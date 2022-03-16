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Уряд Японії позбавив Росію статусу "країни найбільшого сприяння" в торгівлі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уряд Японії позбавив Росію статусу

Японія позбавила Росію статусу нормального торгового партнера. Рішення прийнято як додатковий санкційний захід, пов'язаний із російським вторгненням в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на NHK.

Таке рішення означає, що російський імпорт у ці країни буде обкладатися вищими митами.

Президент США Джо Байден оголосив про аналогічні заходи в п'ятницю, тоді як лідери країн G7 виступили зі спільною заявою, в якій висловлено намір скасувати статус "країни найбільшого сприяння" для Росії.

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У рамках санкцій, накладених на Росію за її вторгнення в Україну, уряд Японії вже ввів обмеження на експорт напівпровідників та інших високотехнологічних товарів.
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Курилы-Наши.
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16.03.2022 11:54 Відповісти
Домо Аригато!
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16.03.2022 11:56 Відповісти
Та хай же самураї забирають свої Курили)
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16.03.2022 11:58 Відповісти
будуть тепер склади забиті балалайками та лаптями
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16.03.2022 12:00 Відповісти
якобы Матрешка из Кацапии.. НЕТ... это из Японии
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16.03.2022 12:13 Відповісти
ЛАПАТНІКІ НАВСЄГДА ВЄРНУЦЦА К ЛАПТЯМ...
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16.03.2022 12:02 Відповісти
 
 