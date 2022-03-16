Оккупанты похитили мэра Скадовска Яковлева и его заместителя Плюха
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты похитили мэра оккупированного Скадовска Александра Яковлева, а также его заместителя Юрия Плюха.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook активиста Артема Костюченко.
"Только что из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха. Собираемся на центральной площади в 12:00", - сообщил активист.
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Можна сейчас в каждом селе обьявить республику со своими Грицианами Таврическими и Попандопуло и что ?
Это ж не 2014 год,когда все сошло с рук ,сейчас просто рассмешат людей подобной херней