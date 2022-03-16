Вбивства цивільних та журналістів не залишаться без покарання, - Єврокомісія

У Європейській комісії засудили вбивство журналістів, які висвітлюють війну Росії проти України: ці злочини не залишаться безкарними.

Відповідну заяву зробив у середу у Брюсселі представник Єврокомісії Ерік Мамер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Комісія обговорила (на засіданні) ситуацію в Україні, потреби (української сторони) та реакцію на них комісії. У цьому контексті дозвольте мені ще раз засудити у найрішучіший спосіб атаки на цивільних, які відбуваються на щоденній основі, зокрема вбивства журналіста Fox News П'єра Закревського та Олександри Кувшинової вчора, буквально наступного дня після вбивства американського журналіста Брента Рено. Це злочини, які не можуть і не залишатимуться непокараними", - заявив він.

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