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Окупанти викрали мера Скадовська Яковлєва та його заступника Плюха

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти викрали мера Скадовська Яковлєва та його заступника Плюха

Російські окупанти викрали мера окупованого Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва, а також його заступника Юрія Плюха.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook активіста Артема Костюченка.

"Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та Юрія Палюха. Збираємося на центральній площі о 12:00", - повідомив активіст.

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Топ коментарі
+5
Явно готовятся к созданию ХНР. Скорее всего - это, а не взятие Киева, сейчас у них первостепенная задача.
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16.03.2022 12:25
+3
********** окурок насадил в ********* полное химно культ своей никчемной типа особи потворы тому воны падлюки аж ховном у Космос стреляют похищая 1-2 человек не думая что у нас вся УКРАИНА ГОВОРИТ ИМ ИДИТЕ *****.. политическая сатира идиома неологизм метафора
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16.03.2022 12:38
+3
рашкінські лоуни живуть у радянській свідомості і не розуміють, що мер це не призначений згори кат, а обраний громадою найкращий (не завжди звичайно) її представник. Який сенс його викрадати це лише збільшить спротив і ненависть до окупанта!!! 🤬
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16.03.2022 12:41
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Явно готовятся к созданию ХНР. Скорее всего - это, а не взятие Киева, сейчас у них первостепенная задача.
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16.03.2022 12:25 Відповісти
и что оно даст это ХНР.
Можна сейчас в каждом селе обьявить республику со своими Грицианами Таврическими и Попандопуло и что ?
Это ж не 2014 год,когда все сошло с рук ,сейчас просто рассмешат людей подобной херней
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16.03.2022 12:32 Відповісти
В Украине и в мире рассмешит, а в россии даст ***** рейтинг. Там ведь до сих пор верят в "угнетение русскоязычных на русских землях". Плюс возможность давать воду в Крым и сухопутный коридор с Донецком.
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16.03.2022 12:37 Відповісти
Пусть выдумывают что хотят - живем в реальности.
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16.03.2022 13:07 Відповісти
Это всё уже шито белыми нитками-не проканает
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16.03.2022 13:00 Відповісти
Они мыслят теми же шаблонами.
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16.03.2022 13:06 Відповісти
********** окурок насадил в ********* полное химно культ своей никчемной типа особи потворы тому воны падлюки аж ховном у Космос стреляют похищая 1-2 человек не думая что у нас вся УКРАИНА ГОВОРИТ ИМ ИДИТЕ *****.. политическая сатира идиома неологизм метафора
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16.03.2022 12:38 Відповісти
рашкінські лоуни живуть у радянській свідомості і не розуміють, що мер це не призначений згори кат, а обраний громадою найкращий (не завжди звичайно) її представник. Який сенс його викрадати це лише збільшить спротив і ненависть до окупанта!!! 🤬
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16.03.2022 12:41 Відповісти
Это даже не советское, это самое что ни есть имперско-царское сознание, причем еще до земской реформы.
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16.03.2022 13:04 Відповісти
ХНР- Х#Й На Рьіло росиси
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16.03.2022 12:55 Відповісти
 
 