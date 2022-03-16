Російські окупанти обстріляли ракетами військову частину в Бердичеві. ФОТО
Бердичівська районна військова адміністрація інформує, що 16 березня о 04:13 ранку Російська Федерація завдала ракетний удар по місту Бердичеву, внаслідок чого фактично зруйновано інфраструктуру військового учбового центру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Бердичівська районна військова адміністрація.
У повідомленні зазнчається: "Є значні втрати серед особового складу військової частини.
Окрім того російська армія продовжує воювати з мирним населенням, цинічно порушуючи усі норми міжнародного права. На жаль, в результаті сьогоднішнього авіанальоту зруйновано будинки в одному з житлових масивів міста, також є постраждалі серед цивільного населення.
Ведуться слідчі дії, на місці трагедії працюють спеціалісти, масштаби нічного нальоту та кількість жертв уточнюються. Закликаємо жителів міста Бердичева зберігати спокій та обов’язково перебувати в укриттях під час сигналу тривоги".
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Ну невже не можна розосередитись.
Зрозуміло, що краще спати в ліжку в теплому приміщенні, але ж не в таких обставинах.
Вони там того?
Кто під час війни буде сидіти в казармі?
Який дурень віддавав такі накази?
Ну скільки вже можна.
Значні втрати серед особового складу.
Коригуванню вогню ця інформація вже не допоможе. ДСНС вже закінчили свою роботу на місці
Тут не знаю , але в Яворіві -- то точно .
Бо ракет в них не так багато й вони скорішей зруйнують у ночі багато-поверхівку десь в Харкові чи Чернігові , ніж будуть бити за 700 км в пусту казарму .
На частину наводять виключно переконавшися , що там хтось є . Й тому требо навколо частин постійно патролювати й й перевіряти усі телефони й записувати номери .
Требо домовитися з провайдерами й з"ясовувати трафік .
Зрадофилов ака "закройти небо!" - растрелять за тупость.