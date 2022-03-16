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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Вбивства цивільних та журналістів не залишаться без покарання, - Єврокомісія

Вбивства цивільних та журналістів не залишаться без покарання, - Єврокомісія

У Європейській комісії засудили вбивство журналістів, які висвітлюють війну Росії проти України: ці злочини не залишаться безкарними.

Відповідну заяву зробив у середу у Брюсселі представник Єврокомісії Ерік Мамер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Комісія обговорила (на засіданні) ситуацію в Україні, потреби (української сторони) та реакцію на них комісії. У цьому контексті дозвольте мені ще раз засудити у найрішучіший спосіб атаки на цивільних, які відбуваються на щоденній основі, зокрема вбивства журналіста Fox News П'єра Закревського та Олександри Кувшинової вчора, буквально наступного дня після вбивства американського журналіста Брента Рено. Це злочини, які не можуть і не залишатимуться непокараними", - заявив він.

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армія рф (17228) Єврокомісія (2144) росія (64946)


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Топ коментарі
+12
І що буде ?
Чергова..." азабоченость"
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16.03.2022 14:43
+8
Конечно, конечно. Как и MH 17...
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16.03.2022 14:44
+3
Випередив!
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16.03.2022 14:44
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І що буде ?
Чергова..." азабоченость"
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16.03.2022 14:43 Відповісти
Випередив!
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16.03.2022 14:44 Відповісти
Конечно, конечно. Как и MH 17...
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16.03.2022 14:44 Відповісти
Пікнік маніяків

https://twitter.com/Armia_fm/status/1502566271552008192 https://twitter.com/Armia_fm/status/1502566271552008192

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16.03.2022 14:45 Відповісти
Пук не иначе.
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16.03.2022 14:47 Відповісти
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16.03.2022 14:49 Відповісти
А то, что кацапы насилуют женщин на захваченных территориях ????
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16.03.2022 14:50 Відповісти
ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК
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16.03.2022 14:51 Відповісти
а то што???? (путин сидит на столе на кортах и говорит в глаза Евро-Озабоченнцам)
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16.03.2022 15:02 Відповісти
Піздітє, піздітє... А нам своє робити
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16.03.2022 15:21 Відповісти
Схоже, трупів трьох журналістів, співробітників іноземних ЗМІ, імпотентним стурбованцям мало. Можливо, кривизна земної поверхні і мирна мокшанська ракета, яка "заблудиться" десь біля будівлі Бундестагу, принесе деяку адекватність у відповідях Європки на війну, розв'язану рашистами
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16.03.2022 15:26 Відповісти
 
 