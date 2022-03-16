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Від початку війни у Києві народилося 725 дітей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку війни у Києві народилося 725 дітей

У Києві упродовж 20 днів війни народились 725 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник

Серед новонароджених – 388 хлопчиків і 377 дівчаток, а також 12 двієнь.

"Життя продовжується. І про це свідчать хороші новини про кількість новонароджених у столичних пологових будинках. Здоров'я та мирного неба їм та їхнім батькам! Слава Україні!" – сказав він.

Попри активні бойові дії, життя в країні триває: як повідомляють у Мін’юсті, від початку війни в Україні зареєстрували 10 683 шлюби.

Також на світ з’явилися 10 767 маленьких українців.

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ЦЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗЛАМНОЇ НАЦІЇ...
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16.03.2022 13:29 Відповісти
Даже война не остановит рождения Бандеровцев. Слава Украине!
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16.03.2022 13:32 Відповісти
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16.03.2022 13:34 Відповісти
Покоління Козаків та Панночок!
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16.03.2022 13:38 Відповісти
Бідні мамочки... А
ми в 2019 страждали, що гарячу воду в пологовому не завжди дають...
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16.03.2022 13:36 Відповісти
интересно,а сколько получили имя Байрактар ? )
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16.03.2022 15:32 Відповісти
Alles Gute zum Geburtstag!
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29.05.2023 18:02 Відповісти
 
 