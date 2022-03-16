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Російські окупанти обстріляли ракетами військову частину в Бердичеві. ФОТО

Бердичівська районна військова адміністрація інформує, що 16 березня о 04:13 ранку Російська Федерація завдала ракетний удар по місту Бердичеву, внаслідок чого фактично зруйновано інфраструктуру військового учбового центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Бердичівська районна військова адміністрація. 

У повідомленні зазнчається: "Є значні втрати серед особового складу військової частини.

Окрім того російська армія продовжує воювати з мирним населенням, цинічно порушуючи усі норми міжнародного права. На жаль, в результаті сьогоднішнього авіанальоту зруйновано будинки в одному з житлових масивів міста, також є постраждалі серед цивільного населення.

Ведуться слідчі дії, на місці трагедії працюють спеціалісти, масштаби нічного нальоту та кількість жертв уточнюються. Закликаємо жителів міста Бердичева зберігати спокій та обов’язково перебувати в укриттях під час сигналу тривоги".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли Малинський район на Житомирщині: Загинула жінка, двох осіб травмовано. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли ракетами військову частину в Бердичеві 01
Російські окупанти обстріляли ракетами військову частину в Бердичеві 02
Російські окупанти обстріляли ракетами військову частину в Бердичеві 03
Російські окупанти обстріляли ракетами військову частину в Бердичеві 04

Автор: 

Бердичів (31) обстріл (28263) Житомирська область (1256)


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Топ коментарі
+32
П...ц. Невже Яворів не навчив....
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16.03.2022 19:42
+25
Ля

Вони там того?
Кто під час війни буде сидіти в казармі?
Який дурень віддавав такі накази?
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16.03.2022 19:43
+22
Ну що за біда.
Ну невже не можна розосередитись.
Зрозуміло, що краще спати в ліжку в теплому приміщенні, але ж не в таких обставинах.
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16.03.2022 19:43
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16.03.2022 19:41 Відповісти
Это дроны камидзе видимо про которые говорили. Интересная вещь, но насколько я понимаю один дрон одна единица противника. Наверно такое выгодно против кацапского ПВО использовать
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16.03.2022 19:47 Відповісти
Даже против танков выгодно, стоимость этих дронов 6-10 тыс. долларов.
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16.03.2022 19:51 Відповісти
Джа в 40 разів дорожче. Економлять на нас?
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16.03.2022 19:52 Відповісти
Для Джавеліна потрібне пряме оптичне чи теплове наведення. А цим дроном можна задвухстотити орків на танку за 30 км від позицій.
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16.03.2022 19:57 Відповісти
Джавелін той що у нас - дальність 2 км , безпілотник - дальність 80 км , плюс можливість атакувати ворога на закритих позиціях де джавелін не дістане . То що - економлять , чи може наших військових прагнуть зберегти ?
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16.03.2022 20:02 Відповісти
П...ц. Невже Яворів не навчив....
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16.03.2022 19:42 Відповісти
Я не перестаю дивуватись, це тупість, чи чи вони роблять це спеціально. На дату дивіться:

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16.03.2022 20:40 Відповісти
І тупість і біда....
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16.03.2022 22:02 Відповісти
Ну що за біда.
Ну невже не можна розосередитись.
Зрозуміло, що краще спати в ліжку в теплому приміщенні, але ж не в таких обставинах.
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16.03.2022 19:43 Відповісти
Ля

Вони там того?
Кто під час війни буде сидіти в казармі?
Який дурень віддавав такі накази?
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16.03.2022 19:43 Відповісти
Напевне той, хто повідомив про це оркам.
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16.03.2022 19:56 Відповісти
Знову ?
Ну скільки вже можна.
Значні втрати серед особового складу.
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16.03.2022 19:44 Відповісти
Дуже хочеться вірити що це дезінформація для ворога, а із втрат - пустий будинок... ну, раптом 🙄.
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16.03.2022 19:47 Відповісти
"Є значні втрати серед особового складу військової частини. Джерело:
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16.03.2022 19:49 Відповісти
Нихера не понял.Просили же не выкладывать фото.Цензор ты гонишь.
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16.03.2022 19:49 Відповісти
Необучаемые...
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16.03.2022 19:52 Відповісти
Влучили ще в 4 ранку, а виклали тільки зараз.
Коригуванню вогню ця інформація вже не допоможе. ДСНС вже закінчили свою роботу на місці
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16.03.2022 20:12 Відповісти
Вони обстрілюють завжди вночі(вдень легше евакуюватися), ну можна ж якось хоть на ніч розселитися десь не далеко, а не в казармі? Ну на 21 день можна вже керівникам чогось навчитись на крові українців?
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16.03.2022 19:50 Відповісти
20-й день войны, а войска о сих пор в казармах ночуют. один прилет и всех накрывает. это уже не халатность, это преступление. одно и то же в разных городах и воинских частях...
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16.03.2022 19:52 Відповісти
вроде как принято же решение вывести военнослужащих из ППД именно из-за угрозы ракетных атак, причём давно... но опять нет
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16.03.2022 19:53 Відповісти
Требо шукати наводника .
Тут не знаю , але в Яворіві -- то точно .

Бо ракет в них не так багато й вони скорішей зруйнують у ночі багато-поверхівку десь в Харкові чи Чернігові , ніж будуть бити за 700 км в пусту казарму .

На частину наводять виключно переконавшися , що там хтось є . Й тому требо навколо частин постійно патролювати й й перевіряти усі телефони й записувати номери .
Требо домовитися з провайдерами й з"ясовувати трафік .
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16.03.2022 19:54 Відповісти
Тактика та сама.Ці у-бки прицільно бють по військових частинах.Зараз почнуться висловлювання кому на цей раз розчарований путін подав сигнал
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16.03.2022 19:55 Відповісти
Кто ответственный за размещение войск в казармах - под суд за предательство.

Зрадофилов ака "закройти небо!" - растрелять за тупость.
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16.03.2022 19:56 Відповісти
Ну і навіщо це показувати і казати, що це військова частина?
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16.03.2022 19:56 Відповісти
Чи не можна особовий склад розсередити по місцевості? Та військових залюбки місцеві розквартирують та ще й нагодують.
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16.03.2022 20:00 Відповісти
Видать целились в дома, но промахнулся..
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16.03.2022 20:02 Відповісти
Преступная халатность, хватит уже сопли жевать нужно привлекать к ответственности
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16.03.2022 20:09 Відповісти
Со всех нормальних частей в первий день войни повиводили а тупие идиоти или предатели так подставляют личний состав, под требунал
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16.03.2022 20:12 Відповісти
Да расквартируйте военных малыми группами. Сколько можно на одни и те же грабли.
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16.03.2022 20:29 Відповісти
У нас ще 24 лютого наказали всім покинути військову частину . Цей випадок потребує розлідування , кримінальною справою *******
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16.03.2022 20:52 Відповісти
Почему не рассредотачивает войска с военных обьектов, это преступная халатность..
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16.03.2022 20:56 Відповісти
явно был наводчик и предатель на месте
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16.03.2022 20:59 Відповісти
 
 