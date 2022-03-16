Российские оккупанты минируют сельхозземли, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что в ряде регионов Украины есть угроза минирований российскими оккупантами сельскохозяйственных угодий.
Об этом он сказал в эфире единого телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На самом деле, к сожалению, есть огромная угроза также и в ряде регионов сельскому хозяйству, поскольку минируются не только промышленные объекты, не только инфраструктурные объекты, не только города, но, к сожалению, сельскохозяйственные угодья", - сказал Денисенко. .
По его словам, "активная фаза по разминированию будет действительно длиться как минимум несколько лет".
"Безусловно, такие карты мы сейчас составляем, такая информация собирается полностью по всем регионам. Прежде всего там, где сейчас есть российские войска, причем даже сейчас собирается. И там, где они были, а потом мы их отбросили", - заметил Денисенко, отвечая на вопрос, составляется ли в настоящее время карта минирований российскими захватчиками украинских территорий.
Пожалуйста, подождите...
Але для кацапа насрати якомога більшу купу лайна, - то святе.
@PashkoPolice
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7 ч
Збройні Сили України захопили найновішу командно-штабну машину російської армії - Р-149МА1. Це є Мегатрофей! З цінною інформацією.
2 hrs ·
Хочу попередити окремих персонажів, які можуть мати плани щодо територіальних поступок Терористичній Федерації.
По-перше, міжнародний договір з територіальних питань підлягає ратифікації Верховною Радою України. Без ратифікації він не набере чинності.
По-друге, укладення міжнародного договору, що суперечить Основному Закону (як і надання згоди на його обов'язковість нашим парламентом), є можливими лише після внесення змін до Конституції України (частина друга статті 9 Основного Закону).
По-третє, в умовах дії воєнного стану зміни до Конституції України заборонені (частина друга статті 157 Конституції України). Так само під час воєнного стану заборонені референдуми, зокрема щодо зміни території України.
По-четверте, зміни до Конституції України забороняються, якщо вони порушують територіальну цілісність України (частина перша статті 157 Конституції України). Тобто будь-яка гіпотетична зміна території України можлива, висловлюючись простою мовою, лише в сторону збільшення.
Майте також на увазі, що понад 2/3 українських респондентів за соціологією виступають за повернення контролю Украіни над усіма без винятку територіями, визнаними міжнародним співтовариством, тобто - з АР Крим, Севастополем, Донецькою і Луганською областями. Тому можете і без мене передбачити реакцію суспільства на можливі авантюри.
І нарешті останнє. Ще раз прочитайте статтю 111 Кримінального кодексу України. Може знадобитися.
Жодні наперсточні і очевидно неконституційні ідеї з дистанційним голосуванням для парламенту і КСУ вам не допоможуть. Так само як не допоможуть ініціативи на законодавчому рівні зняти юридичну відповідальність з політиків і державних службовців. Ми ж усі знаємо, для чого ви це робите, правда?
Тому не раджу.
Навіть не намагайтеся.