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авто (2019) санкції (6860) АвтоВАЗ (20) подорожчання (61)

"АвтоВАЗ" відправляє своїх працівників у вимушену відпустку та підіймає ціни на автівки

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Російський "АвтоВАЗ" наполягає на тому, аби його працівники йшли у відпустку з 4 по 24 квітня. Усе це на фоні "кризи в постачанні електронних компонентів".

Інформація про це з'явилась на сайті Інтерфакс з посиланням на заяву компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Корпоративна відпустка компанії була запланована на період з 25 липня по 14 серпня, але її вирішили перенести "у зв'язку з кризою постачання електронних компонентів". АвтоВАЗ випускає автомобілі Lada та Renault. Виробничі майданчики компанії знаходяться в Тольятті та Іжевську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський "АвтоВАЗ" призупиняє виробництво автомобілів Lada через нестачу електронних компонентів

 Відомо, що з 16 березня виробник вдруге за місяць підвищив ціни на автомобілі Lada - спочатку на 15,4 %, тепер ще на 8 % у середньому.
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Топ коментарі
+17
ТІЛКИ ТОЙ ХТО НЕСПОВНА РОЗУМУ КУПУЄ ТАКЕ ЛАЙНО...
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16.03.2022 12:47
+13
Пересажуйтеся на брички,кацапи!
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16.03.2022 12:47
+10
Иосиф Пиночет


@Jose_Pinoche

·
8 ч



Русские полководцы - трупоукладчики.
Вчерашний штурм Авдеевки через полностью простреливаемую и заминированную промзону это полностью подтвердил. Если ложить по одному танковому батальону в день, то весь 1 АК закончится примерно через неделю.
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16.03.2022 12:51
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Пересажуйтеся на брички,кацапи!
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16.03.2022 12:47 Відповісти
Ничего ты не понимаешь. Самый экологичный вид транспорта, без углеводородов, плюс экологичные удобрения в придачу. Как тебе такое Илон Маск со своей сраной Теслой?
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16.03.2022 13:05 Відповісти
Круто: алюминиевые диски от Ан-12, широкая резина, машина слушается голосовых команд.
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16.03.2022 15:05 Відповісти
ТІЛКИ ТОЙ ХТО НЕСПОВНА РОЗУМУ КУПУЄ ТАКЕ ЛАЙНО...
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16.03.2022 12:47 Відповісти
Вообще надо взрывать все заводы в раше
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16.03.2022 12:48 Відповісти
АвтоВАZ говоришь?
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16.03.2022 12:50 Відповісти
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16.03.2022 12:50 Відповісти
Денег сверхнет, но вы сверхдержитесь !
За что хотите.
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16.03.2022 15:06 Відповісти
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16.03.2022 12:50 Відповісти
Надо отдохнуть. Вы очень устали. А потом, лет через 10 с новыми силами делать ведра.
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16.03.2022 12:51 Відповісти
Иосиф Пиночет


@Jose_Pinoche

·
8 ч



Русские полководцы - трупоукладчики.
Вчерашний штурм Авдеевки через полностью простреливаемую и заминированную промзону это полностью подтвердил. Если ложить по одному танковому батальону в день, то весь 1 АК закончится примерно через неделю.
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16.03.2022 12:51 Відповісти
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16.03.2022 12:52 Відповісти
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16.03.2022 13:06 Відповісти
давай автоваз, пи...дуй на..уй.
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16.03.2022 12:53 Відповісти
автоваз відійде в історію
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16.03.2022 13:02 Відповісти
Лада на вёслах - новый тренд
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16.03.2022 13:05 Відповісти
а шо ж такоє? а хдє ж імпортозамєщєние?
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16.03.2022 13:08 Відповісти
це тільки початок, а далі буде їх банкрутство
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16.03.2022 14:12 Відповісти
Ничего не понимаю. Ведь от санкций же одна польза. Разве нет?
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16.03.2022 14:38 Відповісти
Беушные тазики тоже подорожали.
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16.03.2022 15:08 Відповісти
все цапы без рабочих мест шоб остались,

распад. неуважение, изоляция!
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16.03.2022 15:51 Відповісти
 
 