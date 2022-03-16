Німеччина проти відправки миротворців НАТО в Україну
Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що Берлін проти відправки миротворчої місії НАТО в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє видання il Fatto Quotidiano. За його словами, це червона лінія.
"Жодні військові і персонал НАТО не мають входити на територію України. У нас є чітка червона лінія в цьому питанні", - заявив Хебестрейт, відповідаючи на питання про миротворчу місію НАТО, запропоновану Польщею.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив про необхідність збройної миротворчої місії НАТО в Україні.
Топ коментарі
+48 Назар Курта
показати весь коментар16.03.2022 16:27
+36 Super Gut
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+33 Віталій Українець #416086
показати весь коментар16.03.2022 16:27
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Вот они до сих пор и сомневаются, плюс агентура везде.
когда война идет во всю
со времен корейской войны, не было никогда контингента оон для участия в войне
а вот после смысл есть в них не знаю
ну разве что сейчас для охраны аэс всех
только это