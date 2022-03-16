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Оккупанты похитили мэра Скадовска Яковлева и его заместителя Плюха

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты похитили мэра Скадовска Яковлева и его заместителя Плюха

Российские оккупанты похитили мэра оккупированного Скадовска Александра Яковлева, а также его заместителя Юрия Плюха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook активиста Артема Костюченко.

"Только что из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха. Собираемся на центральной площади в 12:00", - сообщил активист.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Явно готовятся к созданию ХНР. Скорее всего - это, а не взятие Киева, сейчас у них первостепенная задача.
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16.03.2022 12:25
+3
********** окурок насадил в ********* полное химно культ своей никчемной типа особи потворы тому воны падлюки аж ховном у Космос стреляют похищая 1-2 человек не думая что у нас вся УКРАИНА ГОВОРИТ ИМ ИДИТЕ *****.. политическая сатира идиома неологизм метафора
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16.03.2022 12:38
+3
рашкінські лоуни живуть у радянській свідомості і не розуміють, що мер це не призначений згори кат, а обраний громадою найкращий (не завжди звичайно) її представник. Який сенс його викрадати це лише збільшить спротив і ненависть до окупанта!!! 🤬
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16.03.2022 12:41
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Явно готовятся к созданию ХНР. Скорее всего - это, а не взятие Киева, сейчас у них первостепенная задача.
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16.03.2022 12:25 Ответить
и что оно даст это ХНР.
Можна сейчас в каждом селе обьявить республику со своими Грицианами Таврическими и Попандопуло и что ?
Это ж не 2014 год,когда все сошло с рук ,сейчас просто рассмешат людей подобной херней
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16.03.2022 12:32 Ответить
В Украине и в мире рассмешит, а в россии даст ***** рейтинг. Там ведь до сих пор верят в "угнетение русскоязычных на русских землях". Плюс возможность давать воду в Крым и сухопутный коридор с Донецком.
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16.03.2022 12:37 Ответить
Пусть выдумывают что хотят - живем в реальности.
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16.03.2022 13:07 Ответить
Это всё уже шито белыми нитками-не проканает
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16.03.2022 13:00 Ответить
Они мыслят теми же шаблонами.
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16.03.2022 13:06 Ответить
********** окурок насадил в ********* полное химно культ своей никчемной типа особи потворы тому воны падлюки аж ховном у Космос стреляют похищая 1-2 человек не думая что у нас вся УКРАИНА ГОВОРИТ ИМ ИДИТЕ *****.. политическая сатира идиома неологизм метафора
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16.03.2022 12:38 Ответить
рашкінські лоуни живуть у радянській свідомості і не розуміють, що мер це не призначений згори кат, а обраний громадою найкращий (не завжди звичайно) її представник. Який сенс його викрадати це лише збільшить спротив і ненависть до окупанта!!! 🤬
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16.03.2022 12:41 Ответить
Это даже не советское, это самое что ни есть имперско-царское сознание, причем еще до земской реформы.
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16.03.2022 13:04 Ответить
ХНР- Х#Й На Рьіло росиси
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16.03.2022 12:55 Ответить
 
 