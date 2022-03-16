У Харкові затримали диверсантку, яка передавала інформацію про розташування ЗСУ
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У Харківській області затримали жінку, яка передавала інформації про розташування Збройних сил України в регіоні. Їй повідомили про підозру у державній зраді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури України.
За даними слідства, диверсантка в період з 25 лютого по 9 березня за допомогою месенджера передавала представнику Росії відомості про розташування військової техніки, особовий склад ЗСУ, а також про їхнє переміщення Харковом.
Водночас вона усвідомлювала, що дані будуть використовуватися окупантами для подальших бомбардувань міста.
У порядку ст.615 КПК України їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Топ коментарі
+32 Leshek
показати весь коментар16.03.2022 13:15
+15 Sergii Ischenko 87a6fab1
показати весь коментар16.03.2022 13:11
+15 Smert Moskaljam
показати весь коментар16.03.2022 13:19
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-а вона не пробувала втікати? Треба було в спину-і контрольний вголову