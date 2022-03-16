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Португалія змінила закон, який дозволив Абрамовичу отримати громадянство

Португалія змінила закон, який дозволив Абрамовичу отримати громадянство

Португалія посилила закон про надання громадянства нащадкам сефардських євреїв і який дозволив російському олігарху Роману Абрамовичу стати громадянином. Але зміни не матимуть зворотної сили, заявив міністр закордонних справ Аугусту Сантос Сілва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Минулого року мільярдер отримав португальське громадянство на підставі закону 2015 року, який пропонує натуралізацію нащадкам сефардських євреїв, вигнаних з Піренейського півострова під час середньовічної інквізиції.

Міністр закордонних справ Аугусту Сантос Сілва заявив, що введено нову вимогу до заявників продемонструвати "ефективний зв'язок з Португалією", хоча при обговоренні змін він не згадав жодної людини.

Абрамович був серед кількох російських мільярдерів, внесених до чорного списку Європейського Союзу, складений після вторгнення Росії в Україну. Минулого тижня він був внесений до британського списку санкцій.

Сілва сказав, що Португалія застосує санкції ЄС проти Абрамовича, але не може заборонити йому в'їзд в країну, тому що він є її громадянином.

Поправки до закону про громадянство вже були схвалені президентом Марсело Ребелу де Соуза і незабаром набудуть чинності, повідомив міністр на брифінгу для іноземних журналістів, не назвавши дату вступу в силу.

Португальська газета Publico повідомила, що відповідно до нових правил заявники повинні будуть надати додаткові документи, що підтверджують зв'язок з Португалією, такі як спадкування власності на португальській території або підтвердження відвідування країни.

Сілва уточнив, що закон був "щедрим і справедливим" і був прийнятий для нащадків євреїв, які переслідувалися в регіоні або були вигнані з нього, хоча додав, що необхідні вдосконалення закону.

Розслідування про надання Абрамовичу громадянства було порушено в січні португальською прокуратурою, і залежно від його результатів його можуть позбавити громадянства. Представник Абрамовича неодноразово заперечував будь-які правопорушення.

Рабин, відповідальний за видачу документа, необхідного для отримання громадянства, був заарештований минулого тижня за підозрою у відмиванні грошей, корупції, шахрайстві та фальсифікації документів у процесі.

Абрамович Роман (184) громадянство (1071) євреї (124) Португалія (206) санкції (11771) Сілва Сантос (1)


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Топ коментарі
+13
Чукотка, Лондон, Португалия, Израиль ... крутится как вошь на игле ... КОШЕЛЕК *****.
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16.03.2022 15:58
+10
Купил себе родословную за 5 Мильонов !!

вот где коррупция процветает
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16.03.2022 16:00
+7
Зато Газманов(который "Есаул, шо ж ты бросил коня") нашел себе бабушку-еврейку, и на этом основании хотел получить Израэльский паспорт. Но русского дебила еврейской бабушкой не исправишь - в анкете оно написало, шо оно- православное. Ну, ему и посоветовали и дальше счастливо жить в самой православной помойке в Мире.
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16.03.2022 16:39
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Чукотка, Лондон, Португалия, Израиль ... крутится как вошь на игле ... КОШЕЛЕК *****.
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16.03.2022 15:58 Відповісти
Купил себе родословную за 5 Мильонов !!

