Окупанти викрали мера Скадовська Яковлєва та його заступника Плюха

Російські окупанти викрали мера окупованого Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва, а також його заступника Юрія Плюха.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook активіста Артема Костюченка.

"Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та Юрія Палюха. Збираємося на центральній площі о 12:00", - повідомив активіст.

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