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Новини Війна
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Завтра Зеленський виступить перед Бундестагом

Завтра Зеленський виступить перед Бундестагом

У четвер, 17 березня, президент України Володимир Зеленський виступить перед депутатами німецького Бундестагу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бугдестагу. 

Виступ Зеленського перед німецькими депутатами розпочнеться о 10: 00. При цьому судячи з графіку засідання уряду, український лідер виступатиме близько 20 хвилин.

Читайте також: Колишній блок Меркель вимагатиме у Бундестазі негайно надати Києву оборонне озброєння, - посол Мельник

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+7
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16.03.2022 15:45
+6
https://mykyivregion.com.ua/news/na-brovarshhini-znishhili-rosiiskogo-gvaltivnika-romanova Вбито мразь.
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16.03.2022 15:42
+6
Так , це дуже важливо знати всім , так як Бандера наш батько , а Україна - мати 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
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16.03.2022 15:49
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Пусть преведут Меркель и Зеленский посмотрит ей в глаза.
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16.03.2022 15:37 Відповісти
И плюнет.
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16.03.2022 15:45 Відповісти
Перед союзниками окупантів? Далі виступ перед мадярським гімном і сербським навозом?
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16.03.2022 15:40 Відповісти
https://mykyivregion.com.ua/news/na-brovarshhini-znishhili-rosiiskogo-gvaltivnika-romanova Вбито мразь.
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16.03.2022 15:42 Відповісти
Шкода що фото його нутрощів тільки дружині відіслали?
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16.03.2022 15:50 Відповісти
Пусть про фуры спросит, че везут через Польшу в Рашу.
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16.03.2022 15:42 Відповісти
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16.03.2022 15:46 Відповісти
Хорошо, правильно.
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16.03.2022 15:42 Відповісти
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16.03.2022 15:45 Відповісти
Так , це дуже важливо знати всім , так як Бандера наш батько , а Україна - мати 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
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16.03.2022 15:49 Відповісти
Так він кругом............особливо, коли послухаєш як орки триндять.
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16.03.2022 15:50 Відповісти
Каждый из нас - президент , каждый из нас - Бандера
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16.03.2022 15:57 Відповісти
США визнали, що "капутін" військовий злочинець, що скажуть фріци,жабоїди ,всеріяти угорські ізраїльські нафталіни разом з турецькими "друзями" ?
WASHINGTON, March 15 (Reuters) - The U.S. Senate on Tuesday unanimously passed a resolution condemning Russian President Vladimir Putin as a war criminal, a rare show of unity in the deeply divided Congress.
The resolution, introduced by Republican Senator Lindsey Graham and backed by senators of both parties, encouraged the International Criminal Court (ICC) in The Hague and other nations to target the Russian military in any investigation of war crimes committed during Russia's invasion of Ukraine
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16.03.2022 15:47 Відповісти
Зеленскому ещё раз про ЕС И НЕМЦЕВ
1

Хочу обратить внимание МЗС на продуктовую проблему
30 лет европейский бизнес ( и в немецкий в том числе ‼️‼️‼️) вывозил из Украины под разными документами продукты ПО ДЕШЁВКЕ .
На этом потом зарабатывались огромные деньги .
👉👉👉И сопротивление немецких элит принятию Украины в ЕС - боязнь потерять прибыли от перекупки
ПРИМЕР - дорогой соус Хелменс делают из херсонской томатной пасты.

САХАР , подсолнечное масло , лучший в мире мёд, зерно
Сейчас цены на продукты повысятся - ПОТОМУ УЖЕ сейчас надо вводить ЭМБАРГО на торговлю этими продуктами страной оккупантом - ЧТОБЫ ОНИ НЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ НА КРОВИ
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16.03.2022 15:47 Відповісти
2.

Великі автомобільні корпорації BMW та Volkswagen призупиняють роботу заводів по всій Європі. Причиною такого рішення є брак компонентів, які раніше поставлялися з України.

Йдеться про кабельні джгути - величезна частка цих компонентів автомобільна індустрія Заходу отримувала від України. Відомо, що такі деталі виготовляються на замовлення і без них укомплектувати автомобіль повністю неможливо.

- BMW та Volkswagen були змушені призупинити роботу заводів по всій Європі через агресію Росії. Через це в Україні закрилися електромонтажні заводи, - заявники представники компаній.

Так, тепер Volkswagen призупинив роботу одразу двох фабрик у Європі. Це рішення також вплинуло на підприємство Porsche у Лейпцигу. Там збирання авто зупинили до кінця наступного тижня. Аналогічна ситуація і на кількох інших заводах Volkswagen



ЭТО ТЕ КОТОРЫЕ УКРАИНУ В ЕС И НАТО НЕ ХОТЕЛИ БРАТЬ ?
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16.03.2022 15:49 Відповісти
3
ПУТИН -ЭТО ГИТЛЕР И НЕМЦЫ САМИ ЕГО ВЫРАСТИЛИ
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16.03.2022 15:50 Відповісти
4. УКРАИНСКАЯ АРМИЯ - ТИГРЫ. И лучше примите Украину в ЕС И НАТО завтра !!!!

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16.03.2022 15:51 Відповісти
Пусть Зеленский напомнит немцам,как они дрожали при бомбёжках городов..Ведь ещё остались живые свидетели.А сейчас Германия не хочет усилять даже санкции,когда украинцы видят такие бомбёжки городов у себя (хотя в отличие от немцев.украинцы не виноваты в тех бомбёжках).Пусть Зеленский напомнит,как после инцидента с корейским самолётом ФРГ, аж в истерике затряслась,боясь.что страны Варшавского договора.которые в большом количестве были у ФРГ "за стеной" .пойдут в атаку и потребовала кучу новейшего вооружения и огромных сумм вливания в экономику,хотя НИ ЕДИНЫЙ СНАРЯД не разорвался тогда на их территории.а в ситуации.когда россия собирала войска возле границ Украины Германия предлагала практически не вмешиваться.а - "...понимать путина...".Даже сейчас,в активной фазе широкомасштабного наступления российских войск по территориии Украины.Германия предлагает не давать Украине оружия для самообороны.Мотивировка-мол,спровоцирует путина- аж никак не оправдывается.Страны НАТО дают оружие 9Британия.Турция,Прибалтика..) , снабжают Украину деньгами и НИКАКИХ опасностей для НАТО нет...И путин давно "спровоцирован" своими бредовыми идеями.И если бы сделано было "закрытие неба".то тооже НИЧЕГО не произошло ни с НАТО.ни с Европой
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16.03.2022 15:48 Відповісти
пусть Зе напомнит немцам как русские 3 дня насиловали их женщин и детей , когда взяли Берлин . и мир промолчал
Сеголня кацапы насилуют женщин на занятых территориях

https://ria-m.tv/news/280447/nasiloval_jenschin_i_rukovodil_ubiystvami_v_seti_pokazali_komandira_rf_kotoryiy_oruduet_na_kievschine.html
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16.03.2022 15:55 Відповісти
Путин - террорист, россияне - фашисты
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16.03.2022 15:49 Відповісти
‼️‼️‼️‼️
Німецькі еліти дуже бояться, що Україна переможе, а Росія розпадеться - Сергій Сумленний

https://youtu.be/gx1jxXmu9SU
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16.03.2022 15:56 Відповісти
Германия выступила против введения в Украину миротворцев НАТО, а ЗЕля теперь поедет перед ними выпендриваться. Да имей же ты гордость.
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16.03.2022 16:10 Відповісти
 
 