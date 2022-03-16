Російський "КАМАЗ" скоротить виробництво на 40% через дефіцит компонентів

Російський "КАМАЗ" може втратити 40% обсягів виробництва через проблеми з поставками комплектуючих. Без роботи залишаться 15 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"І близько 15 тисяч працівників заводу будуть змушені перейти в режим простою до вирішення питання з поставками комплектуючих", - сказав глава Татарстану Рустам Мініханов на нараді про заходи соціально-економічної підтримки суб'єктів РФ за участю президента Володимира Путіна.

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