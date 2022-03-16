Абрамович відразу після початку війни переписав свої активи на бізнес-партнера

Російський олігарх Роман Абрамович за декілька годин після початку війни проти України передав контроль над своїми активами у США, Великій Британії та Ізраїлі одному зі своїх бізнес-партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо Wall Street Journal з даних фінансових регуляторів.

Офшорна компанія Norma Investments Ltd. (Британські Віргінські острова) багато років контролювалася Абрамовичем. Проте 24 лютого, у день, коли РФ напала на Україну, його близький діловий партнер Давід Давідовіч отримав компанію у повний контроль.

Незабаром Сполучене Королівство наклало на Абрамовича санкції за звинуваченням в отриманні вигоди від путінського режиму. Декілька днів потому санкції повторив Євросоюз, що означало заморожування активів та заборону на поїздки до Британії та ЄС.

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Наближена до пана Давідовіча особа підтвердила WSJ, що він взяв організацію під свій контроль. Водночас особа зазначила, що Абрамович не був попереднім власником Norma, але не вказав, хто був.

Офшорна компанія пов’язується з Абрамовичем у багатьох публічних документах. Наприклад, у 2021 році американська біотехнологічна компанія, яку фінансує Norma, у своєму річному звіті вказала, що Norma контролюється Абрамовичем.

Документи підтверджують, що двоє чоловіків часто спільно інвестують в компанії. Давідович значиться в деяких документах як головний виконавчий директор Millhouse LLC, московської інвестиційної компанії, яку Абрамович відкрив два десятиліття тому.

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Norma Investments слугувала інструментом для венчурних інвестицій. Зокрема, Norma інвестувала в американську відновлювальну енергетику та придбала частку в британській компанії Velocys PLC, фінансувала дослідження ліків від раку та старіння американською Cleveland BioLabs Inc. (яка в звіті 2021 року теж стверджувала, що Norma контролюється Абрамовичем).

У 2015 році компанія інвестувала в ізраїльську техкомпанію Shellanoo Group, яка в заяві 2016 року повідомила, що Абрамович купив частку через компанію, що належить Norma. Власником Norma була A Corp-Trustee Ltd., довірена особа кіпрського трасту під назвою Harmony Trust Settlement. Згідно з документами власності, довірена особа також володіє лондонським особняком олігарха.

Фахівці пояснюють, що продаж активів партнерам або передача права власності членам сім’ї може бути способом принаймні тимчасово уникнути заморожування активів і зберегти непрямий контроль над активами без технічного порушення санкцій.