Оккупанты похитили мэра Скадовска Яковлева и его заместителя Плюха

Российские оккупанты похитили мэра оккупированного Скадовска Александра Яковлева, а также его заместителя Юрия Плюха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook активиста Артема Костюченко.

"Только что из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха. Собираемся на центральной площади в 12:00", - сообщил активист.

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