Уряд Японії позбавив Росію статусу "країни найбільшого сприяння" в торгівлі
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Японія позбавила Росію статусу нормального торгового партнера. Рішення прийнято як додатковий санкційний захід, пов'язаний із російським вторгненням в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NHK.
Таке рішення означає, що російський імпорт у ці країни буде обкладатися вищими митами.
Президент США Джо Байден оголосив про аналогічні заходи в п'ятницю, тоді як лідери країн G7 виступили зі спільною заявою, в якій висловлено намір скасувати статус "країни найбільшого сприяння" для Росії.
У рамках санкцій, накладених на Росію за її вторгнення в Україну, уряд Японії вже ввів обмеження на експорт напівпровідників та інших високотехнологічних товарів.
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