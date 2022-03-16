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Окупанти хочуть використати форму рятувальників для провокацій, - ДСНС

дснс

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що ворог хоче використати форму рятувальників для провокацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ДСНС повідомляє у Телеграмі.

"Зафіксовані випадки, коли якісь особи намагаються заволодіти форменим одягом ДСНС. Йдеться про одяг пожежників, який невідомі особи просять надати як благодійну допомогу. Для цього особа здійснює телефонні дзвінки до підрозділів, керівників частин, представників пресслужб та представляється родичем співробітника ДСНС", - зауважили у службі.

Як наголосили в ДСНС, "розуміючи, що рятувальники мають довіру у населення, з високою вірогідністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій! Офіційно повідомляємо, що збір гуманітарної допомоги у вигляді бойового одягу для потреб ДСНС від міжнародних партнерів здійснюється і координується виключно через центральний офіс ДСНС, а не через родичів співробітників".

ДСНС не здійснює роздачу гуманітарної допомоги у вигляді форменого одягу українських рятувальників, запевнили у службі і закликали бути пильними, перевіряти підозрілі прохання та негайно повідомляти про подібні дзвінки чи повідомлення правоохоронні органи.

Автор: 

армія рф (17228) провокація (781) ДСНС (5089)


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16.03.2022 17:22 Відповісти
не вижу препядствий в ликвидации фсбшной агентуры московского патриархата, переодетых в форму священослужителей
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16.03.2022 18:06 Відповісти
война, искусство лжи.
если украинские диверсанты переоденутся во вражескую форму, снимут часовых и перережут глотки пару сотням кадыровцев, будет просто замечательно
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16.03.2022 18:04 Відповісти
ТАКИЕ ЖЕ ПЕРЕОДЕТЫЕ ПДРЫ КАК И ПУТИН !!!
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16.03.2022 18:31 Відповісти
 
 