Російські окупанти обстріляли ракетами військову частину в Бердичеві. ФОТО

Бердичівська районна військова адміністрація інформує, що 16 березня о 04:13 ранку Російська Федерація завдала ракетний удар по місту Бердичеву, внаслідок чого фактично зруйновано інфраструктуру військового учбового центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Бердичівська районна військова адміністрація.

У повідомленні зазнчається: "Є значні втрати серед особового складу військової частини.

Окрім того російська армія продовжує воювати з мирним населенням, цинічно порушуючи усі норми міжнародного права. На жаль, в результаті сьогоднішнього авіанальоту зруйновано будинки в одному з житлових масивів міста, також є постраждалі серед цивільного населення.

Ведуться слідчі дії, на місці трагедії працюють спеціалісти, масштаби нічного нальоту та кількість жертв уточнюються. Закликаємо жителів міста Бердичева зберігати спокій та обов’язково перебувати в укриттях під час сигналу тривоги".

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