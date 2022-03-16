Завтра Зеленський виступить перед Бундестагом
У четвер, 17 березня, президент України Володимир Зеленський виступить перед депутатами німецького Бундестагу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бугдестагу.
Виступ Зеленського перед німецькими депутатами розпочнеться о 10: 00. При цьому судячи з графіку засідання уряду, український лідер виступатиме близько 20 хвилин.
Топ коментарі
+7 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар16.03.2022 15:45
+6 Сергей Рейнвей
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+6 Amber
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WASHINGTON, March 15 (Reuters) - The U.S. Senate on Tuesday unanimously passed a resolution condemning Russian President Vladimir Putin as a war criminal, a rare show of unity in the deeply divided Congress.
The resolution, introduced by Republican Senator Lindsey Graham and backed by senators of both parties, encouraged the International Criminal Court (ICC) in The Hague and other nations to target the Russian military in any investigation of war crimes committed during Russia's invasion of Ukraine
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Хочу обратить внимание МЗС на продуктовую проблему
30 лет европейский бизнес ( и в немецкий в том числе ‼️‼️‼️) вывозил из Украины под разными документами продукты ПО ДЕШЁВКЕ .
На этом потом зарабатывались огромные деньги .
👉👉👉И сопротивление немецких элит принятию Украины в ЕС - боязнь потерять прибыли от перекупки
ПРИМЕР - дорогой соус Хелменс делают из херсонской томатной пасты.
САХАР , подсолнечное масло , лучший в мире мёд, зерно
Сейчас цены на продукты повысятся - ПОТОМУ УЖЕ сейчас надо вводить ЭМБАРГО на торговлю этими продуктами страной оккупантом - ЧТОБЫ ОНИ НЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ НА КРОВИ
Великі автомобільні корпорації BMW та Volkswagen призупиняють роботу заводів по всій Європі. Причиною такого рішення є брак компонентів, які раніше поставлялися з України.
Йдеться про кабельні джгути - величезна частка цих компонентів автомобільна індустрія Заходу отримувала від України. Відомо, що такі деталі виготовляються на замовлення і без них укомплектувати автомобіль повністю неможливо.
- BMW та Volkswagen були змушені призупинити роботу заводів по всій Європі через агресію Росії. Через це в Україні закрилися електромонтажні заводи, - заявники представники компаній.
Так, тепер Volkswagen призупинив роботу одразу двох фабрик у Європі. Це рішення також вплинуло на підприємство Porsche у Лейпцигу. Там збирання авто зупинили до кінця наступного тижня. Аналогічна ситуація і на кількох інших заводах Volkswagen
ЭТО ТЕ КОТОРЫЕ УКРАИНУ В ЕС И НАТО НЕ ХОТЕЛИ БРАТЬ ?
ПУТИН -ЭТО ГИТЛЕР И НЕМЦЫ САМИ ЕГО ВЫРАСТИЛИ
Сеголня кацапы насилуют женщин на занятых территориях
https://ria-m.tv/news/280447/nasiloval_jenschin_i_rukovodil_ubiystvami_v_seti_pokazali_komandira_rf_kotoryiy_oruduet_na_kievschine.html
Німецькі еліти дуже бояться, що Україна переможе, а Росія розпадеться - Сергій Сумленний
https://youtu.be/gx1jxXmu9SU