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У Харкові затримали диверсантку, яка передавала інформацію про розташування ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові затримали диверсантку, яка передавала інформацію про розташування ЗСУ

У Харківській області затримали жінку, яка передавала інформації про розташування Збройних сил України в регіоні. Їй повідомили про підозру у державній зраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури України.

За даними слідства, диверсантка в період з 25 лютого по 9 березня за допомогою месенджера передавала представнику Росії відомості про розташування військової техніки, особовий склад ЗСУ, а також про їхнє переміщення Харковом.

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Водночас вона усвідомлювала, що дані будуть використовуватися окупантами для подальших бомбардувань міста.

У порядку ст.615 КПК України їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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Топ коментарі
+32
Арестантки СИЗО Харькова , поддержите почин мужчин-сидельцев которые помогли повеситься двум мародерам!
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16.03.2022 13:15
+15
..на перегній !!!!
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16.03.2022 13:11
+15
надеюсь, в СИЗО есть джентльмены, которые помогут даме совершить квантовый скачок к Кобзону с помощью мыла, веревки и табуретика.
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16.03.2022 13:19
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На розвагу солдатам...
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16.03.2022 13:10 Відповісти
Чем такая падаль может их развлечь
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16.03.2022 13:40 Відповісти
Ти гей?
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16.03.2022 14:09 Відповісти
он в отличии от тебя брезгует такой падалью
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16.03.2022 15:54 Відповісти
Якщо брєзговать, тоді ніколи не переможемо цю гидоту, вони розуміють лише відповідь на дії...
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16.03.2022 16:26 Відповісти
Я брезгливый. А тебе все равно куда пихать? Ну ну.
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16.03.2022 17:01 Відповісти
Нє нунукай задарь, ліпше згадай молодість...)))
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16.03.2022 17:06 Відповісти
..на перегній !!!!
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16.03.2022 13:11 Відповісти
Арестантки СИЗО Харькова , поддержите почин мужчин-сидельцев которые помогли повеситься двум мародерам!
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16.03.2022 13:15 Відповісти
запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Джерело: https://censor.net/ua/n3325675
-а вона не пробувала втікати? Треба було в спину-і контрольний вголову
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16.03.2022 13:15 Відповісти
да накой их арестовывать,да еще в полосе боевых действий-задержали-два свидетеля-к стенке
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16.03.2022 13:15 Відповісти
надеюсь, в СИЗО есть джентльмены, которые помогут даме совершить квантовый скачок к Кобзону с помощью мыла, веревки и табуретика.
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16.03.2022 13:19 Відповісти
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16.03.2022 13:21 Відповісти
Дає кому треба...
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16.03.2022 15:41 Відповісти
 
 