2022 10:11 Ответить
своїми ногами
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16.03.2022 11:00 Ответить
а ДЕ бурятські трактарісти? Нехай орють-сіють...
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16.03.2022 10:59 Ответить
Andriy Magera

2 hrs ·

Хочу попередити окремих персонажів, які можуть мати плани щодо територіальних поступок Терористичній Федерації.

По-перше, міжнародний договір з територіальних питань підлягає ратифікації Верховною Радою України. Без ратифікації він не набере чинності.

По-друге, укладення міжнародного договору, що суперечить Основному Закону (як і надання згоди на його обов'язковість нашим парламентом), є можливими лише після внесення змін до Конституції України (частина друга статті 9 Основного Закону).

По-третє, в умовах дії воєнного стану зміни до Конституції України заборонені (частина друга статті 157 Конституції України). Так само під час воєнного стану заборонені референдуми, зокрема щодо зміни території України.

По-четверте, зміни до Конституції України забороняються, якщо вони порушують територіальну цілісність України (частина перша статті 157 Конституції України). Тобто будь-яка гіпотетична зміна території України можлива, висловлюючись простою мовою, лише в сторону збільшення.

Майте також на увазі, що понад 2/3 українських респондентів за соціологією виступають за повернення контролю Украіни над усіма без винятку територіями, визнаними міжнародним співтовариством, тобто - з АР Крим, Севастополем, Донецькою і Луганською областями. Тому можете і без мене передбачити реакцію суспільства на можливі авантюри.

І нарешті останнє. Ще раз прочитайте статтю 111 Кримінального кодексу України. Може знадобитися.
Жодні наперсточні і очевидно неконституційні ідеї з дистанційним голосуванням для парламенту і КСУ вам не допоможуть. Так само як не допоможуть ініціативи на законодавчому рівні зняти юридичну відповідальність з політиків і державних службовців. Ми ж усі знаємо, для чого ви це робите, правда?

Тому не раджу.
Навіть не намагайтеся.
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16.03.2022 11:34 Ответить
 
 