Российские оккупанты минируют сельхозземли, - МВД

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что в ряде регионов Украины есть угроза минирований российскими оккупантами сельскохозяйственных угодий.

Об этом он сказал в эфире единого телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле, к сожалению, есть огромная угроза также и в ряде регионов сельскому хозяйству, поскольку минируются не только промышленные объекты, не только инфраструктурные объекты, не только города, но, к сожалению, сельскохозяйственные угодья", - сказал Денисенко. .

По его словам, "активная фаза по разминированию будет действительно длиться как минимум несколько лет".

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"Безусловно, такие карты мы сейчас составляем, такая информация собирается полностью по всем регионам. Прежде всего там, где сейчас есть российские войска, причем даже сейчас собирается. И там, где они были, а потом мы их отбросили", - заметил Денисенко, отвечая на вопрос, составляется ли в настоящее время карта минирований российскими захватчиками украинских территорий.