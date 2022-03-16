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Німеччина проти відправки миротворців НАТО в Україну

Німеччина проти відправки миротворців НАТО в Україну

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що Берлін проти відправки миротворчої місії НАТО в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє видання il Fatto Quotidiano. За його словами, це червона лінія.

"Жодні військові і персонал НАТО не мають входити на територію України. У нас є чітка червона лінія в цьому питанні", - заявив Хебестрейт, відповідаючи на питання про миротворчу місію НАТО, запропоновану Польщею.

Читайте також: Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив про необхідність збройної миротворчої місії НАТО в Україні.

Автор: 

Німеччина (7326) миротворці (823) НАТО (6424)


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Топ коментарі
+48
У них з такими темпами знову буде чітка червона лінія між НДР і ФРН.
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16.03.2022 16:27
+36
німеччина, австрія, франція, угорщина - дешеві шльондри кремля
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16.03.2022 16:28
+33
Колишніх нацистів не буває.
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16.03.2022 16:27
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Як це вони ще не потребували назад ті 5000 касок, що вони місяць до нас везли...
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16.03.2022 16:43 Відповісти
A що тут дивного - нацисти i рашисти разом. Нiмцi завжди буди тicно повязнi з рашкою.
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16.03.2022 16:44 Відповісти
Я думаю шо гансов рашапропаганда тоже хорошо обрабатывала, да и всю Европу, с помощью своих каналов RT.
Вот они до сих пор и сомневаются, плюс агентура везде.
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16.03.2022 16:44 Відповісти
заїбали вже ці фрици
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16.03.2022 16:47 Відповісти
Маю великі сумніви, що ці герої адекватно відреагують скажемо на вхід ординців до Нарви. Також буде 286 "червоних ліній".
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16.03.2022 16:47 Відповісти
Німці в своєму стилі! Ну не ******* вони українців, як і рашисти. А українці незалежний волелюбний народ, німцям нас не зрозуміти...
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16.03.2022 16:49 Відповісти
Насрати на гансів
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16.03.2022 16:53 Відповісти
Немцы как были твари продажные такими и остались
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16.03.2022 16:55 Відповісти
ну сейчас их точно никто ввести не сможет
когда война идет во всю
со времен корейской войны, не было никогда контингента оон для участия в войне
а вот после смысл есть в них не знаю
ну разве что сейчас для охраны аэс всех
только это
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16.03.2022 16:58 Відповісти
Трусливі та байдужі німці. Своя сорочка ближче до тіла.
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16.03.2022 17:11 Відповісти
Германия и не только почему то думают что их минует война и они смогут договорится с рашкой, но к сожалению война в Украине это не только попытка захватить нашу страну но и проверка на "слабо" европейцев и они этот тест не прошли - трусость, продажность и нерешительность просто зашкаливает поэтому не удивляйтесь если через несколько лет некоторые европейские города постигнет участь Мариуполя.
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16.03.2022 17:26 Відповісти
Лет??? Я щось вангую, що тижнів!!!
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16.03.2022 18:11 Відповісти
Много ресурсов потрачено в Украине поєтому год два у европы есть, хотя не исключаю возможность применения тактического яо тогда да - времени на размышления нет.
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16.03.2022 18:21 Відповісти
та ***** треба то НАТО, тільки увагу на себе забирають
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16.03.2022 17:27 Відповісти
Фашист фашисту брат, хоч би в який, навiть в жiночий ,одяг вiн не наряжався.
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16.03.2022 17:38 Відповісти
Стыдно за гансов и за их красные линии.
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16.03.2022 17:42 Відповісти
Може НАТО пора задуматись і вигнати німців, як москалів з ПАРЄ. Натомість прийняти сильнішого і надійнішого партнера - Україну.
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16.03.2022 18:07 Відповісти
Не буває миротворчих місій на війні такого масштабу
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16.03.2022 18:28 Відповісти
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16.03.2022 20:15 Відповісти
мало наші діди їбашили цих підармонів
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16.03.2022 20:25 Відповісти
Ну и нахрен нужна эта оон? Стурбованисть выражать могут и правительства. отправить миротворцев они могут лишь туда, где нет войны ( то есть не нужны?)
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01.06.2022 07:55 Відповісти
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