Німеччина проти відправки миротворців НАТО в Україну

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що Берлін проти відправки миротворчої місії НАТО в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє видання il Fatto Quotidiano. За його словами, це червона лінія.

"Жодні військові і персонал НАТО не мають входити на територію України. У нас є чітка червона лінія в цьому питанні", - заявив Хебестрейт, відповідаючи на питання про миротворчу місію НАТО, запропоновану Польщею.

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Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив про необхідність збройної миротворчої місії НАТО в Україні.