вот где коррупция процветает
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16.03.2022 16:00 Відповісти
Не понял, вроде как у него отобрали гражданство из за поддельный справки о предках
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16.03.2022 16:14 Відповісти
Прошёл по ссылке , там не про Абрамовича, мож статья устаревшая?
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16.03.2022 16:17 Відповісти
Ясно. Но то что он купил родословную - 200%
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16.03.2022 16:21 Відповісти
купил
потому что там какого то раввина или кого арестовали
за подделку документов
только я не пойму
если он так получил гражданство израиля
разве его из за факта подделки не должны аннулировать?
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16.03.2022 17:19 Відповісти
Якщо рабин надасть прадиві свідчення, то на цій підставі через суд може бути скасовано португальське громадянство Абрамовича. Це довга історія, але цілком слушна.
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16.03.2022 17:28 Відповісти
Должно быть одно гражданство Чукотка.
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16.03.2022 16:00 Відповісти
Сефард з Совнаргоспу Комі.
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16.03.2022 16:01 Відповісти
Если сделать ему анализ крови по галагруппам , то окажется что он ашкенази , а не сефард
Ох, этих португальцев надо учить и учить
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16.03.2022 16:01 Відповісти
Мати в його чухонка ... це тільки батько Абрамович .
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16.03.2022 16:13 Відповісти
А они реально верят,что кто то этой кацапской нечести даст возможность,жить на расслабоне в любой точку мира, хи хи, нация изгоев,после утилизации стада зомби на просторах неньки, ждите в гости!
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16.03.2022 16:09 Відповісти
Коли в тебе кілька мільярдів , то тебе можут навіть якщо ти й Рабіновіч , й Гершкович записати в бухарських іудеїв .

Абрамович такий же сефард , як я вікінг .
Хоча я ближчий , в мене бабуся й тато були блондинами й з блакитними очима .
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16.03.2022 16:09 Відповісти
Він врятований, бо єврей?
Ні. Ні!
Більше такого не можна допускати.
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16.03.2022 16:16 Відповісти
Ось цікаво, чі він Клоду Лєлюшу заплатив , що він підтвердив , що Абрамович його дальній родич ?

Чи може в якомусь амстердамському архіві заплатив працівнікам , що б його записали в нащадка Боруха Спінози ?!
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16.03.2022 16:20 Відповісти
Абрамович якомусь рабину заплатив за сфальшовані довідки. Рабина тепер заарештовано. Якщо рабин надасть правдиві свідчення, то це може привести до скасування португальського громадянства Абрамовича.
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16.03.2022 17:24 Відповісти
Один равін таке не вирішує ... Й навіть два .

У Франції з 600 тисяч іудеїв подавна більшість - сефарди . Подавна більшість з Магрибу , але є ті , чиї предки текли від диктатора Антоніо Салазара .
Купувати пересічного сефарда й навіть десять таких легше , ніж рабинів . Й Рабинський суд він схожий на цивільний , він потребує свідків .
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16.03.2022 17:57 Відповісти
Ну смотрите теперь, не ущемляйте абрашу. А то прийдут защищать рюзкоговорящих.
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16.03.2022 16:21 Відповісти
Дивовижно!у результаті санкцій проти раші постраждалими крім економіки Росії та путінських олігархів виявилися єврейські організації Португалії (за допомогою в отриманні паспорта абрамовичу),в лайно вмазався яд вашем та російський хабад .про стан ультраправих типу земмура ле пен,афд і ко поки зарано говорити.і в чому найбільший сюр- жодна із терористичних організацій не постраждала.ну крім раші
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16.03.2022 16:26 Відповісти
і це ЄС, який роками смердить, що типу в Україні корупція.... А самі за бабки і маму рідну продадуть!
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16.03.2022 16:37 Відповісти
Зато Газманов(который "Есаул, шо ж ты бросил коня") нашел себе бабушку-еврейку, и на этом основании хотел получить Израэльский паспорт. Но русского дебила еврейской бабушкой не исправишь - в анкете оно написало, шо оно- православное. Ну, ему и посоветовали и дальше счастливо жить в самой православной помойке в Мире.
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16.03.2022 16:39 Відповісти
а рабина, рабина арештували ! Ну як же так, людина ж криштально чесна перед законом. І на тобі - рабин шахрай і хабарник. Це видко пожалілися ті, кому він не дав довідки, бо не зійшлись в ціні.
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16.03.2022 16:42 Відповісти
 
 