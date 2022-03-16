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За добу до Київської області надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги, - ОП

За добу до Київської області надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги, - ОП

За добу до Київської області надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги з Рівненської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Чернівецької областей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гуманітарна допомога розвантажується в логістичних центрах, звідки направляться в усі 7 районів Київщини", - сказав він.

За словами Тимошенка, серед гуманітарного вантажу - товари першої необхідності, продукти харчування, медичні препарати, засоби гігієни, одяг.

Загалом, як повідомили в ОП, за 10 днів березня із закордону було ввезено та розподілено через обласні гуманітарні хаби на Схід, Південь та у Центр України 70 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала понад 50 тисяч тонн гумдопомоги з-за кордону - Офіс президента

Автор: 

Київська область (4007) гуманітарна допомога (989) Тимошенко Кирило (558)


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Пуйло обратился за помощью к вождю Мумбо Юмбо, на что тот ответил ему: ,,когда мне слон наступил на яйца, я не плакал, когда крокодил откусил мне ногу, я тоже не плакал, но когда самая сильная армия в мире просит у меня помощи, то я плачу, потому что не хочу чтобы на моё племя наложили санкции и мы больше не смогли получать высоко технологические стрелы".
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16.03.2022 16:35 Відповісти
добре.
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16.03.2022 18:31 Відповісти
 
 