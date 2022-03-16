Португалія змінила закон, який дозволив Абрамовичу отримати громадянство

Португалія посилила закон про надання громадянства нащадкам сефардських євреїв і який дозволив російському олігарху Роману Абрамовичу стати громадянином. Але зміни не матимуть зворотної сили, заявив міністр закордонних справ Аугусту Сантос Сілва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Минулого року мільярдер отримав португальське громадянство на підставі закону 2015 року, який пропонує натуралізацію нащадкам сефардських євреїв, вигнаних з Піренейського півострова під час середньовічної інквізиції.

Міністр закордонних справ Аугусту Сантос Сілва заявив, що введено нову вимогу до заявників продемонструвати "ефективний зв'язок з Португалією", хоча при обговоренні змін він не згадав жодної людини.

Абрамович був серед кількох російських мільярдерів, внесених до чорного списку Європейського Союзу, складений після вторгнення Росії в Україну. Минулого тижня він був внесений до британського списку санкцій.

Сілва сказав, що Португалія застосує санкції ЄС проти Абрамовича, але не може заборонити йому в'їзд в країну, тому що він є її громадянином.

Поправки до закону про громадянство вже були схвалені президентом Марсело Ребелу де Соуза і незабаром набудуть чинності, повідомив міністр на брифінгу для іноземних журналістів, не назвавши дату вступу в силу.

Португальська газета Publico повідомила, що відповідно до нових правил заявники повинні будуть надати додаткові документи, що підтверджують зв'язок з Португалією, такі як спадкування власності на португальській території або підтвердження відвідування країни.

Сілва уточнив, що закон був "щедрим і справедливим" і був прийнятий для нащадків євреїв, які переслідувалися в регіоні або були вигнані з нього, хоча додав, що необхідні вдосконалення закону.

Розслідування про надання Абрамовичу громадянства було порушено в січні португальською прокуратурою, і залежно від його результатів його можуть позбавити громадянства. Представник Абрамовича неодноразово заперечував будь-які правопорушення.

Рабин, відповідальний за видачу документа, необхідного для отримання громадянства, був заарештований минулого тижня за підозрою у відмиванні грошей, корупції, шахрайстві та фальсифікації документів у процесі.