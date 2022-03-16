Завтра Зеленський виступить перед Бундестагом

У четвер, 17 березня, президент України Володимир Зеленський виступить перед депутатами німецького Бундестагу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бугдестагу.

Виступ Зеленського перед німецькими депутатами розпочнеться о 10: 00. При цьому судячи з графіку засідання уряду, український лідер виступатиме близько 20 хвилин.

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