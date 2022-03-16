"АвтоВАЗ" відправляє своїх працівників у вимушену відпустку та підіймає ціни на автівки

Російський "АвтоВАЗ" наполягає на тому, аби його працівники йшли у відпустку з 4 по 24 квітня. Усе це на фоні "кризи в постачанні електронних компонентів".

Інформація про це з'явилась на сайті Інтерфакс з посиланням на заяву компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Корпоративна відпустка компанії була запланована на період з 25 липня по 14 серпня, але її вирішили перенести "у зв'язку з кризою постачання електронних компонентів". АвтоВАЗ випускає автомобілі Lada та Renault. Виробничі майданчики компанії знаходяться в Тольятті та Іжевську.

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Відомо, що з 16 березня виробник вдруге за місяць підвищив ціни на автомобілі Lada - спочатку на 15,4 %, тепер ще на 8 % у середньому.