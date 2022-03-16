За добу до Київської області надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги, - ОП
За добу до Київської області надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги з Рівненської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Чернівецької областей.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Гуманітарна допомога розвантажується в логістичних центрах, звідки направляться в усі 7 районів Київщини", - сказав він.
За словами Тимошенка, серед гуманітарного вантажу - товари першої необхідності, продукти харчування, медичні препарати, засоби гігієни, одяг.
Загалом, як повідомили в ОП, за 10 днів березня із закордону було ввезено та розподілено через обласні гуманітарні хаби на Схід, Південь та у Центр України 70 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Свид
показати весь коментар16.03.2022 16:35 Відповісти Мені подобається 0
Wlad Raevsky
показати весь коментар16.03.2022 18:31 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль