Російський "КАМАЗ" скоротить виробництво на 40% через дефіцит компонентів
Російський "КАМАЗ" може втратити 40% обсягів виробництва через проблеми з поставками комплектуючих. Без роботи залишаться 15 тисяч осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
"І близько 15 тисяч працівників заводу будуть змушені перейти в режим простою до вирішення питання з поставками комплектуючих", - сказав глава Татарстану Рустам Мініханов на нараді про заходи соціально-економічної підтримки суб'єктів РФ за участю президента Володимира Путіна.
Топ коментарі
+18 Ua_analytic
показати весь коментар16.03.2022 19:25
+15 Александр Чуднивец #474549
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+14 Назар Курта
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Затрахал россию татарский "КАМАЗ"
Кола Бельди:
-КАМАЗ харашо
-А алєни лючшєєєєєє
и другие ништяки.
Далі буде. 1000 раз по 20 дней.