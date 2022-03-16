Окупанти викрали мера Скадовська Яковлєва та його заступника Плюха
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Російські окупанти викрали мера окупованого Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва, а також його заступника Юрія Плюха.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook активіста Артема Костюченка.
"Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та Юрія Палюха. Збираємося на центральній площі о 12:00", - повідомив активіст.
Топ коментарі
+5 Хз Хз
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показати весь коментар16.03.2022 12:41
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Можна сейчас в каждом селе обьявить республику со своими Грицианами Таврическими и Попандопуло и что ?
Это ж не 2014 год,когда все сошло с рук ,сейчас просто рассмешат людей подобной херней