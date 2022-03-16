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Новини
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Російський "КАМАЗ" скоротить виробництво на 40% через дефіцит компонентів

камаз

Російський "КАМАЗ" може втратити 40% обсягів виробництва через проблеми з поставками комплектуючих. Без роботи залишаться 15 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"І близько 15 тисяч працівників заводу будуть змушені перейти в режим простою до вирішення питання з поставками комплектуючих", - сказав глава Татарстану Рустам Мініханов на нараді про заходи соціально-економічної підтримки суб'єктів РФ за участю президента Володимира Путіна.

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Автор: 

росія (64946) санкції (11771)


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Топ коментарі
+18
В итоге уволят 80%. Пусть на площадях собираются и смотрят на экранах путина. Они это сделали вместе
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16.03.2022 19:25
+15
ПОВІТРЯ ЛИШЕ СТАНЕ ЧИСТІШИМ ВІД ВІДСУТНОСТІ ЦЬОГО ЛАЙНА...
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16.03.2022 19:22
+14
Але поставки військових вантажівок для Збройних Сил Україні по каналах міністерства оборони рф буде продовжено, - додали у керівництві заводу.
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16.03.2022 19:23
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импортозамещение..
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16.03.2022 19:20 Відповісти
ПОВІТРЯ ЛИШЕ СТАНЕ ЧИСТІШИМ ВІД ВІДСУТНОСТІ ЦЬОГО ЛАЙНА...
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16.03.2022 19:22 Відповісти
Але поставки військових вантажівок для Збройних Сил Україні по каналах міністерства оборони рф буде продовжено, - додали у керівництві заводу.
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16.03.2022 19:23 Відповісти
Танки санкций нибаяца, да-а-а...
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16.03.2022 19:25 Відповісти
В итоге уволят 80%. Пусть на площадях собираются и смотрят на экранах путина. Они это сделали вместе
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16.03.2022 19:25 Відповісти
Це тільки початок ... Скоротять я вони, як жаба у лабораторному досліді, песиголовців.
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16.03.2022 19:26 Відповісти
Красивый, как "Волга" и сильный, как "МАЗ"
Затрахал россию татарский "КАМАЗ"
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16.03.2022 19:27 Відповісти
А потом еще на 40, затем еще. И так до тех пор, пока процентов не останется. Можно делать галоши или валенки. Делать и то и другое - слишком круто, не потянут.
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16.03.2022 19:28 Відповісти
Кацапня, ви зовсім тупенькі? Поставок більше НЕ БУДЕ! Від слова "зовсім".
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16.03.2022 19:29 Відповісти
Кому вони їх будуть поставляти - велике питання.
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16.03.2022 19:29 Відповісти
КамАЗ - підар@
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16.03.2022 19:29 Відповісти
Це тимчасово,до закінчення останніх запасів на складах,а далі збирайте ТЕЛЕГУ,а на зиму ДРОВНІ. "Ех тройка,птица тройка и ето тебя видумали,знать у бойкого 5арода ти могла только родиться......
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16.03.2022 19:32 Відповісти
В мордорі вже діФсіт паперу А-4 та лент для касових апаратів. Які вже там КАМАЗи
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16.03.2022 19:33 Відповісти
Программа импортозамещения корабельных двигателей в России уже набрала обороты. Правительство России планирует распространить этот опыт и на автотранспорт!
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16.03.2022 19:34 Відповісти
*** а хто 200 -х лаптєногих на концерт кобзона буде возити
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16.03.2022 19:34 Відповісти
КАМАЗу, пора уже, переходить на выпуск инвалидных колясок, и забыть про грузовики. В ближайшее время, коляски будут пользоваться огромным спросом среди лаптебезногих ихтамнетов.
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16.03.2022 19:44 Відповісти
Пусть подождут немного... Украина сейчас по полям соберет им комплектующие...
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16.03.2022 19:46 Відповісти
як співав великий російський співак
Кола Бельди:
-КАМАЗ харашо
-А алєни лючшєєєєєє
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16.03.2022 19:47 Відповісти
Нехай починають випускати кравчучки. Скоро це буде хіт сезону для кацапів.
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16.03.2022 19:50 Відповісти
"Комплектующие" - это слабо сказано: дизели Cummins, коробки ZF
и другие ништяки.
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16.03.2022 19:50 Відповісти
ерунда,вот в рассеюшке через месяц закончатся подшипники,а производство на 100% зависит от импортных технологий и комплектующих,тогда встанет все,от слова с-о-в-с-е-м.
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16.03.2022 19:54 Відповісти
У вас їх і не було. Глянеш наприклад на Астрахань-хутір хутором))
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16.03.2022 20:26 Відповісти
Будюбудюбу,кацапчик)
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16.03.2022 21:10 Відповісти
🖕😁
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16.03.2022 21:21 Відповісти
https://meduza.io/news/2022/03/16/avtovaz-reshil-otpravit-sotrudnikov-v-otpusk-na-20-dney-na-fone-krizisa-v-postavkah-tseny-na-avtomobili-lada-povysili-vtoroy-raz-za-mesyats «АвтоВАЗ» решил отправить сотрудников в отпуск на 20 дней на фоне кризиса в поставках.
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16.03.2022 19:56 Відповісти
Один раз - не Автоваз.
Далі буде. 1000 раз по 20 дней.
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16.03.2022 20:20 Відповісти
та їбісь він в рот їхній КАМАЗ, то проблеми параші
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16.03.2022 20:06 Відповісти
Это конец производства многоосных военных шасси.
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16.03.2022 20:21 Відповісти
Татарстану пора освобождаться от мордора
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16.03.2022 20:14 Відповісти
15тыс. ватных долбо@бов пусть встанут на колени и завопят-"путин-памаги".
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16.03.2022 20:24 Відповісти
як там кажуть кацапи "так это же временно на месяц, два"
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16.03.2022 20:26 Відповісти
Адольф Путлер поднял экономику как обычно! Желаем Раше развалится! Империя зла
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26.03.2022 14:29 Відповісти
 
 