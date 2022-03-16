Оккупанты хотят использовать форму спасателей для провокаций, - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что враг хочет использовать форму спасателей для провокаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГСЧС сообщает в Телеграме.

"Зафиксированы случаи, когда какие-то лица пытаются завладеть форменной одеждой ГСЧС. Речь идет об одежде пожарных, которую неизвестные просят предоставить как благотворительную помощь. Для этого лицо осуществляет телефонные звонки в подразделения, руководителям частей, представителям пресс-служб и представляется родственником сотрудника ГСЧС", - отметили в службе.

Как отметили в ГСЧС, "понимая, что спасателям доверяет население, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций! Официально сообщаем, что сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников".

ГСЧС не осуществляет раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей, заверили в службе и призвали быть бдительными, проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях правоохранительными органами.

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